El mayor campo de melocotones de Europa está en Murcia y es la postal más bonita de la primavera: 13.000 hectáreas de color rosa y está desde el siglo III d.C.

Tras haber dado la bienvenida a marzo hace un poco más de una semana, ya toca despedir al invierno y comenzar a prepararse para la primavera. Días soleados, temperaturas más cálidas, poder ir sin abrigo… la estación favorita de muchos está a la vuelta de la esquina. España cuenta con varios destinos perfectos para recibirla, y uno de ellos además tiene récord.

Este municipio se encuentra en la Región de Murcia, y puede presumir de tener el campo que más produce y exporta melocotones de todo Europa. Lleva con nosotros desde el siglo III y, durante la floración, el paisaje se transforma ofreciendo experiencias únicas. Si eres fan del color rosa, probablemente sus 13.000 hectáreas te parecerán un paraíso.

El destino perfecto para recibir la primavera. / Istock / amoklv

Una tradición con 18 siglos de historia

Hablamos de Cieza, un municipio murciano de más de 35.000 habitantes que cuenta con un campo de melocotones que lo posiciona como el mayor productor de esta fruta en Europa. Se encuentra en la Vega Alta del Segura, y durante estas fechas se convierte en un lugar de ensueño gracias a la llegada de la primavera y la floración.

La producción del melocotón no es algo nuevo, sino que se remonta a hace 18 siglos. Según unos restos encontrados en la Cueva-Sima de La Serreta y en el yacimiento islámico de Siyâsa, el consumo de esta fruta en Cieza se remonta incluso a la época de la ocupación romana y musulmana respectivamente.

Panorámica de Cieza. / Istock / Rudolf Ernst

Un mundo de flores

Con sus 13.000 hectáreas, los campos de Cieza son uno de los mejores sitios para visitar en estas fechas gracias a la floración de los melocotones, ciruelas, almendros, nectarinas y albaricoques, que han conseguido convertir este evento natural en una de las atracciones turísticas más famosas de la zona. La mezcla del fucsia y blanco de las flores y el color verde de los árboles consigue que el municipio se convierta en un lugar sacado de un cuento que pocos quieren perderse.

Si quieres vivir la experiencia floral de Cieza, en la web de la floración se ofrecen varias rutas para disfrutar de la llegada de la primavera mientras haces senderismo, ves el atardecer o pruebas la gastronomía local, entre otras cosas. Desde los 8 euros podrás encontrar excursiones aptas para todos los gustos e, incluso algunas, con opción en inglés.

Campos de Cieza. / Istock / Rudi Ernst

Un municipio de ensueño

Aparte de un campo impresionante, la localidad de Cieza cuenta con otros lugares que, si estás por la zona, deberías ver. Algunos de ellos son el Balcón del Muro, con vistas del río Segura y la ciudad; el Museo del Esparto, dedicado a la tradición artesanal de la zona; el Museo Siyâsa, con objetos y restos arqueológicos que van desde el Paleolítico hasta hoy; o monumentos como la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción o la Ermita del Santo Cristo del Consuelo.

Carlos Moyano

Cieza y sus frutos de hueso

Después de varios años marcados por la sequía, el campo ciezano afronta la primavera con mucho optimismo. Los numerosos episodios de chubascos intensos ayudaron a que este año hubiera una floración de los frutales de hueso prometedora.

Poco a poco el paisaje se transformó en la reconocible imagen ciezana de la floración, donde los melocotoneros vuelven a teñir de color rosa el valle.