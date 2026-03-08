El Grupo ‘Supermixto’ donde caben IU, Podemos, CS y Vox

El lunes 9 de marzo está convocada la Mesa de la Asamblea Regional y, entre sus asuntos a tratar, está qué hacer con el diputado José Ángel Antelo, repudiado por sus compañeros de grupo parlamentario, que lo quieren enviar al Grupo Mixto, por ahora en manos de los diputados de la coalición Podemos, Izquierda Unida-Verdes y Alianza Verde. «Con los comunistas del Parlamento», afirmó el nuevo portavoz designado por Vox, Rubén Martínez Alpañez.

Cierto es que en la XI Legislatura, hasta el momento, el Grupo Mixto está formado por diputados de izquierda como son María Marín, la portavoz, y José Luis Álvarez-Castellanos. Sin embargo, solo hay que recordar el pasado mandato par ver que el Grupo Mixto se convierte fácilmente en un contenedor de todo tipo de ideologías.

Los terremotos en este órgano son habituales desde 2019, tras la salida de Urralburu

El curso político de 2019 se inició con un terremoto en este órgano parlamentario, puesto que Óscar Urralburu y María Giménez abandonaban Podemos y entregaban sus actas de diputados para irse a Más País, el partido de Íñigo Errejón. En septiembre entraban, por tanto, María Marín, portavoz desde entonces, y Rafael Esteban.

El grupo fue morado hasta 2022, año en el que, después de varias expulsiones en varios partidos y casos de transfuguismo tras una fallida moción de censura a Fernando López Miras, el grupo engordó exponencialmente. Era el mes de octubre cuando los diputados de Ciudadanos Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, los únicos que quedaban en la formación naranja y que votaron a favor de la citada moción de censura, se rendían ante la evidencia y abandonaban su propio grupo, que había quedado controlado, precisamente, por quienes desobedecieron las directrices de la dirección nacional y se pusieron al servicio del Gobierno de Fernando López Miras (cargos mediante).

Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, ambos de Ciudadanos, migraron al Grupo Mixto en 2022. / Iván J. Urquízar

En aquellos días también se pasó al Grupo Mixto Pascual Salvador, el único diputado de Vox que quedaba en la Cámara murciana después de que en 2020 Santiago Abascal expulsara a sus otros tres parlamentarios: Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano, quienes se resistieron a dejar las cuentas del grupo en manos de la dirección nacional.

Lo que había empezado como un grupo de izquierdas, terminó dividido en tres: Podemos, Ciudadanos y Vox. Además de quitarle tiempo a las intervenciones de los morados, Martínez Vidal le arrebató a Marín la Portavocía.

Pascual Salvador pasó de Vox al Grupo Mixto en octubre de 2022 y actualmente está de nuevo en el Grupo Vox. / Iván J. Urquízar

La guinda la puso el diputado Rafael Esteban poco después. En diciembre, entregó el acta por diferencias con el partido, que también acabó abandonando. Quien entró entonces en la Cámara autonómica fue Helena Vidal, de Verdes Equo. Tampoco fue considerada por María Marín como una aliada, puesto que el partido de Vidal estaba trabajando unido a Más Región, formación a la que se fue Urralburu. Eran cuatro parlamentarios, cada uno por su cuenta.

Antes de este guirigay, a lo largo de la historia el Grupo Mixto estaba compuesto por el único representante de IU-V (o PCE), si es que conseguía escaño.