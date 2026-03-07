Día Internacional de la Mujer 2026
Programa del Día de la Mujer 2026 en la Región de Murcia
El Día Internacional de la Mujer se acerca y la Región de Murcia ya está preparada para estas fechas de unión por el compromiso por la igualdad de derechos, obligaciones y estereotipos entre hombres y mujeres
Los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca, Alcantarilla y Molina de Segura programan actividades para conmemorar este día
Murcia
El sábado 7 de marzo se celebrará una ruta basada en el patrimonio cultural de la ciudad, “Murcianas del Al-Ándalus” organizada en colaboración con las concejalías de Comercio, Consumo y Turismo. Esta ruta dará a conocer el día a día y la historia de las mujeres del Al-Ándalus. El recorrido empezará en la Plaza de Santa Catalina, continuará en la Iglesia de Santa Catalina, la Plaza Sardoy, la Plaza Balsas y la visita al Centro Medina Mursiya.
La carrera de la mujer en Murcia, organizada por La Opinión, se celebrará el día de la mujer, 8 de marzo. La carrera comenzará a las 10:00 desde el edificio de Convalecencia, en la Plaza de la Cruz Roja, que será el punto de salida y la meta de la carrera. El trayecto de principio a fin serán 5km y mujeres de todas las edades podrán participar en esta jornada deportiva y festiva.
El sábado 14 de marzo se celebrará una ruta llamada Dueñas del convento, un evento enfocado en la historia de órdenes religiosas femeninas de la ciudad y en mujeres que ejercieron dentro de esos conventos como Teresa Navarro Calvete. La ruta comenzará en el Palacio de San Esteban y continuará por lugares como el Portillo de San Antonio, la Plaza Santa Isabel, la Calle Madre de Dios y una visita al Museo Santa Clara.
Al día siguiente, el domingo 15 de marzo, se celebrará un evento organizado por el Comité de Mujer y Deporte en colaboración con la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región(FASRM). El evento tendrá lugar en el Centro Deportivo Ágora Verdolay, en La Alberca, entre las 11.00 y las 13.00, es una actividad gratuita que será impartida por instructoras de buceo tituladas, garantizando la seguridad de las participantes. El año pasado más de 50 mujeres experimentaron lo que siente un buceador y este año se busca el mismo objetivo.
El lunes 23 de marzo, tendrá lugar la presentación de un torneo de fútbol femenino en el que colabora la Federación de Fútbol de la Región de Murcia.
Por último, el Miércoles 25 de marzo, se desarrollará el escape room 'La mochila de Eva', una actividad para poner conciencia de género. Los jugadores tendrán que reflexionar sobre temas como los micro-machismos, las mujeres borradas de la historia, el lenguaje inclusivo o los estereotipos de género. La actividad se realizará en distintos centros de educación secundaria y participarán más de 600 alumnos y alumnas.
Cartagena
Durante todo el día del 7 de marzo en la Plaza del Ayuntamiento se celebrarán actividades para conmemorar el día Internacional de la Mujer, durante toda la mañana habrá una exhibición Graffiti donde se adaptará un espacio artístico para expresar la creatividad femenina. Desde las 11.00 hasta las 12.00 se desarrollará una exhibición de Pole Dance en un evento deportivo de danza y acrobacias mediante el uso de una barra vertical. A las 13.00, Martaji dará un concierto de rap, la rapera cartagenera refrescará la escena urbana en su especialidad en la improvisación y el ritmo.
Esa misma tarde, a las 19.30, Las Hechiceras, un espectáculo de fuego para hipnotizarnos con un ritual sagrado, para disfrutar de diferentes efectos de fuego y voz en directo con una obra de arte visual. Por último, Ada Moon y Dj Rocía Galindo Ros darán un concierto, para terminar la programación del día 7 de marzo en Cartagena antes de dar entrada al Día Internacional de la Mujer el domingo.
Mientras tanto, en la Plaza Héroes de Cavite, a partir de las 12.00 se realizará el “Pasacalles Performance” organizado por el servicio de Igualdad. En esta actividad las Zíngaras traerán el elemento fuego, para purificar la energía, arrancando el pasacalles de fuego conectando con el lugar y los presentes.
De 12.00 a 13.30, tendrá lugar un taller de repostería llamado La dulce Rachel a partir de los 4 años organizado por el servicio de Igualdad. Desde las 17.30 hasta las 19.30, Mónica Ripoll impartirá un taller de Velas de Soja. Será la última actividad en la Plaza Héroes de Cavite el sábado 7 de marzo.
El Día Internacional de la Mujer comienza en Cartagena a partir de las 11.30 de la mañana con el Grito de la Mujer en la Plaza Héroes de Cavite coordinado por Julia Moreno para rendir homenaje a la mujer. La manifestación 8M empezará a las 12.00 desde la Plaza de España a la Plaza del Ayuntamiento. Es el evento más concurrido todos los años en los que se ha celebrado el día de la mujer, organizada por grupos feministas y otros colectivos y entidades.
A las 12.30, La dulce Rachel impartirá su taller al igual que el día anterior. A las 13.00 en la Plaza del Ayuntamiento se realizará la Lectura de Manifiesto del día de la mujer. Mientras tanto, en la Plaza Héroes de Cavite en un stand de Igualdad, se realizará la entrega de premios del I Torneo de Pádel 8M.
El miércoles 11 de marzo, a las 17.30, en el Salón de Actos del Teatro Romano de Cartagena se hará la entrega de los XV Premios Día de la Mujer. Mujeres para la Economía, organizado por la Asociación de Amas de casa, Consumidores y Usuarios de Cartagena.
El Teatro Romano de Cartagena recibirá una jornada de innovación, proyección, emprendimiento y transformación, con el talento que impulsa nuevas fronteras desde Cartagena el viernes 13 de marzo, a las 12.00.
La Asociación de Mujeres Virgen del Mar organiza una carrera el sábado 14 de marzo en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena, Ayuntamiento de San Javier y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. La carrera comenzará a las 16.30 desde el Hotel Entremares en la Manga del Mar Menor hasta el acantilado de Cabo de Palos.
El martes 17 de marzo, la escritora Carmen Palomo Pinel, ganadora de la 39º edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás, acompañada por la periodista Laura Piñero, presentará el poemario Monstruos y prodigios, organizado por la Universidad Popular de Cartagena, el evento comenzará a las 19.00 en la Sala de ceremonias del Palacio Consistorial.
En el Salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, el miércoles 18 de marzo a las 19.30, Núria Clotet dará un espectáculo de humor titulado El amor de mi diva. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.
Para cerrar la programación del 8M de Cartagena, habrá un seminario de lecturas feministas organizado por el departamento de Cultura de Cartagena y por la coordinadora feminista de Cartagena y Cartagena Piensa. El encuentro tendrá lugar de 18.00 a 20.00 en la Sala La Pecera. El aforo será limitado, es necesario inscribirse previamente para asistir.
Lorca
Lorca pone en marcha la campaña del día de la mujer, y lo hace con una programación desde el 8 de marzo hasta el 19 de abril, centrándose en el compromiso con esta causa.
Para empezar, los días 8 y 9 de marzo, la pasarela Manterola, la fuente de San Antonio y el puente de la Torta, permanecerán iluminadas durante esos días.
La lectura del manifiesto y la entrega de los Premios “Mujeres y Hombres por la Igualdad” y el Premio “Lorca por la Igualdad”, tendrá lugar el 9 de marzo, a partir de las 10.00 en el Palacio de Guevara.
La Concejalía de la Mujer ha organizado diversas actividades para el 8 de marzo como 'El patrimonio histórico de Lorca y la figura de la mujer',una sesión de pintura en directo impartida por artistas profesionales. A partir de las 11.00, se realizará en la Plaza de España una Feria gastronómica y artesana, dirigida a todos los públicos, lo organiza In Terra.
Además, se proyectará el jueves 12 de marzo en la Escuela de Artes Plásticas, a las 18.30, la película La mar de ellas, dirigida a todos los públicos y organizada por el Cine Club Paradiso.
Por último, el domingo 19 de abril, a las 10.00, llega Yoga para mujeres en el castillo de Lorca con un aforo limitado a 25 personas.
Molina de Segura
La Concejalía de Familia del Ayuntamiento de Molina de Segura ha organizado un programa de actividades para conmemorar el 8 de marzo, día de la mujer. Estas actividades sirven para homenajear a todas esas mujeres que influyen para crear una sociedad más justa para todos, entre ellas se encuentran:
- Evento en femenino, Mujeres y asociaciones: retos compartidos, un encuentro de las asociaciones de mujeres en las que participarán representantes de diferentes asociaciones en una mesa redonda, el viernes 27 de marzo a las 18.00 en el Auditorio Virginia Martínez Fernández, en el MUDEM.
- XXVI Concurso artístico y XXX Certamen Literario de Poesía y Relato Corto, Las mujeres de nuestra vida 2026, con el objetivo de impulsar la participación de mujeres y hombres en diferentes ámbitos culturales. Podrán participar mujeres y hombres mayores de 18 años que hayan nacido o vivan en la Región de Murcia con plazo hasta el 30 de abril.
Un reportaje de Raúl Guinea