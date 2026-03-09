Marcos Cano, líder de Vox en Totana, lo deja todo tras la purga de Antelo

El portavoz de Vox en Totana, Marcos Cano, anunció este lunes que "dimite, entrega el acta y se da de baja en el partido" después de la crisis abierta por la dirección nacional en la Región tras defenestrar a José Ángel Antelo del Comité Ejecutivo Provincial y del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional.

No lo hace solo, rodeado de todo su equipo de trabajo, formado por doce personas, anunció que todos van a seguir su camino. "Algunos no han podido estar aquí porque es día laborable y están trabajando, pero nos hemos puesto todos de acuerdo", aseguró.

Sí que continúan a las órdenes de la dirección nacional los otros dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Totana: José Munuera Lidón y María Cristina Sáez Cánovas. El grupo municipal comenzó la legislatura con cuatro ediles, pero uno de ellos, Manuel Cánovas Martínez, terminó dejando el partido y continuó en el cargo como concejal no adscrito.

Los otros dos concejales de la formación de Abascal continúan fieles a la dirección nacional Marcos Cano — Exconcejal de Vox en Totana

Cano dijo que no se encuentra en condiciones de presentarse a los ciudadanos para pedirles que confíen en Vox. "Entré aquí creyendo en este proyecto. Quien ha traicionado el proyecto no hemos sido nosotros, ha sido la dirección nacional de Vox", añadió.

En una rueda de prensa convocada en el Ayuntamiento de Totana, el portavoz, que ha empleado seis años a Vox, comunicó entonces su intención de recuperar el tiempo perdido con su familia. "Necesito hacer un reseteo, un poquito de vuelta a mi vida, que hasta hace cuatro días era una vida anónima y estaba encantado de ello", explicó.

Esta no es la primera baja de Vox desde que Santiago Abascal decidiera descabezar el partido en la Región de Murcia. El exportavoz de la formación en Cartagena, Diego Salinas, rompió la semana pasada con el partido, quedándose como concejal no adscrito.

Noticias relacionadas

La salida del líder de Vox en Totana se produce poco después de que la Mesa de la Asamblea Regional secundara la decisión del Grupo Parlamentario Vox para enviar a Antelo al Grupo Mixto, perdiendo al mismo tiempo la Portavocía de que aún ostentaba en este órgano parlamentario.