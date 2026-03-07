Estos son los más de 300 cursos de formación gratuitos disponibles durante marzo en la Región de Murcia

La oferta de cursos de formación durante marzo alcanzará las 4.904 plazas para personas desempleadas y trabajadores ocupados en la Región de Murcia.

La iniciativa, desarrollada por la Conserjería de Empresa, se realizará a través de 315 cursos impulsados por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) en 28 municipios, con el plazo de inscripción aún abierto en muchas de estas acciones formativas.

En conjunto, la programación suma 47.036 horas de formación para el empleo. De los cursos previstos, 209 están dirigidos a personas desempleadas y 106 a trabajadores ocupados que buscan mejorar su cualificación o reorientar su trayectoria profesional.

La directora general del SEF, Pilar Valero, destacó que se trata de una oferta "diversificada y orientada al empleo", diseñada para favorecer la inserción laboral o la progresión profesional de los participantes.

La formación abarca 24 familias profesionales distintas e incluye especialidades vinculadas a sectores emergentes como el mundo virtual, la creación de contenido digital o los videojuegos. Entre ellas figuran cursos como Programación para videojuegos en Unity, que se impartirá en La Unión, o Desarrollo de contenidos para redes sociales, previsto en Totana.

Para trabajadores ocupados también se ofertan cursos como Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional, que comenzará en Torre Pacheco.

La información completa puede consultarse en la sección "Busco formación" de la web del SEF o en la aplicación SEF Móvil.