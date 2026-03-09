Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiscalidad

Aviso a los contribuyentes murcianos con ingresos entre 15.876 y 20.000 euros: les interesa hacer la declaración de la renta

Murcia encabeza el ranking, junto a otras dos comunidades, como la que tiene el mayor porcentaje de asalariados en esta franja

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta. / Carlos Luján / Europa Press

Juanjo Raja

Juanjo Raja

La Región de Murcia, junto a las Islas Canarias y Extremadura, encabezan la lista de comunidades autónomas con mayor proporción de asalariados que podrán aprovechar la nueva deducción en el IRPF aprobada por el Gobierno central. La deducción está vinculada a la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas.

Así lo señala Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, que atribuye este dato a los bajos salarios medios de la provincia de Murcia, así como a la mayor presencia de contratos a tiempo parcial y de duración determinada.

En clave nacional, los técnicos de Hacienda calculan que casi tres millones de contribuyentes (en concreto, 2.976.220) deberían presentar la declaración de la renta para no perderse esta ventaja fiscal.

La nueva medida dejará sin tributar a quienes ingresen hasta 17.094 euros brutos anuales, con una reducción progresiva que se extiende hasta los 20.000 euros. Estos usuarios se suman a los que ya venían utilizando la deducción vigente desde los 15.876 euros establecidos para 2025.

¿A quién le interesa hacer la declaración de la renta?

El sindicato recomienda expresamente presentar la declaración a todos los trabajadores que cobren entre 15.876 y 20.000 euros brutos al año. También aconseja hacerla a quienes ingresen entre 20.000 y 22.000 euros si disponen de alguna otra deducción aplicable, puesto que podrían recuperar parte de las retenciones practicadas a lo largo del año.

A su vez, no hay que olvidar que la obligación general de declarar sigue vigente para quienes superen los 15.876 euros con dos o más pagadores, salvo que las cantidades recibidas del segundo y siguientes no superen los 1.500 euros en total.

Cabe destacar, que el umbral se amplía a 22.000 euros cuando solo existe un empleador. Eso sí, estos límites no aplican si el contribuyente tiene otros ingresos, como rentas de alquiler o actividad económica.

Aunque andaluces, catalanes, madrileños y valencianos concentran por volumen de población más de la mitad de los beneficiarios de esta deducción ampliada (el 52,1% de los asalariados en esa franja salarial), es en la Región de Murcia donde el peso relativo de estos trabajadores sobre el total de ocupados resulta proporcionalmente más elevado.

Por tanto, si presentas estas condiciones y vives en la Región de Murcia, esta medida se convierte en algo especialmente relevante.

TEMAS

