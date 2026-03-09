Política
Vox nombra a José Manuel Pancorbo nuevo presidente del partido en la Región de Murcia
El exconsejero de Fomento liderará el Comité Ejecutivo Provincial con Alberto Garre como vicepresidente
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox ha designado a José Manuel Pancorbo como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) del partido en la Región de Murcia, según ha informado la formación. El nombramiento sitúa al exconsejero de Fomento e Infraestructuras al frente de la estructura territorial del partido en la comunidad autónoma.
Afiliado a Vox desde 2014, Pancorbo cuenta con una trayectoria vinculada a la organización en la Región de Murcia y a la gestión pública. Entre septiembre de 2023 y julio de 2024 ocupó la Consejería de Fomento e Infraestructuras en el Gobierno regional, dentro del Ejecutivo formado tras el acuerdo entre el Partido Popular y Vox.
Con su designación al frente del CEP, la formación busca reforzar su estructura orgánica en la Región en una etapa que el partido enmarca en su proceso de consolidación electoral. Desde esta nueva responsabilidad, Pancorbo tendrá como objetivo coordinar la actividad del partido en el territorio y liderar la estrategia política de Vox en la comunidad.
Pancorbo es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y una de las figuras vinculadas a Vox en la Región desde los primeros años
El nuevo Comité Ejecutivo Provincial contará además con Alberto Garre (Balsicas, 1952) como vicepresidente. Garre, actual diputado regional y portavoz adjunto de Vox en la Asamblea Regional, fue presidente de la Comunidad Autónoma entre abril de 2014 y junio de 2015. El político se incorporó a Vox en 2023 tras una dilatada trayectoria institucional en la Región de Murcia.
José Manuel Pancorbo, nacido Linares en 1983, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y una de las figuras vinculadas a Vox en la Región de Murcia desde los primeros años de implantación del partido. Afiliado a la formación desde 2014, ha participado activamente en la estructura interna del partido y en su grupo de trabajo sobre infraestructuras.
Su trayectoria profesional está ligada al ámbito de la ingeniería civil y la planificación de infraestructuras. Entre otros proyectos, ha trabajado en el proyecto constructivo de la autovía Arco Norte de Murcia, en el trazado de la autovía Caravaca-Jumilla o en el proyecto para la llegada del AVE soterrado a la ciudad de Murcia, además de coordinar la asistencia técnica de vigilancia ambiental en obras del Ministerio de Fomento.
Etapa en el Gobierno regional
Pancorbo saltó a la primera línea política tras las elecciones autonómicas de 2023, cuando Vox alcanzó un acuerdo de gobierno con el Partido Popular en la Región de Murcia. En ese contexto fue designado consejero de Fomento e Infraestructuras, convirtiéndose en uno de los representantes del partido en el Ejecutivo autonómico.
Durante su época como consejero trabajó en el proyecto constructivo de la autovía Arco Norte de Murcia
Durante su etapa al frente de esta consejería gestionó áreas vinculadas a infraestructuras, vivienda, transporte y planificación territorial, en un periodo marcado por el acuerdo de coalición entre PP y Vox. Su paso por el Gobierno terminó en julio de 2024, cuando Vox abandonó el Ejecutivo regional y sus consejeros presentaron la dimisión.
Además de su actividad profesional como ingeniero, también es autor de la novela histórica La victoria era esto, finalista del Premio Hispania de Novela Histórica.
Tras la crisis interna abierta en Vox en la Región de Murcia, el Comité Ejecutivo Nacional ha aprobado su designación como presidente del Comité Ejecutivo Provincial, con el objetivo de reorganizar la estructura territorial del partido.
