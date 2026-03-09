UGT y CC OO amenazan con publicar los beneficios de la sanidad privada en la Región si no se actualiza el convenio

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se concentraron este lunes, por segunda vez, a las puertas de la sede de la patronal regional Croem para exigir que se actualice el convenio colectivo de las empresas de sanidad privada, caducado desde 2010, y amenazaron con publicar los beneficios de estas compañías a costa, lamentan, de los bajos salarios y malas condiciones laborales.

Se trata de la sexta jornada de protestas para reivindicar la renovación de este convenio, por el que se rigen unos 7.000 trabajadores de clínicas y hospitales privados de la comunidad autónoma, que en los últimos años han sufrido el aumento de las horas de trabajo y el estancamiento de sus salarios, que ronda el salario mínimo a pesar de ser trabajadores cualificados y con amplias trayectorias y antigüedad.

La secretaria general de UGT en la Región de Murcia, Paqui Sánchez, señaló que ante esta situación los sindicatos están estudiando poner en marcha "medidas judiciales" para buscar la renovación del convenio, así como "hacer públicas las ganancias bestiales" de estas empresas privadas, que reciben importantes cantidades de dinero público a través de los conciertos sanitarios.

Juan Crevillén, de UGT, con el megáfono dirigiéndose a los manifestantes sindicalistas. / Marcial Guillén / EFE

En ese sentido, la secretaria general de CC OO, Teresa Fuentes, lamentó que el Gobierno regional, con la Consejería de Salud a la cabeza, no esté haciendo una labor de mediación para desbloquear el conflicto, y criticó también su pasividad ante las protestas, sin ni siquiera convocar a una mesa de diálogo a los representantes de los trabajadores.

Reclamó también la mediación de la patronal Croem, para que inste a la Unión Murciana de Hospitales Privados a renovar este convenio caducado para recuperar los derechos de los trabajadores.

Los sindicatos no descartan tampoco convocar paros parciales e incluso una huelga, sin embargo, insistieron en que primero habrá medidas de publicación de las ganancias de las empresas, con el objetivo de no perjudicar económicamente a los trabajadores, ya en situación difícil por los bajos salarios.