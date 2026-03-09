La "demonización" de los directivos lastra la llegada de jóvenes a la dirección empresarial en la Región: apenas el 8% tiene menos de 35 años

La burocracia, la presión fiscal y el papel "demonizado" del cargo de directivo están lastrando gravemente la atracción de los más jóvenes a los puestos de liderazgo y de responsabilidad dentro de una empresa. Apenas un 8% de los directivos de la Región de Murcia tiene menos de 35 años, una cifra pequeña que refleja las dificultades para incorporar talento joven. Así lo advirtió este lunes el presidente de la Asociación de Directivos de la Región de Murcia (Adimur), Antonio López, durante la presentación del XI Observatorio del Directivo.

López señaló que existe una "falta de implicación generalizada" para asumir responsabilidades entre la gente más joven: "Creemos que en parte se debe a una percepción social que no hace atractivo el papel del directivo a nivel social mientras que sí se hacen otras políticas orientadas a 'cumple tu horario, 'no dejes que te engañen' y esa tendencia hacia el conformismo y a pensar que el empresario es un 'explotador'; todo esto está haciendo mucho daños en algunos jóvenes", lamentó el presidente de Adimur.

El liderazgo empresarial murciano afronta este problema de reto generacional mientras que la distribución por edad muestra una "clara concentración en los tramos intermedios de carrera", consolidándose con perfiles "altamente experimentados": el 73% de los directivos supera los 46 años.

Más formación, pero menos vocación

Pese a este diagnóstico, López destacó que los jóvenes que sí acceden a posiciones directivas presentan un perfil mucho más cualificado. "Están más formados que nunca y tienen una implicación muy alta", afirmó. "La complejidad que estamos teniendo para gestionar la empresa con estos retos impositivos y tecnológicos, o aquellos que requieren de encontrar y gestionar personas o de tener que lucha contra el absentismo laboral -que ha aumentado alrededor de un 10% anual desde 2018- y con gente que cuesta mucho movilizar hace toda esta situación más dificultosa", lamentó el presidente de los directivos murcianos.

El estudio, que fue presentado este lunes en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia y que contó con la presencia de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, se ha basado en una muestra de 259 directivos de la Región de Murcia.

Solo el 17% de los cargos de máxima responsabilidad (CEO) está ocupado por mujeres

El estudio también refleja que la presencia de mujeres en los puestos directivos continúa "estancada". El género femenino representa alrededor del 30% de los directivos encuestados, porcentaje que se reduce hasta el 17% en los cargos CEO, de máxima responsabilidad. "Tenemos mucho trabajo que hacer todavía en el mundo de la incorporación de la mujer al puesto directivo y en las altas esferas de la dirección y en el mundo de la incorporación a los jóvenes", asumió López.

Empeoran las previsiones de crecimiento

Uno de cada cuatro directivos afirma que el empleo empeorará en el próximo año y tan solo el 32% considera que permanecerá estable. Las expectativas de crecimiento a lo largo del próximo año también decrecen respecto al informe anterior.

Solo el 40% prevé una mejora del empleo en su sector en los próximos 12 meses, frente al 49% registrado en la edición anterior, lo que apunta a un escenario empresarial más prudente marcado por la "incertidumbre" económica y social por la situación geopolítica en el mundo y también en España. En este reciente estudio no se cuenta cómo podría afectar la guerra en Irán que comenzó hace poco más de una semana y que genera "más preocupación todavía" a las empresas y directivos de la Región.

Solo el 40% espera mejoras en el empleo en su sector en los próximos 12 meses

López advirtió de que la incertidumbre internacional, el encarecimiento energético y los posibles efectos de los conflictos geopolíticos podrían empeorar aún más las perspectivas empresariales: "Ya no solamente está el riesgo de los costes energéticos para las empresas, sino también el cómo podría afectar a las exportaciones porque el conflicto puede generar una mayor presencia de Rusia o China a nivel geopolítico, que entonces sí que dañaría, además, no solamente la parte energética, sino también al comercio internacional del que tanto dependemos hoy día y el que nos ha hecho en esta Región crecer de una manera sostenida en los últimos años".

Las empresas con mejores perspectivas son las que confían en sus equipos directivos y les otorgan mayor autonomía estratégica

Además, casi la mitad (49%) de los directivos preguntados considera que las políticas implementadas por las administraciones públicas el pasado año afectaron negativamente al desarrollo de su negocio. Por contra, solo el 16,6% percibe un efecto positivo.

"Cada vez más demandado que nunca"

A pesar de estas 'trabas', la undécima edición del Observatorio del Directivo de Adimur concluye que las empresas con mejores perspectivas son aquellas que confían en sus equipos directivos y les otorgan mayor autonomía, permitiéndoles participar activamente en la estrategia empresarial. "Las compañías que dan autonomía a sus directivos, sin perder la supervisión, son las que creemos que tendrán más éxito en el futuro". El 87% de ellos afirma tener alta autonomia en la toma de decisiones, un reflejo de "organizaciones más maduras", señala el estudio.

López también expuso que "el directivo es cada vez más motivado, más autónomo y más implicado en su empresa, pero también más demandado que nunca". Asimismo entre otros de los datos destacados de las conclusiones del observatorio es que prácticamente 1 de cada 3 directivos cree que su empresa no podría retener el talento, aunque uno de cada seis percibe debilidad en este ámbito.