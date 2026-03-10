Un laboratorio vivo para el Mar Menor: la Comunidad presenta el nuevo centro de conservación de especies

La recuperación del Mar Menor pasa, cada vez más, por la ciencia. Con esa premisa, el Gobierno regional ha presentado un ambicioso proyecto destinado a reforzar la investigación y la conservación del ecosistema lagunar más emblemático de la Región de Murcia. El presidente autonómico, Fernando López Miras, presidió en el Centro Párraga de Murcia el acto de presentación del futuro Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor (OM2), una infraestructura científica concebida para mejorar el conocimiento, la protección y la recuperación de la biodiversidad del enclave.

Durante el acto también intervinieron el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, municipio que acogerá el nuevo centro, y el arquitecto José Manuel Chacón, responsable del diseño del proyecto, quien ofreció una breve explicación sobre la concepción arquitectónica y la organización de los espacios.

López Miras defendió que la recuperación del Mar Menor debe sustentarse en la ciencia y en una estrategia sostenida en el tiempo. Según explicó, la Región asumió hace años el compromiso de que este proceso "no podía depender de respuestas improvisadas ni de decisiones puntuales", sino que debía apoyarse "en el conocimiento científico, la planificación y la perseverancia institucional".

"No hay recuperación posible sin información rigurosa, investigación y colaboración estable", advierte Miras

En ese contexto, el presidente presentó el OM2 como un paso decisivo para fortalecer la investigación y la conservación del ecosistema. "El Mar Menor no necesita gestos; necesita ciencia aplicada y datos que respalden cada decisión pública", afirmó. En su opinión, "no hay recuperación posible sin información rigurosa, investigación continuada y colaboración estable con la comunidad científica".

El nuevo centro, que se ubicará en las antiguas instalaciones del aeropuerto de San Javier, será la evolución del actual banco de especies emblemáticas desarrollado junto a la Universidad de Murcia, que ha permitido formar grupos reproductores y desarrollar protocolos de cría en cautividad de especies clave como la nacra o el caballito de mar.

López Miras agradeció el trabajo del equipo científico que ha impulsado este proyecto en los últimos años, destacando que sus avances han demostrado la necesidad de ampliar las instalaciones. "Cuando la ciencia funciona, el deber del Gobierno es reforzarla", subrayó.

Un espacio de 15.000 m2 en el antiguo aeropuerto de San Javier

El Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor contará con cerca de 15.000 metros cuadrados de superficie entre espacios interiores y exteriores. Dispondrá de 21 tanques marinos con una capacidad total superior a 1.100 metros cúbicos de agua destinados a la conservación y recuperación de especies, además de siete laboratorios especializados, cuatro de ellos abiertos y visitables por el público.

El centro permitirá obtener series temporales de datos para anticipar riesgos y orientar decisiones

El objetivo es estudiar el ciclo completo de vida de las especies del Mar Menor en condiciones controladas, perfeccionar protocolos de conservación y aumentar las posibilidades de recuperación y reintroducción en el medio natural. Según explicó el presidente regional, el centro también permitirá generar series temporales de datos científicos para anticipar riesgos, evaluar medidas ambientales y orientar la toma de decisiones públicas.

Colaboración con universidades y centros de investigación

"El OM2 será un laboratorio vivo", señaló López Miras, insistiendo en que la ciencia debe convertirse en una herramienta práctica para la gestión ambiental. Para ello, el centro trabajará en colaboración con universidades y centros de investigación como la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, el Instituto Español de Oceanografía y el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor.

El proyecto contempla además una vertiente divulgativa, con espacios destinados a acercar la investigación científica a la ciudadanía y explicar los retos ambientales del ecosistema lagunar.

Durante la presentación, el arquitecto José Manuel Chacón detalló que el diseño del centro busca integrar la infraestructura en el paisaje y adaptarla a las necesidades científicas y ambientales. Según explicó, el proyecto transforma una infraestructura existente en un espacio funcional para la investigación marina, combinando criterios técnicos, sostenibilidad y sensibilidad ambiental.

Doce millones de euros de inversión

El proyecto contempla una inversión aproximada de 12 millones de euros, financiada en un 60 % con fondos europeos FEDER y en un 40 % por el Gobierno de la Región de Murcia.

López Miras insistió en que la recuperación del Mar Menor será un proceso largo que exige constancia y rigor. En ese sentido, defendió que la creación del OM2 refuerza la capacidad científica de la región y proyecta confianza hacia el futuro. "Proteger el Mar Menor es un compromiso de todos", afirmó, recordando que el ecosistema forma parte de la identidad de la región.

"Hoy presentamos una decisión estratégica de región", concluyó el presidente, convencido de que la colaboración entre administraciones, científicos e instituciones acercará la recuperación definitiva del Mar Menor.