Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Ángel AnteloNext Generation MurciaCarrera de la Mujer MurciaCarlos AlcarazNieve en MurciaFortaleza Sound
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Laboral

UGT y CC OO amenazan con publicar los beneficios de la sanidad privada en la Región si no se actualiza el convenio

Los sindicatos estudian poner en marcha "medidas judiciales" para desbloquear el conflicto laboral que afecta a 7.000 trabajadores

Miguel Ángel López, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO, junto a otros manifestantes a las puertas de la Croem, este lunes.

Miguel Ángel López, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO, junto a otros manifestantes a las puertas de la Croem, este lunes. / Marcial Guillén / EFE

EFE

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se concentraron este lunes, por segunda vez, a las puertas de la sede de la patronal regional Croem para exigir que se actualice el convenio colectivo de las empresas de sanidad privada, caducado desde 2010, y amenazaron con publicar los beneficios de estas compañías a costa, lamentan, de los bajos salarios y malas condiciones laborales.

Se trata de la sexta jornada de protestas para reivindicar la renovación de este convenio, por el que se rigen unos 7.000 trabajadores de clínicas y hospitales privados de la comunidad autónoma, que en los últimos años han sufrido el aumento de las horas de trabajo y el estancamiento de sus salarios, que ronda el salario mínimo a pesar de ser trabajadores cualificados y con amplias trayectorias y antigüedad.

La secretaria general de UGT en la Región de Murcia, Paqui Sánchez, señaló que ante esta situación los sindicatos están estudiando poner en marcha "medidas judiciales" para buscar la renovación del convenio, así como "hacer públicas las ganancias bestiales" de estas empresas privadas, que reciben importantes cantidades de dinero público a través de los conciertos sanitarios.

Juan Crevillén, de UGT, con el megáfono dirigiéndose a los manifestantes sindicalistas.

Juan Crevillén, de UGT, con el megáfono dirigiéndose a los manifestantes sindicalistas. / Marcial Guillén / EFE

En ese sentido, la secretaria general de CC OO, Teresa Fuentes, lamentó que el Gobierno regional, con la Consejería de Salud a la cabeza, no esté haciendo una labor de mediación para desbloquear el conflicto, y criticó también su pasividad ante las protestas, sin ni siquiera convocar a una mesa de diálogo a los representantes de los trabajadores.

Reclamó también la mediación de la patronal Croem, para que inste a la Unión Murciana de Hospitales Privados a renovar este convenio caducado para recuperar los derechos de los trabajadores.

Noticias relacionadas y más

Los sindicatos no descartan tampoco convocar paros parciales e incluso una huelga, sin embargo, insistieron en que primero habrá medidas de publicación de las ganancias de las empresas, con el objetivo de no perjudicar económicamente a los trabajadores, ya en situación difícil por los bajos salarios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos jóvenes atracan un banco a punta de pistola y toman rehenes en el centro de San Pedro del Pinatar
  2. En directo: Real Murcia-Sanluqueño
  3. Planes para el fin de semana en la Región: desde el Entierro de la Sardina histórico hasta los carruajes de época en Cartagena
  4. Murcia revive el Entierro de la Sardina de 1919: horarios, recorrido y todos los detalles del desfile histórico
  5. En directo: Jimbee Cartagena-Kairat Almaty
  6. Así funciona el Banco de España en Murcia (desmontando el mito de 'La casa de papel'): 'Aquí no tenemos oro, pero sí una cámara acorazada
  7. Vox afirma que destituyó a Antelo por supuestas gestiones para beneficiar a su esposa
  8. Real Murcia-Sanluqueño: El Real Murcia huele cada vez más a descenso

UGT y CC OO amenazan con publicar los beneficios de la sanidad privada en la Región si no se actualiza el convenio

UGT y CC OO amenazan con publicar los beneficios de la sanidad privada en la Región si no se actualiza el convenio

Aviso a los contribuyentes murcianos con ingresos entre 15.876 y 20.000 euros: les interesa hacer la declaración de la renta

Aviso a los contribuyentes murcianos con ingresos entre 15.876 y 20.000 euros: les interesa hacer la declaración de la renta

La "demonización" de los directivos lastra la llegada de jóvenes a la dirección empresarial en la Región: apenas el 8% tiene menos de 35 años

La "demonización" de los directivos lastra la llegada de jóvenes a la dirección empresarial en la Región: apenas el 8% tiene menos de 35 años

Vox nombra a José Manuel Pancorbo nuevo presidente del partido en la Región de Murcia

Vox nombra a José Manuel Pancorbo nuevo presidente del partido en la Región de Murcia

La vida en solitario se dispara en la Región de Murcia con unos 20.000 hogares unipersonales más en solo cinco años

La vida en solitario se dispara en la Región de Murcia con unos 20.000 hogares unipersonales más en solo cinco años

Agresión a una enfermera del SUAP de Águilas por el familiar de un paciente

Agresión a una enfermera del SUAP de Águilas por el familiar de un paciente

La Asamblea aprueba la marcha de Antelo al Grupo Mixto, con Podemos e IU

La Asamblea aprueba la marcha de Antelo al Grupo Mixto, con Podemos e IU

Confirmado: en Murcia puedes denunciar a tu vecino si hace obras en el edificio sin cumplir la normativa

Confirmado: en Murcia puedes denunciar a tu vecino si hace obras en el edificio sin cumplir la normativa
Tracking Pixel Contents