Nayara Triviño, alumna becada por la Fundación Amancio Ortega: "Estudiar en Canadá será toda una aventura que estoy deseando emprender"

Nayara Triviño (San Pedro del Pinatar, 2010) está contando los días que restan para iniciar la que considera que será "toda una aventura". Esta joven murciana de 15 años ha sido una de las alumnas becadas por la Fundación Amancio Ortega para estudiar durante el próximo curso en el extranjero. Su próximo destino: Canadá.

La nueva becada resulta ser todo un torbellino, desprende una gran vitalidad y transmite con una ilusión desbordante lo que ha sido para ella todo el proceso de participación y selección final en esta convocatoria, algo que al inicio del camino veía como muy lejano y que ahora, prácticamente, puede tocar con la punta de los dedos.

En estos momentos se encuentra cursando 4º de ESO en el CEC San Pedro Apóstol, de San Pedro del Pinatar, y reconoce que conoció la existencia de las becas de la Fundación Amancio Ortega "de casualidad, a través de las redes sociales".

Llevaba varios años mirando distintos programas de intercambio con otros países, "pero todos resultaban muy caros y era consciente de que no me lo podía permitir". Por ello, cuando conoció de la existencia de este proyecto no lo dudó y preparó todo lo necesario para presentarse.

El proceso no ha sido fácil, pero a cada paso que alcanzaba veía su sueño un poco más cerca.

En total han sido tres fases. En la primera de ellas tuvo que enviar el expediente académico y sus notas junto a las rentas de sus padres. Una vez superada, entró en la segunda, sometiéndose a un examen de inglés de forma presencial en la Universidad de Murcia y, posteriormente, una prueba de speaking online. "De nuevo superé la nota de corte, no me podía creer el haber llegado a la fase final", afirma. Por lo que tuvo que darlo todo en la última prueba y enviar un vídeo presentándose, explicando sus aficiones y qué le había llevado a dar el paso.

Recuerda que "en estos momentos sentía una euforia increíble al ir pasando fases, aunque en alguna de ellas no salí muy convencida del resultado".

El día marcado en el calendario fue el 17 de diciembre, cuando se desvelaría el nombre de los alumnos becados. Nayara señala que se encontraba en clase y que junto a sus compañeras fue comprobando en el ordenador si su nombre aparecía en la lista. Ahí estaba. "No me lo podía creer, fue increíble", dice esta joven de San Pedro del Pinatar que en ese momento se vio arropada por sus amigas y profesores, quienes le habían preparado una celebración sorpresa con globos y carteles felicitándola. "Estaban más seguros que yo de que lo iba a conseguir", apunta.

En este camino ha contado en todo momento con el apoyo de sus padres, Janette y Adrián, quienes la animaron desde el principio a que diera el paso. "Aunque ella me ha apoyado —en referencia a su madre—, también lo ha hecho con el doble sentimiento de que no quiere que me vaya de casa tanto tiempo".

"Creo que va a ser una gran experiencia, toda una aventura, y la he conseguido gracias a mi esfuerzo. Algo que estoy segura de que me ayudará a crecer como persona".

La salida a Canadá será a final de agosto, ya que el curso allí arranca el 1 de septiembre, y durante diez meses estará viviendo con una familia de acogida. "Haré mi vida normal, iré al instituto, haré planes y nuevos amigos. Estoy deseando que llegue el momento porque quiero experimentar la vida de canadiense".

Nayara Triviño se define como una persona "muy aventurera" y dice que una de las cosas que le llama la atención es la diferencia de clima con la Región de Murcia. "Canadá es una región muy fría, nieva mucho, y creo que la última vez que vi la nieve fue de pequeña en un viaje a Nerpio", por lo que dice estar deseando que arranque esta aventura.

Además, cree que le ayudará a decidirse en los estudios, ya que duda entre hacer el doble grado de Derecho y ADE o Derecho y Relaciones Internacionales, aunque sospecha que se inclinará por el segundo cuando aterrice de vuelta.

Una de las cosas que más echará de menos: a su hermano Adrián, de 10 años, "al que haré videollamadas a diario" mientras dure la aventura.