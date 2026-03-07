Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana

Más de 6.000 metros cuadrados de terreno embargados. Las obras del AVE a su paso por Totana, el tramo que forma parte de la línea de Alta Velocidad Murcia- Almería y del Corredor Mediterráneo, obligarán a 'quitarle' a numerosos vecinos, propietarios de la localidad así como a la propia Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento parte de sus terrenos para conectar la Región con la provincia andaluza vecina. El Ministerio de Transportes, a través de Adif-Alta Velocidad, ha iniciado estos días las comunicaciones pertinentes para iniciar la expropiación forzosa de un total de 6.098 m² a una veintena de propietarios.

A modo de ejemplo visual, el tamaño total equivaldría a unos 70 pisos de un tamaño medio de 90 metros cuadrados o a 14 pistas de baloncesto. El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicaba este viernes la resolución del Ministerio que dirige Óscar Puente para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de estos trabajos. Según consta en el BORM, el expediente de expropiación afectaría a 21 fincas rústicas localizadas en el municipio totanero, además de otras afecciones como servidumbres sobre diversas parcelas, para construir la plataforma ferroviaria de la línea.

Incluyen también la reposición de 795 metros de la carretera regional RM-502

Además de las propias vías, desde el Consistorio totanero señalaron que estas obras incluían otras actuaciones como la reposición de 795 metros de la carretera regional RM-502, que cruza por encima de la línea de ferrocarril actual. A principios del pasado mes de febrero Adif ponía en marcha la apertura del expediente de expropiación forzosa para poder disponer de los terrenos necesarios para los trabajos, que cuentan con la declaración de utilidad pública.

Cita para los afectados

El proceso se tramitó por la vía de urgencia, lo que implica la necesidad inmediata de ocupación de los terrenos, de acuerdo con lo previsto en la Ley del Sector Ferroviario y la Ley de Expropiación Forzosa. Durante un plazo de 15 días hábiles, los propietarios y personas interesadas pueden presentar alegaciones o reclamaciones.

Además, Adif convoca para el próximo 8 de abril a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación en las dependencias municipales de Totana. Los nombres y la hora de citación individual aparecen ya publicados tanto en el BOE como en el BORM.

Precisamente este jueves arrancó otra parte importante de las obras del AVE por Totana y por las que durante al menos dos meses obligarán a cortar también buena parte del tramo de la autovía A-7 (la que va hacia Lorca y Almería) hasta el próximo mes de mayo.

En concreto, ya se ha empezado a ejecutar el levantamiento del viaducto de 954 metros de largo y que está compuesto por dos tramos con vigas prefabricadas de hormigón y un tramo central metálico sobre la autovía de tres vanos.

Cabe recordar que esta conexión Murcia-Almería, "eje estratégico del Corredor Mediterráneo y primera conexión ferroviaria entre ambas capitales" para Adif, cuenta con una inversión total de 3.600 millones de euros. Desde el Administrador Ferroviario añaden que recientemente se ha autorizado la licitación del montaje de vía entre Lorca y Vera, que se suma al montaje de vía en los tramos Vera-Almería y Nonduermas-Lorca San Diego, ya adjudicado.