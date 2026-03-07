'Dejar que el mundo nos roce': el cuerpo como expresión del arte

La Sala La Cárcel de Molina de Segura acoge del 5 al 26 de marzo la exposición Dejar que el mundo nos roce, una muestra colectiva que explora la percepción, la memoria y el cuerpo como herramienta de comunicación. Seis artistas presentan entre 15 y 20 piezas que abordan el territorio, la herida, el duelo y el inconsciente desde lenguajes como la pintura, la fotografía, la escultura y la instalación.

El grupo se formó a partir de la amistad entre Natalia Sandoval, Lola M. Belmar y Jennifer López, las tres licenciadas en Bellas Artes por la Universidad de Murcia. "Coincidimos tanto en la carrera como en el máster. Y luego hemos ido conociendo a nuevas artistas y las hemos ido incorporando", explica López. El colectivo funciona de forma flexible, adaptándose al tema de cada proyecto. "Aunque pensemos que somos un poquito diferentes, cuando empezamos a hablar y a exponer nuestros conceptos, siempre hay un punto de conexión entre todas", señala.

La obra de Acrílico y óleo sobre lienzo y tabla ‘Playground’ de Natalia Sandoval. / L. O.

El cuerpo como lugar desde el que pensar y sentir

"En muchas de nuestras obras aparece el cuerpo como territorio artístico y como herramienta para comunicar una experiencia. No se trata del cuerpo como objeto que se contempla, sino como un lugar desde el que pensar, sentir y expresar una realidad", explican en su texto colectivo.

La impresión en poliéster ‘Dehiscencia de sutura’ de Marina Martínez Martínez. / L. O.

A través de pintura, fotografía, cianotipia, escultura e instalación, las seis artistas abordan la memoria propia y ajena, el inconsciente, el duelo y las tradiciones que se desvanecen. "La obra aparece entonces como un umbral: un espacio donde la percepción se afina, se expande, se vuelve conciencia", señalan. "Sus obras no solo representan; acompañan. No solo muestran; abren un espacio donde la percepción se convierte en experiencia".

‘El cuerpo que habitamos’ de Miriam Eme, un collage fotográfico tridimensional sobre cartón pluma. / L. O.

El colectivo reivindica también la necesidad de revisar el canon: "Cuando se habla del papel de la mujer en el arte contemporáneo, creemos que es importante recordar que las mujeres siempre hemos estado creando. Lo que ha cambiado no es tanto nuestra presencia como la forma en que la historia del arte ha empezado a mirarnos e incorporarnos a su relato como creadoras, y no únicamente como objeto de representación".

'Arquitectura de la conciencia' de Jennifer Lopez lopez. / L.O.

"Durante mucho tiempo, infinidad de artistas quedaron en segundo plano, sin acceso a la formación o sin el reconocimiento que sí tuvieron sus colegas hombres", señalan. Citan a Louise Bourgeois para resumir su posición: "No soy lo que soy, soy lo que hago con mis manos. Esa idea resume muy bien el lugar desde el que muchas artistas trabajamos hoy: más allá de etiquetas, lo que define a un creador es su obra".