Más de 1,15 millones de euros para modernizar infraestructuras de riego en Yecla con agua regenerada

En un territorio marcado por la escasez hídrica, cada gota cuenta y cada avance tecnológico se convierte en una inversión estratégica para garantizar la producción agrícola. Bajo esa premisa, el Gobierno regional ha impulsado nuevas infraestructuras de regadío en el Altiplano murciano que combinan el uso de agua regenerada con energías renovables para abaratar costes y reducir la presión sobre los acuíferos.

El Ejecutivo autonómico ha destinado más de 1,15 millones de euros a la modernización de infraestructuras en la Comunidad de Regantes Hoya del Mollidar-El Portichuelo, en Yecla. Las ayudas, concedidas en dos convocatorias consecutivas, han permitido movilizar una inversión total cercana a los 2,85 millones de euros.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, visitó este lunes las obras junto a la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara. Durante la visita, explicó que todas las actuaciones tienen un objetivo común: aprovechar el agua regenerada procedente de la depuración como recurso estratégico para el regadío.

Rubira recordó que la Región de Murcia es líder en España y en Europa en la reutilización de agua para uso agrícola y defendió que la modernización del regadío debe avanzar de la mano del uso de recursos hídricos no convencionales. "Apostar por el agua regenerada no es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de supervivencia para nuestra agricultura", subrayó.

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, junto a la alcaldesa de Yecla, Remedios Lájara. / CARM

Las actuaciones desarrolladas en esta comunidad de regantes persiguen, según detalló la consejera, mejorar el aprovechamiento del agua depurada y reducir el coste energético del riego. En ese sentido, explicó que se han ejecutado infraestructuras destinadas a "captar, almacenar y distribuir el agua regenerada de la depuradora", además de incorporar instalaciones fotovoltaicas para alimentar los sistemas de bombeo.

Entre las principales obras se encuentran la construcción de balsas de regulación, la ampliación de la red de distribución y la instalación de sistemas de bombeo alimentados con energía solar. A ello se suma la puesta en marcha de nuevas plantas fotovoltaicas en los pozos Valdés y San Isidro, que superan los 1.000 kilovatios pico de potencia.

La incorporación de estas placas solares permitirá evitar la emisión de unas 417 toneladas de dióxido de carbono al año y generará un ahorro energético estimado de unos 200.000 euros anuales para los regantes. "Al final cerramos el círculo: aprovechamos el agua regenerada y lo hacemos de una manera eficiente", señaló Rubira, quien destacó que estas medidas refuerzan la resiliencia hídrica del sector agrario.

Otro de los efectos esperados será la reducción de la dependencia de las aguas subterráneas del acuífero Serral‑Salinas, declarado en mal estado cuantitativo por la Confederación Hidrográfica del Segura debido a décadas de sobreexplotación.