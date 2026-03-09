Murcia reunirá a la élite del Derecho Constitucional para analizar la transparencia y el control del poder público

La ciudad de Murcia acogerá los próximos 12 y 13 de marzo de 2026 el XXIII Congreso Anual de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE), uno de los encuentros científicos más relevantes del ámbito jurídico español, que reunirá en el Campus de la Merced a catedráticos, especialistas en Derecho Público y responsables institucionales, bajo el lema “Transparencia y rendición de cuentas en el Estado constitucional”.

Durante dos jornadas, Murcia se situará en el centro del debate jurídico nacional en torno a uno de los grandes desafíos de las democracias contemporáneas: el refuerzo de los mecanismos de control del poder público, la integridad institucional y la mejora de la calidad democrática.

El programa científico abordará cuestiones de máxima actualidad como la relación entre transparencia y derechos fundamentales, el funcionamiento de los órganos de control, el buen gobierno en las administraciones públicas o el papel de la Unión Europea en la defensa del Estado de Derecho. Asimismo, el Congreso incorpora espacios dedicados a la innovación docente, la perspectiva de género en la Constitución y el impulso a jóvenes investigadores, ofreciendo una visión amplia y actual del constitucionalismo contemporáneo.

Entre los participantes figuran reconocidas figuras del ámbito académico e institucional como Paloma Biglino Campos, catedrática de Derecho Constitucional y miembro del European Commission for Democracy through Law Commission; José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España; Lorenzo Cotino Hueso, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos; Manuel Villoria Mendieta, experto en integridad pública y lucha contra la corrupción y presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante; o Ignacio Villaverde Menéndez, catedrático de Derecho Constitucional y rector de la Universidad de Oviedo, quienes protagonizarán el conversatorio plenario del Congreso.

El acto inaugural contará con la participación de Rosario García Mahamut, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Natalia Sánchez López, comisionada de la Transparencia de la Región de Murcia; Ángel Rodríguez-Vergara Díaz, presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España; Luis Galvez Muñoz, catedrático de la Universidad de Murcia y director del Congreso; así como representantes académicos y de la Asociación de Constitucionalistas de España.

La clausura institucional reunirá al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el rector de la Universidad de Murcia, José Luján Alcaraz; y la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, junto a los responsables científicos del Congreso.

El XXIII Congreso está organizado por la Asociación de Constitucionalistas de España y el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, con el patrocinio del Gobierno de la Región de Murcia, el Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España y la Asamblea Regional de Murcia.

La celebración de este encuentro refuerza el posicionamiento de la Universidad de Murcia y de la Región como sede de referencia para el análisis jurídico y el debate institucional en España, contribuyendo a generar propuestas orientadas al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Noticias relacionadas

Sobre la Asociación de Constitucionalistas de España

La Asociación de Constitucionalistas de España es una organización científica que agrupa a profesores, investigadores y especialistas en Derecho Constitucional con el objetivo de promover el estudio, la investigación y el debate académico sobre el sistema constitucional, el Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Su congreso anual constituye uno de los principales foros de reflexión jurídica en España.