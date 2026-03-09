Las empresas murcianas en EEUU resisten mejor el pulso arancelario de Trump

En un contexto comercial internacional cada vez más volátil, las empresas alimentarias de la Región de Murcia se mueven entre la prudencia y la adaptación estratégica. La incertidumbre sobre los aranceles en Estados Unidos e incluso la reciente amenaza —aunque remota— de un embargo comercial han añadido tensión a un sector muy dependiente de los mercados exteriores. Pese a ello, las compañías murcianas del sector mantienen el pulso exportador y buscan fórmulas para resistir en uno de sus destinos clave.

Estados Unidos representa alrededor del 11% de las exportaciones de la industria alimentaria regional, un mercado que, según los datos de la Asociación de Industrias Alimentarias de la Región de Murcia (Agrupal), había mantenido una evolución estable en los últimos años. Sin embargo, 2025 ha marcado un punto de inflexión.

El secretario general de Agrupal, César Nicolás Martínez, explica que entre 2022 y 2024 las ventas a Estados Unidos crecían de forma sostenida, con incrementos del 4,45% y del 3,5%. Pero en 2025 la tendencia cambió y las exportaciones registraron una caída del 3,35%.

Para el responsable de la patronal, la causa principal no es tanto la existencia de aranceles —presentes desde hace décadas— como la incertidumbre generada por su gestión política. "Lo que hay encima de la mesa es una gran incertidumbre derivada de esa forma de aplicar los aranceles, de esas subidas y bajadas y de las declaraciones contradictorias", señala. Esa inestabilidad complica la planificación de las empresas y "genera dificultades a la hora de vender en el mercado estadounidense".

El impacto no es homogéneo. Las conservas vegetales y el sector de las especias figuran entre los más afectados, con descensos significativos en sus ventas. También el vino ha sufrido una contracción notable: según Agrupal, las exportaciones de este producto han caído un 11,39% en el último año.

Otros segmentos, sin embargo, mantienen un comportamiento más favorable. El caso más llamativo es el de los zumos, que han logrado crecer cerca de un 50% en el mercado estadounidense respecto al año anterior, dentro de una tendencia positiva que también se refleja en el conjunto de sus exportaciones mundiales.

Más allá de los datos coyunturales, el sector insiste en que la industria alimentaria murciana mantiene una base exportadora sólida. En 2025, las ventas internacionales del conjunto del sector superaron los 3.456 millones de euros, una cifra muy cercana a la del potente sector hortofrutícola regional.

Implantarse en Estados Unidos

Una de las claves para entender el desigual impacto de la actual situación es la presencia directa de algunas compañías murcianas en el mercado estadounidense. Empresas con filiales comerciales o acuerdos con socios locales están resistiendo mejor las turbulencias.

"El impacto para las empresas que están establecidas allí ha sido mucho menor", afirma Martínez. "Las empresas que tuvieron la visión de implantarse en Estados Unidos están soportando mucho mejor el golpe".

Entre los ejemplos de compañías con presencia en ese país figuran firmas como Vidal, AMCPostres ReinaZamora Company o García Carrión, que operan mediante filiales comerciales o alianzas con socios locales.

Según Agrupal, esta estrategia no implica una deslocalización productiva ni una pérdida de empleo en la Región de Murcia. "El mercado exige cercanía, adaptación a la normativa y flexibilidad. Son empresas que siguen manteniendo su industria aquí", explica.

Un mundo más proteccionista

El sector mira con preocupación la posibilidad de que las tensiones comerciales se extiendan a otros mercados. Aunque muchos acuerdos internacionales buscan reducir barreras arancelarias, la proliferación de medidas proteccionistas genera inseguridad en las decisiones empresariales. "Todo esto genera inseguridad jurídica, desigualdad competitiva y frena el comercio", advierte Martínez.

Aun así, la industria alimentaria murciana sigue buscando oportunidades en nuevos destinos. Asia y Oriente Medio aparecen como los grandes mercados emergentes, impulsados por el crecimiento de una clase media con mayor capacidad de consumo.

Al mismo tiempo, las empresas continúan apostando por reforzar su presencia en Estados Unidos —pese a las tensiones comerciales— y consolidar mercados ya maduros como el Reino Unido o la Unión Europea.

En un escenario global cambiante, la receta del sector parece clara: diversificar mercados, innovar y mantener la competitividad. "Las empresas están buscando fórmulas para seguir exportando y mantener su presencia internacional", resume Martínez.