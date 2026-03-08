La vida en solitario se dispara en la Región de Murcia con unos 20.000 hogares unipersonales más en solo cinco años

Jóvenes que retrasan la posibilidad de convivir en pareja por bajos sueldos, adultos que priorizan su independencia y, sobre todo, mayores que envejecen en soledad. Más allá de las decisiones personales, los factores sociales, económicos y demográficos también pesan a la hora de tener la oportunidad de decidir si vivir solo o acompañado.

Sin dudas, afrontar un alquiler o una hipoteca mes a mes con un solo sueldo puede poner a prueba la estabilidad financiera, al tiempo que se suman el resto de costes cotidianos para poder vivir. Frente a estas dificultades, quienes viven solos destacan ventajas como la autonomía en la toma de decisiones, la gestión del propio espacio y una mayor sensación de control sobre el estilo de vida.

En la Región de Murcia es una tendencia que en los últimos años ha ido en aumento progresivo: ya se contabilizan más de 143.200 hogares unipersonales en los distintos municipios murcianos frente a los 123.574 que había hace apenas un lustro, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística con los últimos datos actualizados a 1 de enero de este año.

Del total de 588.624 hogares registrados en la Comunidad, en 143.202 solo viviría bajo techo una persona, por lo que el 25% de las casas, pisos, viviendas e inmuebles residenciales de la Región de Murcia ya son unipersonales. La tendencia es imparable: año a año la estadística va en aumento:en tan solo un año el número ha subido en 3.178 hogares (a 1 de enero de 2025 se registraban 140.024).

Los hogares ocupados por cuatro o más personas son los más comunes en la Región de Murcia, registrando los mayores números de viviendas de este tipo: hasta 171.226 se contabilizan en la Región de Murcia bajo estas características. Es el tipo de hogar que menos ha crecido en el último lustro, con un aumento que apenas supera el 1% al pasar de los 169.484 en 2021 a los 171.226 en 2026.

La cifra seguirá en aumento hasta alcanzar las 215.000 con solo una persona en 2039 en Murcia

Una ‘anomalía’ que comparten los hogares murcianos junto a los de Ceuta y Melilla respecto al resto de comunidad que, tal y como apuntan los sociólogos, no responde a una causa única, sino a diversos factores como la religión o las diferentes pautas de fecundidad, superiores en las familias inmigrantes.

A continuación le siguen aquellos hogares con dos personas residiendo: 155.994 (casi 20.000 más respecto a los 136.041 que había hace un lustro). Por último, los hogares con tres personas son los más escasos en Murcia:118.202 frente a los 111.563 que se enumeraban en 2021.

Hasta los 215.000 en 2039

El propio Instituto Nacional de Estadística ya alertó en un estudio realizado en 2024 que, de mantenerse las tendencias demográficas actuales, en la Región de Murcia se proyectarían 215.000 hogares unipersonales en el año 2039, en trece años: a un ritmo de unos 5.538 por año hasta alcanzar los 72.000 que quedarían para llegar a esa cifra.

En líneas generales, se estimaría un aumento de los hogares en toda España que superaría la barrera de los 23 millones. En concreto, el INE apunta a que serían 3.691.151 (un 19,1%) más entre 2024 y 2039. Durante el mismo periodo la población residente en España aumentaría un 10,6%.

Así, el tamaño medio del hogar pasaría de las 2,50 personas actuales a 2,32 en 2039. Los mayores crecimientos en términos relativos se darían en Región de Murcia (28,8%), Comunidad Valenciana (25,8%) y Cataluña (22,9%).

Más de 5,6 millones en el país

En España se registran 19,7 millones de hogares en total. Dentro de ellos, los formados por una sola persona continúan representando un grupo importante, con 5,6 millones de viviendas, lo que pone de manifiesto el aumento de los unipersonales, una tendencia que también se aprecia en las zonas urbanas, donde cada vez tienen mayor demanda las viviendas de menor tamaño y la vida independiente.

Respecto al tipo de hogar más frecuente en el conjunto del país, y a diferencia de lo que ocurre en la Región, los hogares con dos personas son los más numerosos, alcanzando 5.724.807 viviendas. Esta cifra refleja la relevancia de los hogares de pequeño tamaño, como las parejas o las familias reducidas, que representan una parte significativa del conjunto de viviendas del país.

Por su parte, los hogares compuestos por tres personas suman 3.921.347 viviendas, mientras que aquellos formados por cuatro o más personas alcanzan 4.491.350 viviendas.

Monitorización con IA para proteger a los mayores en sus casas

Monitorizar las rutinas domiciliarias de los mayores murcianos para detectar y alertar de cambios que puedan prevenir posibles caídas, modificaciones en hábitos de higiene, o en patrones de conducta como las salidas del hogar, que pueden suponer un deterioro de la salud física, mental o emocional de las personas mayores que viven solas. Bajo este objetivo la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad puso en marcha recientemente ‘Smart Habit’, un nuevo dispositivo con diferentes sensores inteligentes para reforzar la protección mediante inteligencia artificial y tecnologías avanzadas para permitir la detección automática de estos posibles riesgos, con el fin de facilitar una respuesta más rápida y efectiva.

Los planes del departamento que dirige Conchita Ruiz pasan por que estos nuevos dispositivos puedan llegar a un centenar de hogares aunque ahora mismo solo se han implementado en cinco. Para ello, se debe disponer de wifi en sus casas para poder colocar un sensor en cada una de las estancias de uso habitual, con el fin de medir diferentes variables como luminosidad, temperatura, humedad o movimiento. También se instala un receptor, que recoge la información procedente de todos los sensores instalados. Este elemento es el que envía los datos recopilados a la plataforma de monitorización, un portal de gestión para todas las viviendas monitorizadas por el Instituto Murciano de Acción Social (Imas).

La Comunidad ofrece diferentes tipos de teleasistencia para personas que viven solas y para fomentar que puedan permanecer en sus casas el mayor tiempo posible. Este servicio se viene digitalizando de forma progresiva a través de tecnología móvil, y todos los dispositivos forman parte de un sistema avanzado en el que el servicio se adapta a la persona. Fuentes de la Consejería que dirige Conchita Ruiz apuntan a que ahora mismo hay un total de 4.938 dispositivos instalados en la Región, que sirven como apoyos complementarios en la prestación del servicio, y que se adaptan a las necesidades específicas de cada usuario y a los riesgos identificados en casa caso.

Entre ellos, el dispositivo de teleasistencia móvil, con 357 usuarios; el de caídas, con 331; el reloj geolocalizador, con 6 usuarios, o el detector de fuego y humo, con cerca de 3.000, entre otros. El Imas presta servicios de teleasistencia gratuita a 16.840 personas en situación de dependencia, permitiendo que puedan continuar viviendo en sus hogares. Durante 2025 el Gobierno regional destinó a este servicio una inversión de más de cuatro millones de euros.

La optimización y ampliación se desarrolla de forma continua, con tecnologías complementarias dirigidas a que el servicio ofrezca la mejor atención a personas mayores, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. Con ese objetivo se ha implantado el modelo de teleasistencia domiciliaria avanzada digitalizada, que incorpora nuevas tecnologías de apoyo, tales como la geolocalización o la realización de videollamadas.

Noticias relacionadas

El geolocalizador permite a los usuarios realizar tareas diarias fuera de su vivienda, sabiendo que serán atendidos en cualquier momento si lo necesitan. n