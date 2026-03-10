Colas kilométricas en Cartagena para probar Las Tartas de Julita el día de su apertura: "Porciones desde 3.50 euros"

Las Tartas de Julita atracan en el Puerto de Cartagena para traer las tartas de quesos más variadas de toda la ciudad porturaria. Este viernes, 6 de marzo, la cadena alicantina de reportería congregó alrededor de la calle Santa Florentina, 4, a más de 200 personas para probar sus postres, que por estar de inauguración, estaban de oferta.

Cientos de cartageneros formaron largas colas horas antes para probar la amplia seleción de sabores que tienen sus tartas artesanales. La de Cartagena es la sexta franquicia que abre Julia Sala Bertomeu, la dueña. En la Región de Murcia hay dos. La otra tienda está en el bulevar Cetina (Local 21), en la ciudad de Murcia.

Según informó la marca, la apertura finalizó con "más de 1.000 tartas vendidas durante el primer día". A su vez, por ser el día de la apertura se ofrecieron varias promociones, como la de la porción extra gratis para las 100 primeras compras y la promo a 3.50 euros de 3 sabores. Para el resto de día, las porciones de tarta suelen rondar los 5 a los 6.50 euros.

Tartas con más de 40 sabores

La cadena dispone es un catálogo de productos tartas de queso con un gran número de sabores que, según explican, "están en rotación": chocolate Dubai, Lotus, pistacho, Kinder Bueno o sabores de temporada que cambian semanalmente.

De acuerdo con la marca, "las tartas se elaboran de forma artesanal y se hornean a diario porque cada tienda tiene su obrador propio, una de las claves que ha contribuido a que la marca haya ganado popularidad en redes sociales".

Un crecimiento que continúa en nuevas ciudades

La de Cartagena no será la última inaguración, por supuesto, según explican, la apertura en la ciudad trimilenaria "parte del plan de expansión nacional, que continúa creciendo a través de un modelo de franquiciados".

Las Tartas de Julita "trabaja ya en nuevas tiendas en ciudades como Madrid, Almería, Salamanca o Zaragoza, además de otros proyectos previstos a lo largo de 2026. Un crecimiento que mantiene intacta la esencia del proyecto: producto artesanal, cercanía con el público y la capacidad de convertir cada apertura en un pequeño fenómeno social".