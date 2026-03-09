Transitar la enfermedad renal en la Arrixaca: "Me ayudaron a sentirme segura antes de pasar a la unidad de adultos"

María Padilla, una joven murciana de 22 años, es una de los 180 adolescentes que ya han pasado por el programa de transición adolescente que el Hospital Virgen de la Arrixaca ha puesto en marcha para ayudar a los pacientes de Nefrología pediátrica a dar el salto a la unidad de adultos.

Según explica esta chica a La Opinión, hace años tuvo un problema renal que le llevó a necesitar un trasplante de riñón, de ahí que estuviera en tratamiento y seguimiento en la unidad infantil, hasta que hace dos años se vio preparada para dar el paso a una nueva etapa, la de paciente adulta.

"En este tiempo me han ayudado mucho, me ayudaron a sentirme segura antes de pasar a adultos tras el trasplante de riñón", señala María Padilla, quien agradece a los profesionales de la Arrixaca el cariño y el trato que le han dado en todo este tiempo.

"Normalizan mucho la situación y te dan las herramientas para que sepas afrontar la nueva etapa sin tanto miedo como lo harías sin ellos", afirma. Y aunque reconoce que en adultos la atención también es buena, "noté el cambio, ya que aquí es mucho más cercano".

Iniciativa pionera en España

El programa de transición de adolescentes de Nefrología pediátrica de la Arrixaca es una iniciativa pionera a nivel nacional, ya que únicamente existe en el San Joan de Deu de Barcelona y, en su caso, no cuenta con el apoyo de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica que tiene el centro sanitario murciano.

Se trata de un apoyo extra que se da a los pacientes pediátricos cuando se encuentran en la etapa de la adolescencia, un momento esencial en sus vidas que les lleva a dejar atrás la atención pediátrica para iniciar la de adultos.

Hasta hace unos años, el paciente infantil de Nefrología pasaba a adultos a los 11 años, una edad que se ha ido ampliando y que ahora no tiene un momento fijo establecido. Aunque se marcan los 14 años, no se les obliga, "depende de cada paciente y de si se siente o no preparado para hacer el cambio", señala la doctora Carmen Vicente, responsable de Nefrología Pediátrica de la Arrixaca, que lleva la consulta de transición junto al doctor Víctor Martínez, nefrólogo de adultos.

Decisión conjunta: paciente, familia y sanitarios

El programa utilizado por el equipo de la Arrixaca para hacer esta transición y que ha sido presentado este lunes por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, junto al director gerente del hospital de El Palmar, Amancio Marín, se desarrolla bajo el nombre ‘Conduce tu salud’ y en él se hace una metáfora de la conducción vial a través de tres fases: el uso de la bicicleta, la moto y el coche eléctrico.

En esta consulta se les da a los jóvenes pacientes las herramientas para que conozcan a fondo su enfermedad y estén preparados para su propio autocuidado, con la ayuda extra que les aportan los enfermeros de nefrología, quienes abordan con ellos los riesgos de prácticas propias de su edad como es el consumo de alcohol, las relaciones sexuales o el uso de redes sociales.

Gracias a esta ayuda son ellos, los propios pacientes, los que deciden junto a su familia y los sanitarios cuándo están preparados para el cambio.

Hasta este momento han sido 180 adolescentes los que se han beneficiado de esta iniciativa y 130 pacientes están actualmente completando la fase.

Hay chicos con enfermedades hereditarias, litiasis, trasplantes o espina bífida

Este es el caso de Gabriel Tristán, un chico de 19 años de Santomera diagnosticado de raquitismo y que sigue en la unidad pediátrica. "Me ven aquí desde pequeño y aún no he hecho la transición, creo que aún no estoy preparado y no quiero irme", afirma.

Este joven reconoce que le va a costar dar el paso porque "aquí somos como una familia y nos dan muchos recursos y apoyo psicológico para afrontar nuestra situación".

Más adherencia al tratamiento y mejores resultados

La responsable de Nefrología pediátrica de la Arrixaca detalla que han realizado un estudio de seguimiento en el que se han analizado los resultados de los pacientes que han pasado por la consulta de transición y los que no, un trabajo "en el que hemos comprobado que se logran mejores resultados, mejor adherencia al tratamiento y se abordan cuestiones que les preocupan sin que pasen con esas dudas a la unidad de adultos".

Sobre el perfil de los pacientes atendidos, la especialista indica que hay chicos con enfermedades hereditarias, litiasis, trasplantes o espina bífida, entre otros.