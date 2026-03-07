Infraestructuras
Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
Adif notifica a una veintena de propietarios la ocupación urgente de parte de sus fincas para avanzar en la construcción de la línea de Alta Velocidad
Más de 6.000 metros cuadrados de terreno embargados. Las obras del AVE a su paso por Totana, el tramo que forma parte de la línea de Alta Velocidad Murcia- Almería y del Corredor Mediterráneo, obligarán a 'quitarle' a numerosos vecinos, propietarios de la localidad así como a la propia Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento parte de sus terrenos para conectar la Región con la provincia andaluza vecina. El Ministerio de Transportes, a través de Adif-Alta Velocidad, ha iniciado estos días las comunicaciones pertinentes para iniciar la expropiación forzosa de un total de 6.098 m² a una veintena de propietarios.
A modo de ejemplo visual, el tamaño total equivaldría a unos 70 pisos de un tamaño medio de 90 metros cuadrados o a 14 pistas de baloncesto. El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicaba este viernes la resolución del Ministerio que dirige Óscar Puente para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de estos trabajos. Según consta en el BORM, el expediente de expropiación afectaría a 21 fincas rústicas localizadas en el municipio totanero, además de otras afecciones como servidumbres sobre diversas parcelas, para construir la plataforma ferroviaria de la línea.
Incluyen también la reposición de 795 metros de la carretera regional RM-502
Además de las propias vías, desde el Consistorio totanero señalaron que estas obras incluían otras actuaciones como la reposición de 795 metros de la carretera regional RM-502, que cruza por encima de la línea de ferrocarril actual. A principios del pasado mes de febrero Adif ponía en marcha la apertura del expediente de expropiación forzosa para poder disponer de los terrenos necesarios para los trabajos, que cuentan con la declaración de utilidad pública.
Cita para los afectados
El proceso se tramitó por la vía de urgencia, lo que implica la necesidad inmediata de ocupación de los terrenos, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Sector Ferroviario y la Ley de Expropiación Forzosa. Durante un plazo de 15 días hábiles, los propietarios y personas interesadas pueden presentar alegaciones o reclamaciones.
Además, Adif convoca para el próximo 8 de abril a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación en las dependencias municipales de Totana. Los nombres y la hora de citación individual aparecen ya publicados tanto en el BOE como en el BORM.
Precisamente este jueves arrancó otra parte importante de las obras del AVE por Totana y por las que durante al menos dos meses obligarán a cortar también buena parte del tramo de la autovía A-7 (la que va hacia Lorca y Almería) hasta el próximo mes de mayo.
En concreto, ya se ha empezado a ejecutar el levantamiento del viaducto de 954 metros de largo y que está compuesto por dos tramos con vigas prefabricadas de hormigón y un tramo central metálico sobre la autovía de tres vanos.
Cabe recordar que esta conexión Murcia-Almería, "eje estratégico del Corredor Mediterráneo y primera conexión ferroviaria entre ambas capitales" para Adif, cuenta con una inversión total de 3.600 millones de euros. Desde el Administrador Ferroviario añaden que recientemente se ha autorizado la licitación del montaje de vía entre Lorca y Vera, que se suma al montaje de vía en los tramos Vera-Almería y Nonduermas-Lorca San Diego, ya adjudicado.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- Vuelve la nieve a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla para este viernes
- Más de 20 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
- Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena
- Arrancan las interrupciones de tráfico en la A-7 a su paso por la Región de Murcia con un corte total este jueves
- Dos jóvenes atracan un banco a punta de pistola y toman rehenes en el centro de San Pedro del Pinatar
- Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia para el mes de marzo