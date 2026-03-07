Durante todo el día del 7 de marzo en la Plaza del Ayuntamiento se celebrarán actividades para conmemorar el día Internacional de la Mujer, durante toda la mañana habrá una exhibición Graffiti donde se adaptará un espacio artístico para expresar la creatividad femenina. Desde las 11.00 hasta las 12.00 se desarrollará una exhibición de Pole Dance en un evento deportivo de danza y acrobacias mediante el uso de una barra vertical. A las 13.00, Martaji dará un concierto de rap, la rapera cartagenera refrescará la escena urbana en su especialidad en la improvisación y el ritmo.

Esa misma tarde, a las 19.30, Las Hechiceras, un espectáculo de fuego para hipnotizarnos con un ritual sagrado, para disfrutar de diferentes efectos de fuego y voz en directo con una obra de arte visual. Por último, Ada Moon y Dj Rocía Galindo Ros darán un concierto, para terminar la programación del día 7 de marzo en Cartagena antes de dar entrada al Día Internacional de la Mujer el domingo.

Mientras tanto, en la Plaza Héroes de Cavite, a partir de las 12.00 se realizará el “Pasacalles Performance” organizado por el servicio de Igualdad. En esta actividad las Zíngaras traerán el elemento fuego, para purificar la energía, arrancando el pasacalles de fuego conectando con el lugar y los presentes.

De 12.00 a 13.30, tendrá lugar un taller de repostería llamado La dulce Rachel a partir de los 4 años organizado por el servicio de Igualdad. Desde las 17.30 hasta las 19.30, Mónica Ripoll impartirá un taller de Velas de Soja. Será la última actividad en la Plaza Héroes de Cavite el sábado 7 de marzo.

El Día Internacional de la Mujer comienza en Cartagena a partir de las 11.30 de la mañana con el Grito de la Mujer en la Plaza Héroes de Cavite coordinado por Julia Moreno para rendir homenaje a la mujer. La manifestación 8M empezará a las 12.00 desde la Plaza de España a la Plaza del Ayuntamiento. Es el evento más concurrido todos los años en los que se ha celebrado el día de la mujer, organizada por grupos feministas y otros colectivos y entidades.

A las 12.30, La dulce Rachel impartirá su taller al igual que el día anterior. A las 13.00 en la Plaza del Ayuntamiento se realizará la Lectura de Manifiesto del día de la mujer. Mientras tanto, en la Plaza Héroes de Cavite en un stand de Igualdad, se realizará la entrega de premios del I Torneo de Pádel 8M.

El miércoles 11 de marzo, a las 17.30, en el Salón de Actos del Teatro Romano de Cartagena se hará la entrega de los XV Premios Día de la Mujer. Mujeres para la Economía, organizado por la Asociación de Amas de casa, Consumidores y Usuarios de Cartagena.

El Teatro Romano de Cartagena recibirá una jornada de innovación, proyección, emprendimiento y transformación, con el talento que impulsa nuevas fronteras desde Cartagena el viernes 13 de marzo, a las 12.00.

La Asociación de Mujeres Virgen del Mar organiza una carrera el sábado 14 de marzo en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena, Ayuntamiento de San Javier y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. La carrera comenzará a las 16.30 desde el Hotel Entremares en la Manga del Mar Menor hasta el acantilado de Cabo de Palos.

El martes 17 de marzo, la escritora Carmen Palomo Pinel, ganadora de la 39º edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás, acompañada por la periodista Laura Piñero, presentará el poemario Monstruos y prodigios, organizado por la Universidad Popular de Cartagena, el evento comenzará a las 19.00 en la Sala de ceremonias del Palacio Consistorial.

En el Salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, el miércoles 18 de marzo a las 19.30, Núria Clotet dará un espectáculo de humor titulado El amor de mi diva. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

Para cerrar la programación del 8M de Cartagena, habrá un seminario de lecturas feministas organizado por el departamento de Cultura de Cartagena y por la coordinadora feminista de Cartagena y Cartagena Piensa. El encuentro tendrá lugar de 18.00 a 20.00 en la Sala La Pecera. El aforo será limitado, es necesario inscribirse previamente para asistir.