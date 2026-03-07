La nieve pinta de blanco las zonas altas del Noroeste de la Región de Murcia

La nevada que comenzó ayer a última hora de la tarde ha dejado en los núcleos de población más altos de la comarca del Noroeste un manto blanco. En el caso de las pedanías moratalleras de Inazares, Cañada de la Cruz y Los Odres se llegaba a acumular entre 1 y 2 centímetros de nieve, una cantidad que aumentaba en parajes como Puerto Alto y Puerto Hondo en las proximidades del pico de los Obispos, que una vez más este invierno se ha cubierto de nieve.

También se ha visto afectada por esta nevada de marzo la pedanía caravaqueña de El Hornico. A estas horas cielos cubiertos en la comarca del Noroeste, presencia de bancos de niebla y el mercurio en -1 grados en la zona afectada por la nevada. Si circulan por la zona se pide que extremen las precauciones debido a la posible formación de placas de hielo en la calzada.

Nevada en Cañada de la Cruz, Moratalla / Enrique Soler

En Puerto Alto, en la falda de Revolcadores, se acumulan hasta 20 cm de nieve.

Tromba de agua en la tarde-noche

En la jornada de ayer, a medida que fue avanzando la tarde, una tanda de fuertes precipitaciones fue barriendo la Región, acompañada de aparato eléctrico e incluso granizo. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en Ojós se recogieron hasta 66 mm en un corto espacio de tiempo. Ulea y Cieza, con 45 y 38 mm respectivamente, fueron otros de los municipios que mayor cantidad recogieron.

En la carretera RM-520 que une Blanca con Ojós se han producido desprendimientos que están complicado la circulación en la zona. Actualmente se encuentran operarios trabajando en la zona para reestablecer la normalidad.