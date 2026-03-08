Cuatro floraciones murcianas

De entre todas las cosas a las que casi nadie prestaba atención antes de la existencia de las redes sociales, destaca, para mí, el auge de las floraciones. Ahora nadie quiere perdérselas: todos buscamos nuestra foto entre árboles y flores.

Aunque muchas de esas tendencias a veces no merecen la pena, este no es el caso. La merecen, además, porque los ayuntamientos han sabido ver que pueden sacar partido económico a la naturaleza y a la primavera. Si, además, conoces la zona, en cada una de estas cuatro floraciones de la Región de Murcia puedes disfrutar de un plan completo para todo el día junto a tu pareja, familia o amigos. Y si no la conoces muy bien, sigue leyendo este artículo.

Cieza y los frutos de hueso

Era más que conocida la afición de los ciezanos por las olivas, llegando incluso a realizar competiciones de lanzamiento del hueso. No obstante, diría que esto ha quedado en segundo plano, pues otro fruto de hueso, el melocotón, es hoy el atractivo número uno del municipio.

Casi sin miedo a equivocarme, diría que es la floración más visitada de la comunidad y la que ahora mismo está en pleno apogeo.

Floración de Cieza / Carlos Moyano

Si vas a ver la Floración de Cieza, te recomiendo ir a primera hora. Impresiona la cantidad de coches y personas que recorren los campos estos días. Mi consejo es poner rumbo al Cañón de Almadenes, ya que en el trayecto encontrarás varios puntos perfectos para las fotografías.

Después podrás visitar este enclave que, para mí, es uno de los lugares más increíbles y más infravalorados de la región. Puedes hacerlo por libre, llegando hasta el mirador (en estas fechas no se permite el recorrido completo) y acercándote a la fuente del Gorgotón. Las aguas más cristalinas de Murcia no están en nuestras playas, sino en esta poza única, que espero de corazón que respetéis: no hay nada igual en cientos de kilómetros a la redonda.

Si prefieres otra experiencia, puedes desplazarte hasta Calasparra para realizar el descenso del cañón. Es un paseo tranquilo, sin aguas bravas, perfecto para apreciar desde dentro esta maravilla. Cualquiera que no sea de aquí diría: “No me creo que esto esté en Murcia”.

Para completar el día, toca comer. Te recomiendo La Cabaña: sencillo, buen servicio y precios ajustados. Si prefieres cocina más elaborada, puedes optar por El Esmayao, en pleno centro.

La efemeridad del árbol del amor en Bullas

Es quizá la menos conocida, precisamente porque dura muy poco: entre una y dos semanas. Si no conoces a nadie por la zona, puede que ni te enteres.

Muy cerca de Bodegas Carrascalejo y de la vía verde, a las afueras del municipio, se encuentra un paseo cuyos márgenes están cubiertos por el conocido como árbol del amor. Durante un breve periodo, luce una flor lila difícil de encontrar en puntos cercanos.

Probablemente sea la más bonita por su brevedad y por su localización tan concreta. Suele verse en abril, aunque no tiene fechas exactas, lo que la hace aún más especial.

Una vez que hayas disfrutado de este espectáculo, puedes visitar otra maravilla de la zona: el Salto del Usero, precioso en cualquier época del año. Si ya lo conoces, puedes remontar el río hasta la Fuente de Mula, un paraje que merece la pena descubrir.

Para comer, hay múltiples opciones, pero te recomiendo uno de mis restaurantes favoritos de la Región: Entretempos, un gastrobar que realmente hace honor a este concepto y en el que Antonio te atenderá de forma excepcional.

Floración en el Campo de San Juan, en Moratalla / Carlos Moyano

Huele a lavanda en el Campo de San Juan (Moratalla)

Para esta floración aún toca esperar. No es hasta julio cuando la lavanda, el lavandín y el orégano plantados en el Campo de San Juan alcanzan su máximo esplendor.

A diferencia de las anteriores, aquí recomiendo acudir al atardecer por dos razones:

1. Es julio y estamos en Murcia; conviene resguardarse del calor.

2. Los campos junto al Río Alhárabe, con las Cuevas de Zaén al fondo y las últimas luces del día, crean una estampa inolvidable.

La zona está repleta de lugares interesantes: las pozas del río Alhárabe, la poza de las Tortugas, el molino, el Castillo de Benizar… opciones no faltan.

Aquí apetece una buena comida rústica. Puedes elegir entre los restaurantes de Benizar o el Restaurante El Cortijo, donde además podrás comprar esencia de lavanda y miel para llevarte un recuerdo del día.

Floración en Casas Nuevas, Mula / Carlos Moyano

Mula en torno al almendro

He dejado esta floración para el final porque, cuando se publique este artículo, probablemente ya haya pasado. Los muleños han sabido valorar lo espectacular que es la floración del almendro y han creado todo un festival en torno a ella, especialmente en Casas Nuevas.

Se llama Mulaflor, un nombre pegadizo que incluye recorridos entre almendros, conciertos, mercadillos y actividades infantiles. El próximo año, no te lo pierdas.

Para completar la jornada, puedes visitar el Embalse de la Cierva o Fuente Caputa, terminar en la pedanía del Niño de Mula y comer en Casa Paco.

Si quieres buscarme en redes sociales, mi perfil es @carolomoyo, y estos artículos reciben el nombre de 'Lo exótico y lo cercano'. En el próximo, volvemos con lo exótico.