Que no te engañen ni pagues de más: así ha evolucionado el precio de la gasolina y el diésel en la Región en la última semana

Diferentes portales web, aplicaciones móviles y cuentas en redes sociales ofrecen a diario el precio que tiene la gasolina y el diésel en las diferentes estaciones de servicio que hay repartidas por la Región de Murcia. Obviamente, el precio entre una y otra -en función de la marca y el lugar donde se ubique- puede variar significativamente.

Pero... ¿cuál es el precio medio que se debe pagar a día de hoy en una gasolinera? Los datos oficiales los recaba el Gobierno de España a través del Ministerio de Transición Ecológica y demuestran que el conflicto en Oriente Próximo ha provocado un disparo en poco más de una semana respecto al precio que se debe pagar por litro. Gasolina 95, gasóleo A (diésel) sobre todo y gasóleo B han experimentado aumentos notables con el paso de las jornadas.

Los datos muestran así una tendencia claramente alcista durante toda la semana, con subidas prácticamente diarias en los tres tipos de combustible analizados. Aunque las diferencias con la media nacional todavía son moderadas, la Comunidad ya se sitúa ligeramente por encima del precio medio de España en gasolina, diésel y gasóleo B de acuerdo con los datos del Miteco (que ofrece diariamente las cifras oficiales de la jornada anterior).

Evolución del precio medio de la gasolina en la Región (azul) y España (naranja) en la última semana. / Miteco

Subida constante con la gasolina 95

El precio medio de la gasolina 95 en la Región de Murcia ha pasado de 1,484 euros por litro el 2 de marzo a 1,637 euros el 8 de marzo, lo que supone un aumento de 0,153 euros por litro en solo seis días.

Durante ese mismo periodo, el precio medio en España también ha subido, aunque ligeramente por debajo del registrado en la región. El último dato sitúa el precio nacional en 1,628 euros por litro, frente a los 1,637 euros en Murcia, lo que deja una diferencia de 0,009 euros por litro.

Evolución del precio medio del diésel en la Región (azul) y España (naranja) en la última semana. / Miteco

El diésel lidera el encarecimiento

El combustible que más se ha encarecido en los últimos días en la Región de Murcia es el gasóleo A (diésel). En la Comunidad su precio ha pasado de 1,444 euros por litro el 2 de marzo a 1,738 euros el 8 de marzo, lo que supone un incremento de 0,294 euros por litro.

A nivel nacional, el precio medio ha subido hasta 1,717 euros por litro, todavía por debajo del registrado en Murcia. La diferencia actual se sitúa en 0,021 euros por litro, consolidando a la región ligeramente por encima de la media estatal.

Evolución del precio medio del gasóleo B en la Región (azul) y España (naranja) en la última semana. / Miteco

El bonificado, también al alza

El gasóleo B (el utilizado principalmente en maquinaria agrícola y sectores profesionales) también ha sufrido una subida significativa en los últimos siete días. En la Región de Murcia ha pasado de 1,162 euros por litro el lunes 2 de marzo a 1,382 euros el 8 de marzo, lo que supone un incremento de 0,220 euros por litro. En el conjunto del país, el precio medio se sitúa en 1,37 euros por litro, de modo que en la Región de Murcia el coste es 0,012 euros superior.

"Subida descomunal", denuncia Facua

Facua Consumidores en Acción denunció este lunes que la Región de Murcia es la segunda comunidad con mayor subida del gasóleo y la gasolina, 35 y 18 céntimos, respectivamente, por la guerra en Irán. La asociación volvió a reclamar este lunes al Gobierno que fije topes a los precios del combustible y la energía ante la que considera una "subida descomunal".

Facua pidió al Estado que, más allá de una previsible bajada de impuestos, se establezca un mecanismo de fijación de topes a los precios de los combustibles de automoción, la electricidad y el gas por el que las empresas no puedan tener márgenes de beneficio superiores a los del mes anterior al del inicio de la guerra (el 28 de febrero pasado).