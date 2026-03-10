Estudiantes de FP de la Región participan en proyectos para optimizar la logística y la movilidad

La transformación de las empresas de la Región mediante herramientas digitales es uno de los puntos centrales de la Jornada sobre logística, movilidad y transformación digital, organizada por la Federación Regional de Empresarios del Metal (Fremm), que inauguró el pasado 3 de marzo el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y en el participa alumnado de Formación Profesional.

El consejero destacó “la importancia del CIFP Arsenio Sánchez de Fremm, que es centro de excelencia en Formación Profesional, y que ha permitido la puesta en marcha de proyectos de innovación en los que se une la FP y la empresa, fundamental para el impulso de la formación en la Región y el desarrollo del tejido productivo”.

En el acto participó el presidente de la Fremm, Alfonso Hernández, y la jefa provincial de Tráfico de la Región de Murcia, Virginia Jerez.

Alrededor de 80 alumnos participan tanto en la organización de esta jornada como en la parte técnica de los proyectos. Los estudiantes pertenecen a distintos grados y familias profesionales de joyería, soldadura y calderería, automoción, construcciones metálicas, desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos, así como de sistemas electrotécnicos y automatizados.

Marín resaltó “la excelencia y el alto nivel de la FP en la Región de Murcia, y prueba de ello es que nuestros estudiantes han arrasado en los Spainskills, celebrados la pasada semana, en los que han obtenido la cifra récord de 12 medallas, cuatro de ellas de oro”. El alumno Francisco Javier Carrillo, del CIFP Arsenio Sánchez Fremm, obtuvo medalla de bronce en Tecnología de vehículos pesados.

En la jornada se presentaron tres proyectos de innovación, el gemelo digital de una cadena de montaje, que permite prever fallos y optimizar la logística interna incluso antes de mover ninguna pieza; la simulación de operaciones de almacén mediante realidad virtual, una herramienta disruptiva que permite formar a los profesionales en entornos seguros y eficientes; y el sistema de ERP para formación, un software que permite digitalizar y agilizar la gestión educativa adaptándola a las necesidades reales del sector.

La Región cuenta con cinco Centros de Excelencia de FP: el Politécnico de Murcia, el Politécnico de Cartagena, el CIFP Arsenio Sánchez, el CIFP Carlos III de Cartagena y el CIFEA de Molina de Segura. La Consejería ofrece este curso 46.800 plazas de Formación Profesional.