Temporal
Los desprendimientos de roca por las lluvias fuerzan el cierre de las carreteras de Cieza, Mula y Cehegín
En la carretera que conecta a Mula con Cieza ha estado apunto de desbordarse una rambla
Las lluvias han vuelto a visitar la Región de Murcia este fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología emitió un aviso amarillo para este domingo que, posteriormente, alargó hasta las 21.00 horas.
Si bien el día transcurrió con normalidad, los Servicios de Emergencia han comunicado el cierre de tres carreteras por desprendimientos de roca y barros. Se trata, concretamente, de las carreteras RM 532, RM B16 y RM 516 que se encuentran en CiezaCehegínMula, respectivamente.
El 112 comunicó a esta redacción que en la RM 532 que conecta a los municipios de Mula y Cieza estuvo a punto de desbordarse una rambla. Explican que se trata de 'arrastres', es decir, desprendimientos de rocas y barro que cortan la circulación de las carreteras.
Estado de las carreteras y el tiempo
Asimismo, han informado que los equipos de mantenimiento se encuentran trabajando en estos momentos para despejar las vías. El origen de esta obstrucción fue, de acuerdo con sus palabras, una "tormenta intensa en el noroeste de la Región". Agregan que el hecho de que sea de noche dificulta considerablemente las labores de limpieza por la poca visibilidad.
El 112 ha pedido, vía X (antes Twitter), precaución a todas las personas que tengan que circular por estas carreteras. Recomiendan no utilizarlas en estos momentos y mantenerse informado en los canales oficiales.
Por otro lado, la Aemet mantiene el aviso amarillo en las zonas del noroeste de la Región hasta las nueve de la noche y pide tener cuidado a la población.
