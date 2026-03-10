Ocho municipios de la Región de Murcia se disputan el megacentro de chips securizados de Quantix

Las opciones se van reduciendo y la decisión final se aproxima. Ocho municipios de la Región de Murcia han pasado la 'criba' y siguen en la carrera para albergar el centro de chips securizados de Quantix, que ha concluido la fase preliminar de análisis de las 25 candidaturas recibidas: la instalación del megacentro se la disputarán Abarán, Alcantarilla, Alhama, Caravaca, Cartagena, Ceutí, Jumilla y Murcia tras ser seleccionados para la fase final.

Cuál será la ubicación final es una decisión que desde hace meses viene estudiando la compañía tras anunciar a mediados del año 2024 que se asentaría en la Región de Murcia para levantar este proyecto público-privado (con una inversión pública de 19,6 millones de euros, equivalente al 49% del capital) orientado a sectores como el Internet de las Cosas (IoT), la automoción o las infraestructuras críticas.

Cabe recordar que otros ayuntamientos murcianos como Blanca, Fuente Álamo, Las Torres de Cotillas, Lorca, Lorquí, Los Alcázares, Mula, Santomera, San Pedro del Pinatar, Ulea o Yecla también le ofrecieron a la compañía su suelo para acoger la planta de semiconductores de última generación y de distintos componentes para elaborar estos microchip en nuestra Comunidad.

La compañía ha expresado su agradecimiento por "el esfuerzo, la calidad de los proyectos y el extraordinario nivel de todas las propuestas presentadas tanto por los diferentes ayuntamientos participantes, como por las iniciativas privadas, que han puesto de manifiesto un firme compromiso institucional y empresarial por atraer proyectos industriales estratégicos de alto valor añadido". Desde el pasado mes de diciembre, Quantix Edge Security ha analizado, de forma individualizada, cada una de las candidaturas y ha realizado visitas in situ a la totalidad de los emplazamientos propuestos, con el objetivo de evaluar directamente sus condiciones técnicas, infraestructurales y operativas, según informa Quantix Edge Security.

El proyecto, vinculado al desarrollo de infraestructuras tecnológicas avanzadas, se encuentra sujeto a un calendario especialmente exigente. En este contexto, el factor tiempo constituye una variable determinante, al condicionar tanto la viabilidad operativa como la capacidad de ejecución en esta fase del proceso. El proyecto prevé la creación de unos 250 puestos de trabajo directos especializados en ingeniería, microelectrónica y ciberseguridad en los próximos años. Las estimaciones apuntan a un impacto económico de cerca de 793 millones de euros en cinco años en la Región.

Durante esta etapa, el análisis se ha centrado especialmente en aspectos como la disponibilidad efectiva del suelo, la capacidad operativa inmediata, la escalabilidad futura de los emplazamientos y la adecuación técnica de las infraestructuras necesarias para garantizar la viabilidad y seguridad minimizando los riesgos en un proyecto de esta naturaleza.

Como resultado de este proceso, de las 25 candidaturas presentadas se han seleccionado finalmente ocho emplazamientos en ocho municipios de la Región. Finalizada esta fase preliminar, la compañía iniciará ahora un nuevo análisis en profundidad para el chequeo técnico de aquellas candidaturas que presentan una mayor alineación con las necesidades operativas actuales del proyecto, con el objetivo de avanzar hacia la determinación del emplazamiento definitivo.

Una decisión tomada por "criterios técnicos"

La evolución del proceso responde exclusivamente a criterios técnicos y no implica una valoración negativa del resto de propuestas, que han destacado por su solidez, ambición y calidad. Todas ellas reflejan el creciente interés de los territorios por atraer iniciativas industriales estratégicas vinculadas a la soberanía tecnológica europea. La decisión de no continuar con algunas sedes responde exclusivamente a criterios de encaje técnico inmediato y a las exigencias de un calendario especialmente crítico, y no a una falta de idoneidad de las ubicaciones propuestas.

Quantix Edge Security "continuará trabajando en las próximas semanas en la concreción y el análisis de los aspectos técnicos necesarios para determinar el emplazamiento definitivo del proyecto, manteniendo su compromiso con la transparencia y agradeciendo una vez más el esfuerzo y la dedicación de todas las candidaturas presentadas".