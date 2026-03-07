Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza V-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Murcia

La baliza V-16 puede que se haya convertido en sus pocos meses de existencia en el dispositivo que más conversaciones y titulares haya acaparado. Este pequeño aparato generó debate y controversia desde el anuncio de su obligatoriedad, que se hizo efectiva el pasado 1 de enero en todo el país.

"Este dispositivo de emergencia sustituye a los clásicos triángulos en caso de inmovilización de vehículo en la calzada. A partir del primer mes del año, este dispositivo luminoso y conectado será el único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada. Están obligados a llevarlos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre", matiza la Dirección General de Tráfico (DGT).

Un mensaje que también recordó recientemente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Hay que llevarla en el coche, tal y como indica la norma y recalcó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo y no tiene la baliza y no lo señaliza, en ese caso, evidentemente, es cuando se impone la sanción", manifestó el ministro, que añadió que se tendrá que hacer una "evaluación" del resultado de esta medida una vez haya transcurrido el tiempo de vigencia. "No llevamos todavía dos meses", ha subrayado.

¿Deben llevar las motos la baliza V-16?

Desde su anuncio, la baliza V-16 generó (y sigue generando) dudas entre los conductores. Una de las preguntas más frecuentes es: "¿Deben llevar las motos también un dispositivo V-16?". La respuesta de la DGT es clara: "En el caso de las motocicletas no es obligatorio, pero sí se recomienda el uso de la baliza V-16 en motos debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera".

Los conductores que tienen más de un vehículo

Y qué pasa con aquellos usuarios que tengan más de un vehículo. ¿Sirve la misma baliza conectada? ¿Debo tener dos y hacer otro desembolso? La DGT vuelve a aclarar esta duda: "La baliza V-16 sustituye a los triángulos de emergencia y, por tanto, es obligatoria su dotación para los vehículos cuando estén circulando. No existe impedimento en ir cambiándola de un vehículo a otro, mientras no circulen simultáneamente. En este caso, el inconveniente de no disponer de una baliza V-16 para cada vehículo puede ser el riesgo de olvido de cambio de un vehículo a otro". Así que puedes tener una baliza, siempre y cuando la lleves en el coche que está en funcionamiento en caso de que tengas una avería.

¿Y si te compras un coche nuevo, debes cambiar de baliza por su configuración? "Si cambias de coche y utilizas una baliza que ya tenías en otro vehículo, no necesitas realizar ningún tipo de configuración. Lo único que debes recordar es llevarla siempre a mano y correctamente cargada", explican desde la Dirección General de Tráfico.

Por último, la sanción por no llevar la baliza v-16 es de 80 euros, pero, ojo, si te bajas del vehículo, pese a que hayas colocado perfectamente este dispositivo y no lleves el chaleco reflectante, la guardia Civil te puede sancionar con hasta 200 euros.

Se abre la veda para multar por la baliza en Murcia

El tiempo para que los conductores de España y, en concreto de la Región de Murcia, se acostumbraran al uso de la baliza se acabó. Los agentes especializados de la Guardia Civil indicaron que "no hay ningún periodo oficial", pero que "ya no se va a hacer la vista gorda". Aunque Interior no les diera ninguna indicación con fecha para no multar, ellos ya consensuaron una y ya venció.

Desde marzo "la cosa se puso seria", avisó uno de estos expertos en Tráfico en Murcia. Muchos conductores murcianos fueron ya descubiertos sin la baliza luminosa, pero por fortuna para ellos, aún estaba ese 'periodo de gracia' vigente y pudieron salir solo apercibidos.