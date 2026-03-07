María Cruz Ferreira: "El clima ha cambiado y nosotros también debemos hacerlo"

María Cruz Ferreira compagina dos responsabilidades clave en la política ambiental regional: es secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática y, al mismo tiempo, directora general de Patrimonio Natural. Desde 2023 coordina áreas que abarcan desde la política energética hasta la biodiversidad, pasando por la gestión forestal o el cambio climático. Recientemente ha sido elegida como miembro de la junta directiva de la Red Estatal de Montes Públicos (REMP). En esta entrevista repasa los proyectos que más orgullo le generan, los retos de los montes mediterráneos ante la sequía y el cambio climático, y la necesidad de encontrar equilibrio entre conservación, actividad económica y uso social del medio natural.

De todas las acciones que han impulsado, ¿de cuál se siente más orgullosa?

De la gestión forestal que estamos impulsando. Por ejemplo, integrarnos en el sistema internacional de certificación forestal para garantizar que nuestros bosques están gestionados de forma sostenible. Pero también del proyecto de biomasa. Antes enviábamos fuera los restos forestales que se generan al limpiar los montes; ahora se quedan aquí y se utilizan como recurso energético. Un ejemplo es la caldera de La Arrixaca, que ha pasado del combustible fósil a la biomasa procedente de nuestros montes. Esto supone ahorro energético para las empresas y también reducción de emisiones de CO₂. Para mí es importante dar ejemplo: si pedimos a la sociedad que avance hacia energías renovables, la administración tiene que hacerlo primero.

"Sacar adelante los planes de ordenación para ganar seguridad jurídica: esa es mi obsesión"

También se la ha reconocido por la captación de financiación europea.

Bueno, es otro aspecto del que me siento satisfecha. Hemos conseguido mucha financiación europea. Ahora mismo tenemos cerca de veinte proyectos en marcha, entre programas como Interreg, Horizonte Europa o fondos vinculados a la estrategia forestal europea. Por ejemplo, participamos en el proyecto SocialForest, que busca aplicar la estrategia forestal europea. En ese marco vamos a realizar actuaciones piloto en pinares para mejorar su resiliencia frente al cambio climático y reducir el riesgo de incendios. En Cehegín, por ejemplo, actuaremos en más de 330 hectáreas con selvicultura adaptativa y tecnología para medir el carbono que absorben los bosques.

Mirando al final de la legislatura, ¿cuál es el mayor reto?

Ejecutar bien todos los fondos europeos. No perder ni un euro. Al trabajo ordinario de la administración se suma ahora la gestión de estos fondos, que exige mucha fiscalización y cumplir plazos muy estrictos. Por ejemplo, estamos destinando más de 21 millones de euros a actuaciones para frenar el decaimiento forestal y actuar en casi 11.500 hectáreas hasta 2026. Es una inversión sin precedentes y hay que responder con rigor tanto en el terreno como en la gestión administrativa.

"La presencia femenina aporta una mirada diferente y enriquece el trabajo"

¿Hay alguna ‘espinita clavada’, algo que aún no haya logrado sacar adelante?

Uno de los retos más complejos es la planificación ambiental. Elaborar planes de ordenación de los recursos naturales es muy difícil porque afectan a grandes territorios, a muchos municipios y a numerosos sectores sociales y económicos. Hay que encontrar un equilibrio entre todos los usos. Otro desafío es gestionar la capacidad de carga de los espacios naturales. Tras la pandemia hemos visto un aumento enorme de visitantes y en algunos lugares se ha duplicado o triplicado la afluencia. Hay que encontrar el equilibrio entre disfrute público y conservación.

La sequía ha provocado el decaimiento de muchos árboles. ¿Qué estrategia están aplicando?

Estamos aplicando una estrategia forestal adaptativa. Venimos de varios años de sequía persistente y eso ha debilitado a muchos árboles. El clima ha cambiado y nosotros también debemos hacerlo. Por eso actuamos en dos líneas principales. Primero, modernizar la infraestructura de prevención y lucha contra incendios: nuevos centros comarcales, mejoras logísticas y mayor capacidad operativa. Segundo, actuar sobre las masas forestales: selvicultura sanitaria, control de plagas y actuaciones para mejorar la resiliencia de los montes. El objetivo es reducir el riesgo de incendios y restaurar los ecosistemas.

Una parte importante del monte es privada. ¿Cómo se coordina la administración con esos propietarios?

Hay que colaborar, pero también fomentar que los propietarios sean más proactivos. El reto es que los montes generen valor: no solo por la fijación de carbono, sino por todos los servicios ecosistémicos que ofrecen, desde la regulación del agua hasta la producción de madera o pastos. Si conseguimos poner en marcha mecanismos de pago por servicios ecosistémicos o desarrollar bioeconomía forestal, los montes tendrán más vida económica y social.

En biodiversidad, ¿cuáles son las prioridades?

Planificación y más planificación. Nuestro objetivo es tener los planes de ordenación y gestión de los espacios de la Red Natura bien definidos. Los planes dan seguridad jurídica y establecen las reglas del juego para todos. La sostenibilidad real exige equilibrio entre tres pilares: ambiental, social y económico. No se puede proteger la naturaleza dejando atrás a la sociedad o a la actividad económica

En algunos temas, como el arruí, hay posiciones muy enfrentadas. ¿Cuál es la postura de la administración?

El arruí está catalogado como especie exótica invasora, por lo que debemos hacer control de daños. La administración no tiene capacidad para actuar en todo el territorio, así que necesitamos colaboración, por ejemplo del sector cinegético. En este tema nos apoyamos en criterios científicos. Hemos contado con expertos internacionales y creemos que las decisiones deben basarse en datos y evidencia científica.

Este domingo es el Día Internacional de la Mujer, ¿se requiere una mirada femenina en su sector?

Es un sector muy masculinizado, no voy a negarlo. Cuando llegué a este área la mayoría de profesionales eran hombres. Pero creo que la presencia femenina aporta miradas diferentes y enriquece el trabajo. Creo mucho en el trabajo en red y en poner en valor el patrimonio forestal público A las jóvenes que quieran dedicarse a este ámbito les diría que crean en sí mismas. Hay espacio para todos y el sector necesita talento, compromiso y mucha, mucha vocación de servicio público.