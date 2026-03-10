Locura en los Lidl murcianos con las sandalias de pala cómodas que parecen de firma francesa, disponible en 3 colores y por menos de 14 euros

Parece que es inevitable, está ocurriendo. Estamos preparando el carrito de cara a la temporada primavera-verano. Sin embargo, sabemos que viviendo en Murcia todavía tenemos mucho entretiempo por delante, pero las ganas de verano y buen tiempo superan a todo.

Ahora, también es cierto que somos muy previsores y que, en definitiva, no queremos quedarnos sin las tendencias de nueva colección. ¿Es nuestra pequeña excusa? Puede ser, pero la realidad es que nuestras tiendas ya tienen todo listo para verano y en los Lidl de la Región de Murcia van a causar sensación las sandalias planas de pala que parecen de firma de lujo a un precio que no podrás creer. ¡Avisada estás!

Puede parecer un poco pronto para pensar en sandalias. Y tienes razón. Pero la realidad es que nuestras tiendas ya tienen todo preparado para la temporada. Además, conocemos todas las tendencias y sabemos cuáles son las piezas prácticas que nos funcionan en el día a día durante los meses de buen tiempo.

Todo ello, junto a las novedades que aterrizan en tienda, nos invita a empezar ya a pensar en vestidos ‘boho’ fresquitos, conjuntos cómodos y versátiles para el día a día y, por supuesto, sandalias.

Generalmente, solemos adelantarnos a la temporada para no quedarnos sin las piezas virales, pero también para conseguir las propuestas prácticas y fresquitas que nos hagan la temporada estival más fácil. Durante los meses de buen tiempo, buscamos comodidad, practicidad, pero también versatilidad que combine con todo. Ahora, también hacemos ese pequeño adelanto porque, de esta manera, podemos encontrar verdaderos ‘tesoritos’.

Las sandalias que arrasarán en Lidl

Estamos obsesionadas con encontrar un calzado cómodo. Así que, de cara a la temporada más calurosa, también es cierto que necesitamos tiempo para rastrear nuestras tiendas, de forma incansable, hasta dar con el calzado todoterreno. ¿Y qué ‘joyitas’ hemos encontrado para esta primavera-verano? Las sandalias más bonitas, cómodas, estilosas y baratas del verano.

Sandalias planas de pala de Lidl. / Lidl

A estas alturas del año, ya podemos tener ese modelo de sandalia que destaca por su confort, por su versatilidad y, sobre todo, por ser esa pieza que no nos quitaremos en todo el verano. Se trata de las sandalias planas de pala de Lidl que nos recuerda mucho a una pieza de firma de lujo. Un modelo en efecto cuero, plantilla de cuero para una comodidad óptima y suela ligera, que podrás encontrar disponible en 3 colores y que agotará muy pronto en todas las tallas.

Cómo combinar las sandalias de Lidl

Reconozco que este tipo de sandalia se ha convertido en mi favorita de los últimos veranos. No solo por lo cómodas que son, sino porque combinan con todo. Son ideales para llevar a diario con vestidos fresquitos, conjuntos fluidos, faldas largas o pantalones fluidos. Lo que está claro es que estas sandalias 'casual' nos darán múltiples posibilidades y serán las opciones más repetidas en el ‘street style’. Eso sí, date prisa porque prometen arrasar.

El juego de manteles, el último bombazo de Lidl

Llegaron la semana pasada a Lidl y fue el último bombazo del supermercado alemán. Se trató de un increíble juego de manteles para decorar tu mesa exterior. Un set que se vendía en paquetes de tres. Había varios colores disponibles, una bonita selección para que pudieras elegir los que mejor se adaptasen a tus gustos personales.