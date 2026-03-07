Los médicos rurales del SMS piden acceso a la tecnología: "Debe llegar al pueblo, es donde más hace falta"

La medicina rural es vista en ocasiones como una atención sanitaria de segunda, con menos recursos materiales, humanos y tecnológicos, pero lo cierto es que trabajar en zonas con baja densidad de población también ofrece a los profesionales un plus con el que no cuentan aquellos compañeros que desarrollan su trabajo en centro sanitarios urbanos: alto grado de autonomía, cercanía al paciente y un enfoque integral que aborda la salud en un contexto comunitario, conociendo muy de cerca a la familia del enfermo y su entorno.

Esta es una de las principales conclusiones que se extrajo este viernes del XXII Congreso de Smumfyc -Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria-, un encuentro que reunió en Murcia a cientos de médicos de familia, que iniciaron la jornada realizando un análisis sobre la medicina de familia rural de la mano de Jesús Abenza, presidente de Smumfyc, que ejerció de moderador y compartió su propia experiencia como médico en el punto de atención continuada (PAC) de Fortuna.

Los facultativos rurales del Servicio Murciano de Salud (SMS) pusieron sobre la mesa que la falta de financiación y los problemas de acceso a la tecnología son dos de los principales problemas a los que se enfrenta la medicina rural en la Región, con núcleos de población dispersos, principalmente en las áreas de salud del Noroeste y el Altiplano, el Valle de Ricote y pedanías de Lorca, Murcia y Cartagena.

Cristina Fernández, médico de familia en el centro de salud Lorca-San Diego, defiende que la tecnología resulta fundamental ante la dificultad que encuentran los sanitarios rurales para el acceso a especialistas y al hospital, ya que disponer de equipos de diagnóstico en estos entornos facilita el trabajo y mejora la atención. "Las nuevas tecnologías deben llegar al entorno rural, al pueblo, que es donde más hacen falta", insiste.

Un millar de médicos de familia El Servicio Murciano de Salud (SMS) cuenta con un total de 1.007 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria creadas, según los datos oficiales de la Comunidad Autónoma a diciembre de 2024. Esta cifra hace referencia únicamente a plazas creadas, sin incluir refuerzos ni personal eventual. Por áreas de salud, se detalla que los médicos de familia se distribuyen entre: Área IV Noroeste (55 médicos de familia); Área V Altiplano (40); Área IX Vega Alta del Segura (37); Área III Lorca (116); y Área VI Vega Media del Segura (183). El mapa regional se completa con las de Área I Murcia Oeste (174); Área II Cartagena (189); Área VII Murcia Este (141); y Área VIII Mar Menor (72).

En este sentido, alguno de los asistentes dio un tirón de orejas al SMS por la organización del plan para dotar de electrocardiogramas a los centros de salud, ya que "se ha dejado para los últimos a los centros rurales, que es precisamente donde son más necesarios".

Tras la pandemia, el Servicio Murciano de Salud impulsó la creación de una red de electrocardiografía digital avanzada en sus centros de salud y hospitales, instalando más de 220 nuevos equipos con los que realizar electrocardiogramas (ECG) de forma digital. Esta red conecta centros de salud, los hospitales de las nueve áreas de salud de la Región de Murcia y el 061, integrando la prueba al momento en la historia clínica del paciente para agilizar diagnósticos en Atención Primaria permitiendo la visualización inmediata del informe por parte de especialistas.

Sin embargo, muchos médicos rurales coinciden en que el nuevo equipamiento no les está llegando.

Julián García, médico rural del PAC de Librilla y miembro del Grupo de Trabajo de Salud Planetaria de la Semfyc -Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria-, sostiene que la dispersión y lejanía de los centros de referencia de los entornos rurales supone, precisamente, una oportunidad para que estos tengan acceso a la tecnología, como puede ser un ecógrafo portátil, ya que son una oportunidad para desarrollar proyectos de salud comunitaria.

María del Rosario Martínez, José Antonio Pascual, Jesús Abenza y Julián García. / L.O.

Relevo generacional y sustituciones de verano

Los profesionales que trabajan en el ámbito rural defienden este modelo de atención porque "conocemos mucho mejor al paciente, su entorno, entramos a sus domicilios y esta cercanía es lo que hay que mantener, dotándonos de los recursos necesarios" y haciendo que la medicina rural sea atractiva para los MIR, quienes en la mayoría de las ocasiones no se lo plantean como una opción. A la vez que alertan de la jubilación masiva que se avecina y los problemas que habrá de relevo generacional.

El facultativo Julián García explica que "resulta muy complicado encontrar sustitutos en verano" y lamenta que en la mayoría de las ocasiones, "la solución de la Administración sea cerrar el consultorio, yendo a lo fácil". Una situación que hace que muchos pacientes crónicos no lleven el seguimiento que necesitan en un momento del año en el que se producen muchas descompensaciones, ya que la distancia a otro centro es un obstáculo para que se desplacen. Ante lo que reclama "mantener la atención en los entornos rurales".

Otra de las voces de la medicina rural de la Región de Murcia es la de la doctora del centro de salud de Ceutí María del Rosario Martínez, quien este viernes desprendía pasión por su ámbito de trabajo y tras muchos años de profesión afirma que en la práctica esta "es una medicina ideal, la más cercana al paciente, garante de calidad y que supone un proyecto integral", por lo que anima a los futuros médicos a elegirla, insistiendo en que "la medicina rural merece la pena".