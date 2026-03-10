Educación subvenciona más centros privados-concertados con aulas de 2 años de los que hay públicos

La implantación de aulas de 0-3 años en la Región de Murcia se ha desarrollado en tiempo récord, pasando de las 600 plazas que se pusieron en marcha en el curso 2022-2023 a las 8.600 que hay en el actual ejercicio 2025-2026. Sin embargo, para ello la Consejería de Educación y Formación Profesional no ha apostado por su desarrollo únicamente en el ámbito público, sino que ha preferido un modelo mixto en el que tienen un importante protagonismo los centros privados y concertados financiados con fondos públicos, que vienen a sumarse a los de la red autonómica y a las escuelas infantiles municipales, que dependen de los ayuntamientos.

En estos momentos, los centros privados y concertados con aulas de 2 años subvencionados por la Consejería de Educación superan a los que hay en la red pública con esta misma oferta educativa, ya que frente a las 183 instalaciones privadas que reciben fondos del Gobierno regional son 161 los que hay de titularidad pública, tal y como recoge el Plan de Subvenciones de 2026 de la propia Consejería, en el que se detalla que este año recibirán financiación para cubrir los gastos de funcionamiento de las aulas de 2-3 años 85 centros concertados y 98 centros privados para el curso 2026-2027.

La previsión es que la cifra siga subiendo y que el próximo curso escolar que arranca en septiembre -cuyo periodo de inscripción se acaba de abrir- la Comunidad Autónoma oferte un total de 9.000 plazas gratuitas en esta etapa educativa.

Conciliación familiar

La necesidad de conciliación es la que empuja a muchas familias a matricular a sus hijos donde hay vacantes y si la oferta pública es insuficiente o inexistente en su zona, optan por centros privados o concertados. Una decisión inicial que el sindicato Sterm considera que "se suele mantener durante el resto de la escolaridad", lo que hace que "la privatización educativa no comience en la universidad ni en Secundaria, ya que las aulas de 2-3 años condicionan, en la práctica, todo el recorrido académico posterior".

Según el Plan de Subvenciones de Educación para este año, la Consejería destinará a los 85 centros concertados para aulas de 2-3 años un total de 3.655.000 euros, a los que se suman los 3.870.000 euros que se dedicarán al mismo fin en centros privados. A ello hay que añadir el millón de euros que la Comunidad tiene previsto destinar a ayudas directas a las familias para compensar la escolarización de sus hijos en centros de 0-3 años, un montante que esperan que llegue a un millar de beneficiarios, tal y como detalla el documento.

En este caso, el portavoz de Sterm, Andrés Martínez, afirma que "la financiación destinada a aulas de 2 años en la red concertada ha aumentado en solo un año un 22,17%, lo que supone 665.000 euros adicionales de fondos autonómicos propios", ya que los fondos europeos solo se pueden destinar a ampliar la gratuidad del ciclo de 0-3 años en la red pública.

Nuevos colegios con aulas de 2 años el próximo curso La Consejería de Educación y Formación Profesional seguirá el próximo curso ampliando la red de centros públicos que cuentan con aulas de 2 años. Entre las nuevas incorporaciones se encuentran: CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca (Murcia).

CEIP Félix Rodríguez de la Fuente (Murcia).

CEIP Francisco Caparrós (Mazarrón).

CEIP Ricardo Campillo (Santomera).

CEIP Nuestra Señora de la Esperanza (Calasparra).

CEIP Florentino Bayona (Mula).

CEIP Nuestra Señora del Carmen (Alguazas).

CEIP Nuestra Señora de los Remedios (Albudeite).

CEIP San Agustín (Ojós).

Educación: "El 60% de las plazas son públicas"

La realidad es que hay más centros concertados y privados subvencionados para aulas de 0-3 años de los que hay en la red pública, pero la Consejería de Educación realiza el análisis en función del montante total de plazas, en cuyo caso las públicas sí que superan a las privadas-concertadas, siendo en el curso 2025-2026 el 60% de las plazas públicas.

La explicación radica en que en las escuelas municipales -dependientes de los ayuntamientos y que también se han sumado a la red de 0-3 años- se subvencionan la totalidad de las aulas y no únicamente una como ocurre en los centros privados y concertados.

Así, de las 8.588 plazas subvencionadas en estos momentos, 5.088 corresponden a centros de la red pública y 3.500 a los centros privados y concertados. Entre los centros públicos se encuentran los 110 colegios que han habilitado aulas de 2 años, las 14 escuelas infantiles de la Comunidad y las 37 escuelas infantiles municipales. Estas últimas, con 2.288 plazas, superan incluso a las de los colegios públicos, que disponen este año de 2.200 plazas.

Fuentes de la Consejería explican que "la previsión para el próximo curso 2026-2027 es que se incorporen aulas en 9 centros públicos más y al menos 5 escuelas municipales infantiles más, superando las 9.000 plazas gratuitas en aulas de 2-3 años", a lo que añaden que "el Gobierno regional aboga por la libertad de elección de centro de las familias, para que puedan escoger el proyecto educativo que quieren para sus hijos".