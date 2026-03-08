Meteorología
La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes
Sería el segundo episodio de nevadas en menos de una semana
El final del invierno está dejando buen sabor de boca a los amantes de la nieve. Tras un febrero pobre en cuanto a precipitaciones de este tipo, marzo ha traído un giro de guión devolviendo la blanca estampa a algunos rincones de la Región de Murcia. Durante la noche del viernes al sábado la nieve hizo acto de presencia en el Noroeste y, todo parece indicar, lo volverá a hacer el próximo martes.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla en la comarca del Noroeste por nevadas que pueden dejar acumulaciones superiores a los 2 cm en cotas superiores a los 1.000 - 1.200 metros. El aviso estará vigente entre las 6.00h y las 20.59h del martes.
Por lo tanto, es de esperar que las pedanías altas como Inazares, Campo de San Juan o Cañada de la Cruz, reciban la que, quién sabe, puede ser la última nevada de la temporada invernal.
Vuelve la inestabilidad
En el resto de la Región, los cielos cubiertos seguirán siendo los protagonistas. Se esperan chubascos generalizados durante el martes y una bajada de las temperaturas máximas que dejará un ambiente frío y desapacible. Un tiempo totalmente invernal, que se ha empeñado en retrasar la llegada de los cielos despejados y las temperaturas primaverales por el momento.
