El sector ambiental alerta de "competencia desleal" por falsos gestores de residuos en la Región de Murcia

El sector ambiental de la Región de Murcia celebró este viernes el 25º aniversario de la Asociación de Empresas de Medio Ambiente (AEMA-RM) con un acto en el hotel Amistad de Murcia que reunió a representantes empresariales, institucionales y profesionales del ámbito ambiental. Más allá del carácter conmemorativo, la jornada sirvió para analizar algunos de los principales retos que afronta el sector, como la competencia desleal en la gestión de residuos, el impulso del biogás como energía renovable y la agilización de los trámites administrativos.

Antes del acto institucional, el presidente de la asociación, Daniel Robles, y el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, reflexionaron sobre la evolución del sector y sus desafíos actuales.

Robles recordó que la asociación ha recorrido un largo camino desde su creación, pero subrayó que aún quedan importantes retos por afrontar. El aniversario, afirmó, es una oportunidad para reconocer el trabajo realizado y, al mismo tiempo, definir las prioridades de futuro. Entre las principales preocupaciones citó la necesidad de agilizar los expedientes administrativos y reforzar el control sobre prácticas irregulares en un ámbito tan regulado como la gestión de residuos. El presidente de AEMA advirtió de la existencia de operadores que actúan al margen de la normativa y generan competencia desleal para las empresas que cumplen con todas las obligaciones ambientales.

Según explicó, uno de los problemas más habituales es la actividad de falsos gestores que no realizan los tratamientos adecuados o lo hacen sin cumplir los estándares exigidos. La asociación, añadió, mantiene un canal de comunicación directo con la administración para trasladar estos casos y facilitar su investigación.

El consejero Juan María Vázquez, junto al presidente de AEMA-RM, Diego Robles, este viernes duranta el acto por el aniversario de la entidad. / L.O.

Otro de los asuntos destacados fue el desarrollo del biogás, una tecnología que, a juicio de Robles, será clave para el futuro energético y para avanzar en la economía circular, especialmente en un territorio con una importante actividad agrícola y ganadera. En este sentido, defendió la necesidad de impulsar estos proyectos pese a las reticencias sociales surgidas en algunos municipios. En su opinión, lo ocurrido en Las Torres de Cotillas o San Javier responde en parte al desconocimiento sobre el funcionamiento de las plantas.

Robles explicó que el biogás permite transformar residuos agrícolas y ganaderos en energía, convirtiendo un problema ambiental en un recurso estratégico dentro del proceso de transición energética.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente felicitó a AEMA-RM por sus 25 años de trayectoria y destacó el papel del tejido empresarial en la mejora de la gestión ambiental de la Región. Vázquez subrayó además la colaboración entre la administración regional y la asociación en el desarrollo de políticas ambientales y en iniciativas vinculadas al plan industrial de la Región de Murcia con horizonte 2035.

En relación con una de las principales reclamaciones del sector, el consejero aseguró que el Gobierno regional ha logrado reducir de forma significativa los plazos de tramitación de autorizaciones ambientales. Según explicó, tras un plan de choque impulsado por la Consejería, el tiempo de resolución se ha reducido aproximadamente a la mitad gracias a la reorganización del sistema de evaluación, al refuerzo de personal técnico y a la digitalización de procedimientos.

Noticias relacionadas

Durante el acto también fueron reconocidos antiguos presidentes de AEMA-RM, así como entidades y profesionales vinculados al desarrollo del sector ambiental, entre ellos la Autoridad Portuaria de Cartagena y Alfonso Alcolea, funcionario de la Comisión Europea y antiguo gerente de la asociación.