El alza del precio de la gasolina en la Región amenaza con encarecer la cesta de la compra y 'paralizar' la economía familiar

El disparo del precio de los carburantes (gasolina y diésel) en los últimos días en la Región por el conflicto en Oriente Próximo repercutirá inevitablemente en cada casa y en cada familia murciana.

"El encarecimiento energético acaba filtrándose a la práctica totalidad de la cesta de la compra en un país como España, donde el componente energético tiene un peso relevante, provocando una subida igualmente del gas, la electricidad e indirectamente todos los productos que utilizan petróleo o gas para la fabricación o el transporte de alimentos hasta los billetes de avión".

Así lo alerta el presidente de Consumur, Roberto Barceló, que recuerda que para evitar una situación especulativa mayor de la que ya se está generando, los consumidores no deben adelantarse a llenar el depósito de forma abrupta, ya que "al aumentar la demanda de forma súbita, tiene una contrapartida en la subida inmediata acelerada de los precios".

Igualmente, dicen desde Consumur, es recomendable comparar distintas gasolineras y comprar donde mejor precio nos den para que de este modo exista una mayor competencia que obligue de modo alguno a quienes han subido desmesuradamente a equilibrar con respecto a las demás que mantienen criterios menos economicistas.

Comparar precios entre gasolineras y mantener la demanda estable puede limitar los efectos especulativos, augura Barceló

Al igual que sucedió en la Guerra de Ucrania, Barceló señala que el Gobierno deberá implementar una serie de medidas (ayudas y bonificaciones) que tengan un efecto positivo sobre todo en las economías más vulnerables a estos "cambios tan bruscos de carácter inflacionista" y que las mismas deberían tener especial incidencia, entre otras que pudieran aprobarse con carácter colateral, los relacionados con la revisión de los impuestos de los combustibles, teniendo en cuenta que el 50% aproximadamente del su precio final se corresponde con dichos gravámenes o también la aplicación de descuentos sobre la compra de cada litro de combustible.

Juana Pérez (Thaderconsumo) y Roberto Barceló (Consumur). / Israel Sánchez y Juan Carlos Caval

La "presión psicológica" en los hogares

Por su parte, la presidenta de Thaderconsumo, Juana Pérez, alerta en declaraciones a La Opinión de que este repunte de los precios puede provocar un freno generalizado del gasto en los hogares. "Los precios de los alimentos siguen subiendo mientras los salarios no lo hacen.

El temor es que todo esto se dispare y provoque un retroceso en el consumo y en la economía en general", señala Pérez, quien reitera que en contextos de incertidumbre económica como el actual, las familias murcianas suelen reducir sus compras y priorizar los gastos básicos.

"Lo primero que suben son los gastos fijos: electricidad, gas o transporte. Entonces lo que hace la gente es comprar menos alimentación, menos ocio y menos vestimenta, y eso acaba provocando una paralización económica", afirma.

Además, advierte de que el clima de incertidumbre también afecta al ahorro y genera presión psicológica en los hogares. "Hay un instinto de querer ahorrar, pero muchas familias no pueden llegar. Ese nubarrón económico acaba afectando a toda la familia", añade.

Juana Pérez advierte que la incertidumbre económica llevará a reducir también el consumo en ocio y vestimenta

Pérez también recuerda que prácticamente la mitad de lo que se paga en carburantes en nuestro país son impuestos. "A veces pensamos que mover el dinero de un lado a otro alivia, pero no tiene el mismo efecto para todos los sectores. Habrá compensaciones a determinados sectores con ayudas o con lo que sea, pero una medida que beneficie directamente a los consumidores es la rebaja del IVA", defiende la presidenta de Thaderconsumo.