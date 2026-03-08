La Región de Murcia se arrodilla ante la lucha de las mujeres en Irán

«En una tierra donde desde hace más de un siglo las mujeres han luchado por el derecho a la educación, el derecho a elegir y el derecho a participar en la vida pública, la imagen ha sido siempre una herramienta de supervivencia, de narración y de cambio». Así se expresa la investigadora y activista Mahgan Farhang a propósito de ‘Sobre las mujeres’, una exposición fotográfica colectiva que ya mostró en enero en la galería del Centro Social de la Universidad de Murcia (UMU), y que ahora, con motivo del Día de la Mujer (y tras el ataque masivo de Estados Unidos a Irán) quiere volver a colgar de una sala de la Región.

«Hace algún tiempo que trabajo para apoyar a artistas iraníes y mostrar sus obras», declara a La Opinión Mahgan Farhang (1976, Shiraz), que llegó a España hace un lustro y estudia el doctorado en la UMU. No fue un camino de rosas: «En las áreas académicas más importantes sufrí muchos inconvenientes e incluso fui objeto de insultos, especialmente por parte de algunas académicas», confiesa.

La escritora, investigadora, fotógrafa documental, traductora y defensora de los derechos de las mujeres Mahgan Farhang, en Murcia el viernes. / Israel Sánchez

Ya ha encontrado su sitio (hace su tesis en el departamento de Sociología de la UMU con el doctor Marcos Bote Díaz, con el que está muy agradecida) y quiere plasmar su memoria de exiliada por escrito: «He escrito un libro que incluye parte de mis recuerdos aquí (en España) y estoy buscando publicarlo», cuenta a este diario.

«Este libro trata sobre los esfuerzos de los trabajadores sociales de Murcia y de Accem en relación con los migrantes», adelanta.

"Tenemos restricciones para mostrar imágenes sin hiyab", dice la escritora

No obstante, no pierde de vista su tierra natal: «Yo participo en la sección de redacción de la revista del Círculo de Mujeres de Irán, en los apartados de mujeres, sociología y arte, así como en la sección de migración», relata la iraní residente en Murcia, que se define como escritora, investigadora, fotógrafa documental, traductora y defensora de los derechos de las mujeres y la infancia.

Volviendo a la exposición, nace porque «en Irán tenemos restricciones para mostrar imágenes de mujeres sin hiyab o que muestren ciertas limitaciones, y yo intento ser un canal de comunicación para que estas artistas puedan darse a conocer internacionalmente», narra Mahgan Farhang.

"La presencia blanca es una metáfora de la mujer", dice la autora de la obra de arte. / Sepide Raeisi

La muestra (que cuenta con la colaboración de Fatemeh Nahari, fotógrafa y docente iraní) «reúne las miradas de mujeres que, en Irán, a pesar de las limitaciones legales, sociales y culturales, han elegido la cámara como un lenguaje de resistencia y de creación», resalta la docente. «Desde la fundación de las primeras escuelas para niñas hasta la creación de instituciones civiles impulsadas por mujeres iraníes, la historia demuestra que el activismo femenino no ha sido un movimiento momentáneo, sino un esfuerzo constante por construir instituciones y transformar las estructuras sociales. Ese legado continúa hoy en el lenguaje visual de fotógrafas que, cada una desde su propia perspectiva, registran distintas experiencias de ser mujer en la sociedad contemporánea iraní», dice.

Por ejemplo, en la obra ‘Mujer, vestimenta, identidad…’, firmada por Seyedeh Maryam Mousavi, «la mujer aparece como una figura única dentro de diferentes vestimentas y narrativas; como si un solo cuerpo hubiera vivido distintas historias». Así, «cada prenda no es solo un vestido, sino un portador de memoria colectiva, de presiones sociales y de construcciones culturales; una memoria que, silenciosa pero poderosa, habla de la experiencia de la mujer iraní a lo largo del tiempo».

"Si la apariencia y los roles cambian, ¿dónde reside la verdadera identidad de la mujer y cuál es su papel en su construcción?"

Y es que «la vestimenta de las mujeres en Irán, desde el periodo Qajar hasta la era Pahlavi y después de la revolución, ha cambiado constantemente bajo la influencia de la religión, la política y las transformaciones sociales». «La serie plantea una pregunta fundamental: si la apariencia y los roles cambian, ¿dónde reside la verdadera identidad de la mujer y cuál es su papel en su construcción?», se cuestiona.

La pieza titulada ‘Mujer, vestimenta, identidad…’, una pieza, firmada por Seyedeh Maryam Mousavi, que forma parte de la exposición. / Seyedeh Maryam Mousavi

Mahgan Farhang considera que «cada imagen refleja un diálogo entre aquello que ha sido impuesto y aquello que se intenta recuperar». «Estas obras muestran cómo las mujeres, incluso en los espacios más restringidos, encuentran la posibilidad de crear significado y redefinir su identidad», indica.