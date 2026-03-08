Vox pierde un diputado pero aún no cambia la aritmética parlamentaria en la Región de Murcia

Con nueve diputados empezó la presente legislatura el Grupo Parlamentario Vox y va camino de terminarla con ocho. Hace una semana que Santiago Abascal pulsó el botón rojo para descabezar a su partido en la Región de Murcia y en cuestión de días (el pasado viernes) José Ángel Antelo era suspendido e inhabilitado. Antes había sido cesado como presidente provincial y como portavoz en la Cámara murciana, y relegado al Grupo Mixto —el lunes se reúne la Mesa para, entre otras cosas, tomar una decisión al respecto—.

Se quede o no Antelo en el grupo de Vox, su acta de diputado le da derecho a votar en las iniciativas que pasan por la Asamblea Regional y, descartado por Santiago Abascal para representar al partido en la Región, no tiene por qué sentirse obligado a seguir la disciplina de voto de sus hasta ahora compañeros.

Antelo, que ha manifestado en varias ocasiones que no tiene en mente entregar el acta y abandonar el Hemiciclo, se convierte así en un verso suelto en el Parlamento murciano, libre para apoyar las mociones y leyes que considere.

Segado confía "en que esta maniobra política no tenga consecuencias sobre la política regional"

En una reciente entrevista realizada por La Opinión después de ser defenestrado por la dirección nacional de Vox, fue muy claro: «Un tránsfuga es el que traiciona sus propios principios y yo no lo voy a hacer». Sobre votar cosa distinta a lo que hagan sus excompañeros, dijo que eso «dependerá de la tesitura»; y sobre colaborar con el PP, recordó que ya había colaborado él, «el único partido que puede sacar cosas adelante». Como ejemplo puso el anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible, que aún no ha entrado en la Cámara. En otras palabras, Antelo podría estar abierto a votar con el PP y en contra de lo que consideren los de Abascal si opina que se trata de propuestas «buenas para la Región de Murcia».

El Partido Popular, por su parte, se apresuró a manifestar el pasado jueves, tras la celebración de la sesión de control en la Asamblea, que confía «en que esta maniobra política no tenga consecuencias sobre la política regional». Lo dijo su portavoz parlamentario, Joaquín Segado, quien pidió «responsabilidad» a los de Abascal para no echar por tierra las negociaciones llevadas a cabo con Antelo. «Ante una crisis interna tan grave como está viviendo el partido Vox, lo que debe primar siempre es el interés público y el interés de los ciudadanos de la Región de Murcia», señaló.

El exlíder de Vox advirtió de que no va a "traicionar" sus propios principios

La Ley de Vivienda Asequible es la que, estando cerca de entrar en la Asamblea tras muchas negociaciones con Vox, ahora está en el aire. Como ya adelantó La Opinión, el anteproyecto elimina definitivamente el ‘cohousing’ y el ‘coliving’, y permite fraccionar los impuestos añadidos a la compra de inmuebles. Todo esto por exigencia de Vox. Además, José Ángel Antelo se arrogó haber convencido a los ‘populares’ para incluir medidas contra la ocupación ilegal y más primas de edificabilidad.

El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para el presente ejercicio es otra de las patatas calientes, puesto que el PP no ha dado señales en ningún momento de la legislatura de estar abierto a negociarlos con la izquierda. No obstante, tras el ‘vía crucis’ que supuso la negociación de los de 2025, la Consejería ya contaba con pasar el resto del año con las cuentas prorrogadas.

El cumplimiento del acuerdo de Presupuestos del año pasado incluye la reforma de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, modificaciones que tanto Vox como PP han registrado cada uno por su cuenta en la Cámara.

¿Alguien más?

Con más de un año por delante hasta las próximas elecciones autonómicas, que el PP pudiera ganarse el voto de José Ángel Antelo no le iba a suponer nada.

Con 21 diputados, necesita dos votos más para alcanzar la mayoría absoluta. No es imposible conseguir otro y, de hecho, los murcianos vieron cómo el Ejecutivo autonómico consiguió la mayoría absoluta atrayendo a los diputados díscolos, tanto de Ciudadanos como de Vox, la pasada legislatura, después de la moción de censura que PSOE y CS presentaron contra el presidente Fernando López Miras en 2021, en plena pandemia de coronavirus.

Sin embargo, en la actualidad, solo hay un único diputado potencialmente ‘rebelde’.

Parece difícil que el Grupo Parlamentario Popular pudiera convencer a alguien de Podemos-Izquierda Unida o del Partido Socialista para cambiar la aritmética parlamentaria. El segundo voto solo podría provenir, de nuevo, de Vox.

Durante la votación para destituir a Antelo como portavoz de Vox en la Asamblea, todos los diputados del partido de Abascal votaron unidos excepto uno. Fue la parlamentaria Virginia Martínez, quien decidió abstenerse, según pudo saber esta redacción. La dirigente de Vox prefirió no posicionarse en contra de un compañero, pero, por ahora, no ha dado muestras de que sienta diferencias con respecto a las políticas que defiende el partido. Más bien, todo lo contrario, ya que es la diputada que con más vehemencia defiende las mociones que buscan tomar medidas en contra de la migración irregular.