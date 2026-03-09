La Región de Murcia tiene 100.00 trabajadores en el sector alimentario

La industria alimentaria se ha consolidado como uno de los pilares económicos de la Región de Murcia, aunque su crecimiento empieza a verse condicionado por un problema cada vez más evidente: la dificultad para encontrar trabajadores cualificados. Un informe elaborado por la consultora PwC, con la colaboración de Agrupal y Caja Rural Central, analizó hace unos meses el peso real de la industria de transformación de alimentos en la economía regional y advierte de este reto.

El estudio calcula que el impacto total del sector alcanza los 4.318 millones de euros sobre el PIB regional y genera cerca de 100.000 empleos si se suman los directos, indirectos e inducidos.

En términos relativos, la actividad representa el 11% del PIB de la comunidad y el 14% del empleo total. Además, concentra alrededor de un tercio de toda la industria manufacturera murciana.

El director de PwC en Murcia, Javier Celdrán, destacó que el informe permite dimensionar la contribución real del sector a la economía regional. Según señaló, la industria alimentaria representa cerca de 98.400 puestos de trabajo y su peso dentro del tejido industrial multiplica varias veces el de otras actividades manufactureras.

Dentro del sector, la industria cárnica lidera la actividad con una facturación de 2.481 millones de euros y más de 7.500 trabajadores. Le siguen la elaboración de conservas de frutas y hortalizas y la producción de alimentos para animales. El informe subraya además la fortaleza de un tejido formado principalmente por pequeñas y medianas empresas con creciente presencia internacional. En 2022, la Región de Murcia fue la quinta comunidad exportadora de alimentos de España, con 3.140 millones de euros, el 8% del total nacional.

Pese a estas cifras, el estudio identifica un obstáculo estructural: la falta de personal cualificado. Aunque existen iniciativas de colaboración con universidades y programas de formación dual, el sector considera necesario reforzar la capacitación profesional y estrechar la relación entre el sistema educativo y las empresas para garantizar el talento que exige la evolución de la industria.

El informe también apunta a las principales tendencias que marcarán el futuro de la industria alimentaria: el desarrollo de productos más saludables y personalizados, el crecimiento de las proteínas vegetales, la expansión del comercio electrónico y la apertura, tal y como defiende el secretario general de Agrupal, César Nicolás, hacia nuevos mercados internacionales, especialmente en Asia y Oriente Medio. A ello se suma la digitalización de los procesos productivos mediante tecnologías como la inteligencia artificial o el blockchain. Junto a estas oportunidades, el sector deberá afrontar desafíos ligados a la sostenibilidad, la escasez de agua, la adaptación al cambio climático y la ya citada necesidad de atraer talento especializado.