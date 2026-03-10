La lluvia no se va: la Aemet prevé más chubascos este miércoles en la Región

La Región de Murcia encara una mejoría progresiva del tiempo a partir de este miércoles, después de una jornada de martes marcada por la inestabilidad, con lluvias localmente fuertes, tormentas e incluso nevadas en zonas de montaña.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el miércoles se espera un cambio de tendencia, con cielos con intervalos nubosos y una notable subida de las temperaturas máximas en gran parte del territorio. No obstante, todavía no se descartan chubascos dispersos en zonas del interior y la presencia de nubosidad baja y brumas en áreas montañosas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente, mientras que las máximas comenzarán a recuperarse tras el descenso registrado el martes. En Murcia capital se esperan 9 grados de mínima y 18 de máxima, mientras que en Cartagena los termómetros oscilarán entre 9 y 17 grados. En el interior, Caravaca de la Cruz y Yecla registrarán mínimas cercanas a los 5 grados y máximas de hasta 14 y 13 grados respectivamente, y Lorca alcanzará 17 grados de máxima. Los vientos soplarán flojos variables, predominando la componente este.

Martes inestable con lluvias y nieve en el Noroeste

La jornada de este martes ha estado marcada por cielos muy nubosos y chubascos ocasionales, algunos de ellos localmente fuertes y acompañados de tormenta e incluso granizo menudo. La cota de nieve se ha situado entre los 1.000 y 1.100 metros, con posibilidad de nevadas en el noroeste de la Región.

Las temperaturas máximas han descendido de forma generalizada, especialmente en el interior, donde el descenso ha sido notable. Caravaca ha registrado valores de 5 a 8 grados, Yecla de 6 a 12, y Murcia capital de 9 a 14 grados.

Mejora clara a partir del jueves

La estabilidad irá ganando terreno a lo largo de la semana. Para el jueves se esperan cielos poco nubosos, con algunas nubes bajas a primeras horas y nubosidad de evolución durante la tarde. Las temperaturas continuarán en ascenso, con máximas que podrían alcanzar 21 grados en Murcia, 19 en Lorca y 18 en Cartagena.

El viernes el tiempo será aún más estable, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la Región, aunque podrían aparecer nubes bajas matinales en el litoral. Las temperaturas máximas seguirán subiendo ligeramente, con valores que rondarán los 22 grados en Murcia y cerca de 20 grados en varios municipios del interior.

Avisos meteorológicos en España

A escala nacional, varias comunidades se encuentran este martes en alerta por fenómenos meteorológicos adversos. Andalucía mantiene avisos de nivel naranja por nevadas en zonas de Granada, mientras que Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha están en aviso amarillo por lluvias o nieve. En Canarias, el riesgo se debe a fuertes vientos y temporal marítimo.

En el caso de la Región de Murcia, la Aemet advierte de posibles chubascos localmente fuertes, que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, además de nevadas en zonas del noroeste por encima de los 1.000 metros. Sin embargo, la previsión apunta a que el episodio de inestabilidad remitirá progresivamente desde este miércoles, dando paso a una segunda mitad de semana más tranquila y con temperaturas al alza.