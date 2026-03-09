Murcia, segunda región en ejecución de fondos Next Generation con un 84,5%

La Región de Murcia ha ejecutado ya el 84,5% de los fondos europeos Next Generation que le han sido adjudicados, informa a La Opinión la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, basándose en la última actualización del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sobre el grado de ejecución por comunidades.

En total, esto supone que la Comunidad Autónoma ha resuelto, a fecha de 31 de enero de 2026, convocatorias por valor de 537 millones de euros de un total de 636 millones que ya le han sido adjudicados.

Este porcentaje de ejecución sitúa a la Región de Murcia como la segunda comunidad de toda España en cumplimiento de los objetivos marcados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), tan solo por detrás de Aragón, comunidad que ha ejecutado tan solo un 0,2% más.

El 54% de los beneficiarios de la Región son pymes y solo un 9% son grandes empresas

Respecto a las convocatorias realizadas conjuntamente con los ayuntamientos, la Región ha resuelto convocatorias por importe de 770 millones de euros sobre un total convocado de 951 millones de euros, es decir, un 81%. De nuevo, solo Aragón alcanzó una tasa de resolución superior a la murciana, con un 83,8%.

En términos globales, sumando las convocatorias de las comunidades, el Estado y las entidades locales, se alcanzan los 92.748 millones de euros, de los que se han resuelto 65.390, un 70,5% de tasa.

Respecto a la tasa de resolución de fondos Next Generation por comunidades, por detrás de Aragón y la Región de Murcia se encuentran Castilla-La Mancha (76,6%), Galicia (75,7%), Castilla y León (73,6%) y Extremadura (71,9%). El resto de comunidades se encuentran por debajo del 70%.

En total, de acuerdo a los datos del Ministerio, las comunidades autónomas han realizado convocatorias por un total de 37.560 millones de euros del PRTR, de las que se han resuelto un 68,1 por ciento que supone un importe total de 25.567 millones.

En principio, los fondos Next Generation EU finalizan su ejecución operativa en agosto de 2026, fecha límite para que los Estados miembros cumplan hitos y objetivos y presenten solicitudes de pago, aunque los plazos de algunas convocatorias pueden variar. El dinero no ejecutado a esa fecha límite podría perderse, aunque existen mecanismos para continuar proyectos con financiación nacional. A la Región de Murcia le faltan todavía por completar 99 millones de euros, que ya están ligados a varias convocatorias. Desde la Consejería afirman, no obstante, que los proyectos pueden concluirse después del 31 de agosto.

Precisamente esta semana, el Gobierno de España solicitaba formalmente el sexto desembolso de los fondos europeos vinculado al Plan de Recuperación, por un importe neto aproximado de 6.500 millones de euros, en torno a 5.500 millones en transferencias y cerca de 1.000 millones en préstamos.

La finalización de este programa es uno de los elementos que, según el Barómetro del Colegio de Economistas de la Región, llevará consigo la desaceleración de la economía local en 2026. Es decir, creciendo, pero su progresión será menor a la de este año. Su director técnico, José Carlos Sánchez, declaró al inicio del año que espera que la economía murciana pierda velocidad de crecimiento y aumente en cifras similares a los del conjunto de España, esto es, entre un 2,2 y un 2,3% (en 2024 lo hizo en un 4,4% en términos reales).

Beneficiarios

Los datos del Ministerio de Economía muestran que, hasta el 30 de noviembre de 2025, un total de 48.712 adjudicatarios en la Región de Murcia se habían beneficiado de la ejecución, tanto de los asignados a la Comunidad y a las entidades locales como de los ejecutados por el Estado en este territorio.

Entre estos adjudicatarios, el 54% son microempresas y pymes; el 14%, fundaciones; otro 14% ha ido destinado para uniones temporales de empresas; un 9% a hogares y también un 9% para grandes empresas.

"La descoordinación ha sido la tónica dominante en la gestión del Plan de Recuperación" Luis Alberto Marín — Consejero de Economía

Por tipo de actuaciones, de entre las diez políticas palanca en las que se estructuran los proyectos, en la Región destacan los relativos a Infraestructura Sostenible (35%): Agenda Urbana y Rural (18%) y Modernización del Tejido Industrial (16%).

Entre las actuaciones desarrolladas por la Comunidad Autónoma con estos fondos europeos, sobresalen más de 42 millones de euros invertidos en vivienda; más de 63 millones para ejecutar planes de sostenibilidad turística; 54 millones para autoconsumo y almacenamiento residencial, que ya cuentan con cerca de 8.000 beneficiarios; y 35 millones de euros para proyectos de movilidad sostenible como la adquisición de autobuses eléctricos.

El Gobierno regional critica "la opacidad y la falta de información" por parte de Moncloa

Dificultades

El consejero Luis Alberto Marín, subraya que los datos del Ministerio "muestran que la Región de Murcia es una de las comunidades más eficientes" en la gestión de estos fondos. No obstante, lamenta las dificultades que ha encontrado "por la falta de coordinación, la opacidad y la falta de información por parte del Gobierno central".

"La descoordinación ha sido la tónica dominante, y así se lo ha advertido la UE en varias ocasiones. Las comunidades, que éramos las que tenían que ejecutar los proyectos, quedamos totalmente al margen del diseño de este plan y después nos hemos estado viendo condicionados por la falta de claridad, por la imposición de criterios dispares o por la obligación de hacernos cargo de una parte de los proyectos para poder acceder a los fondos", sentenció.