La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes

El final del invierno está dejando buen sabor de boca a los amantes de la nieve. Tras un febrero pobre en cuanto a precipitaciones de este tipo, marzo ha traído un giro de guión devolviendo la blanca estampa a algunos rincones de la Región de Murcia. Durante la noche del viernes al sábado la nieve hizo acto de presencia en el Noroeste y, todo parece indicar, lo volverá a hacer el próximo martes.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla en la comarca del Noroeste por nevadas que pueden dejar acumulaciones superiores a los 2 cm en cotas superiores a los 1.000 - 1.200 metros. El aviso estará vigente entre las 6.00h y las 20.59h del martes.

Por lo tanto, es de esperar que las pedanías altas como Inazares, Campo de San Juan o Cañada de la Cruz, reciban la que, quién sabe, puede ser la última nevada de la temporada invernal.

Acumulación de nieve este sábado en las proximidades de Revolcadores en Moratalla / Enrique Soler

Vuelve la inestabilidad

En el resto de la Región, los cielos cubiertos seguirán siendo los protagonistas. Se esperan chubascos generalizados durante el martes y una bajada de las temperaturas máximas que dejará un ambiente frío y desapacible. Un tiempo totalmente invernal, que se ha empeñado en retrasar la llegada de los cielos despejados y las temperaturas primaverales por el momento.