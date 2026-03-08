Los hombres siguen predominando en el mundo de la investigación

Durante décadas, la investigación biomédica ha tomado el cuerpo masculino como referencia, lo que ha dejado sin respuesta muchas de las necesidades específicas de la salud de las mujeres.

Además, "a los hombres se les incluye más en ensayos clínicos para probar nuevos fármacos que a las mujeres, en una proporción 75%-25%, lo que lleva a que los medicamentos se prueben tres veces más en ellos que en ellas. Esto implica que tengamos más información sobre efectos secundarios o beneficios en hombres que en mujeres", explica el doctor Mario Soler, miembro de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.

Aunque en investigación la situación ha mejorado, solo el 7 % de los recursos destinados a investigación se dirige a problemas de salud que afectan en exclusiva o con mayor prevalencia a la población femenina, como puede ser la endometriosis o la migraña.

Esta falta de perspectiva se explica, en gran parte, por la escasa representación femenina en el ámbito científico: hoy, solo el 33 % del personal investigador son mujeres y solo el 5 % de los medicamentos disponibles han sido probados, monitoreados y etiquetados adecuadamente con información de seguridad para su uso durante el embarazo y la lactancia.

A este sesgo estructural se suma una financiación insuficiente: solo el 7 % de los recursos destinados a investigación se dirige a problemas de salud que afectan exclusivamente a las mujeres, según el World Economic Forum.

En estos momentos, la Fundación La Caixa, a través de sus Convocatorias de Investigación e Innovación en Salud, impulsa varios proyectos vinculados a la salud de las mujeres que contribuyen a revertir esta falta de equidad. En uno de los cuales hay implicados profesionales sanitarios del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y que se centra en la endometriosis.

Esta es una de las enfermedades menos conocidas, pero con mayor impacto en la vida de las pacientes. Se caracteriza por la presencia anómala de glándulas y estroma endometriales fuera del útero, lo que origina una inflamación crónica en la cavidad pélvica y abdominal.

En la actualidad afecta a 190 millones de mujeres en todo el mundo, un 10% de la población femenina mundial, y hasta hace bien poco era 'despachada' como un dolor de regla normal, lo que ha generado que tarde en diagnosticarse de 8 a 10 años.

Sánchez-Ferrer, que recibió financiación de la convocatoria CaixaImpulse de Innovación en Salud en 2023 y 2025, es una de las ginecólogas que participan en el proyecto DUFIC que plantea un procedimiento diagnóstico alternativo a la biopsia y menos invasivo. El desarrollo del dispositivo se inició en el marco de la tesis doctoral de Analuce Canha bajo la supervisión de la profesora Pilar Coy y el profesor Rafael Latorre, de la Universidad de Murcia. Actualmente, el proyecto se está trasladando al ámbito clínico e industrial a través de la empresa Gynetools.

