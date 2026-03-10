El Gobierno destina más de 3,2 millones a ayudas para libros de texto en la Región de Murcia

El Gobierno central destinará 3.224.544 euros a la Región de Murcia en 2026 para financiar la adquisición de libros de texto y material didáctico en centros educativos sostenidos con fondos públicos. La medida ha sido aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La inversión forma parte del Programa de Cooperación Territorial de ayudas para la financiación de libros de texto y material didáctico, que el Ministerio desarrolla junto a las comunidades autónomas y que contará en 2026 con una dotación total de 58,5 millones de euros en todo el país.

Según explicó la secretaria de Estado de Educación, Milagros Tolón, el objetivo de este programa es apoyar a las familias y reforzar la equidad del sistema educativo, garantizando que las dificultades económicas no limiten el acceso del alumnado a los recursos básicos necesarios para su aprendizaje.

Material en cualquier formato

Las ayudas están dirigidas al alumnado matriculado en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Básico, Medio y Superior en centros sostenidos con fondos públicos. El programa permitirá financiar la adquisición de libros de texto y materiales didácticos en cualquier formato, incluido el digital.

Tras la autorización del Consejo de Ministros, la distribución definitiva de los fondos se acordará en la Conferencia Sectorial de Educación con las comunidades autónomas.

El reparto territorial de estas ayudas se calcula teniendo en cuenta la tasa de riesgo de pobreza y el número de alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias en centros sostenidos con fondos públicos. Con este criterio se busca priorizar los territorios con mayores necesidades y garantizar una mayor igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.