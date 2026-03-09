Agresión a una enfermera del SUAP de Águilas por el familiar de un paciente

Una enfermera del servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) Águilas-Norte ha sido agredida por el familiar de un paciente, un nuevo episodio de violencia contra el personal sanitario que ha sido denunciado este lunes por el sindicato de enfermería de la Región de Murcia Satse.

Los hechos se produjeron el pasado 4 de marzo en el propio centro sanitario de la localidad costera cuando el familiar de un enfermo golpeó a la enfermera provocándole un impacto en la cabeza.

La gravedad de la situación viene a sumarse a la escalada de violencia contra sanitarios, que ha llevado al Servicio Murciano de Salud (SMS) a cerrar el año 2025 con un total de 673 agresiones a profesionales sanitarios, de las cuales 616 fueron agresiones verbales o no físicas y 57 agresiones físicas, frente a las 661 que se notificaron en el ejercicio 2024.

Satse manifiesta su profunda preocupación ante la persistencia de episodios de violencia contra los profesionales sanitarios, especialmente contra enfermeras que desempeñan su labor en los servicios de Urgencias, hospitales y en Atención Primaria, ámbitos en los que la elevada presión asistencial y la tensión que en ocasiones se genera entre los usuarios pueden derivar en situaciones de riesgo.

"Este nuevo caso vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad a la que se enfrentan diariamente los profesionales de enfermería mientras desarrollan su trabajo, cuya única finalidad es garantizar la atención y el cuidado de los pacientes", insisten.

Ante esta situación, el sindicato de enfermería exige a las administraciones sanitarias que refuercen de manera urgente las medidas de seguridad en centros de salud, hospitales y servicios de Urgencias, incrementando la presencia de personal de seguridad, mejorando los protocolos de prevención y actuación frente a agresiones, y promoviendo campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía para fomentar el respeto hacia los profesionales sanitarios.

Cámaras de vigilancia

La pasada semana el consejero de Salud anunciaba en la Asamblea la contratación de la instalación de cámaras de vigilancia en las salas de espera de los SUAP ante el aumento de agresiones.

Con esta actuación, que se ejecutará en este segundo trimestre del año, el SMS culmina la puesta en marcha del circuito cerrado de televisión en los 29 SUAP de la red regional.

La contratación prevé la colocación de 20 cámaras y 9 videograbadores, además de 8 monitores y 9 estantes murales, en los SUAP de Abarán, Alhama de Murcia, Archena, Cieza, Molina de Segura, Mula, Santomera, Los Dolores (Cartagena), Totana, Murcia Infante y Murcia San Andrés.