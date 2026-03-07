José A. Pascual, médico rural: "He llegado a hacer consultas en la calle con cuatro vecinas sentadas en sillas"

Si la medicina de familia -la de centro de salud y consultorio- es la más cercana al paciente, la atención rural llega a ser el mayor exponente de esa relación de confianza y complicidad que se gesta entre el médico de cabecera y el usuario del sistema sanitario. Facultativos y pacientes se cruzan saludos cuando se ven por el pueblo, se conocen por el apodo, toman café juntos y, si es necesario, hasta se pasa consulta en la calle, en un corrillo de sillas entre vecinos.

Estas son algunas de las peculiaridades de la medicina rural, un modelo cercano de atención que necesita de más recursos para poder seguir atendiendo a los ciudadanos de las zonas con menos densidad de población, aquellos que no disponen de un centro de especialidades ni de un hospital de referencia a muchos kilómetros a la redonda de su lugar de residencia.

"Mi coche de residente ha aguantado seis años de caminos rurales", afirmaba este viernes durante el XXII Congreso de Smumfyc -Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria- en Murcia Julián García Sáez, médico rural en el consultorio y el punto de atención continuada -PAC- de Librilla. Este profesional reconoce que esta es una especialidad a la que se destinan pocos recursos y al final son los propios facultativos que creen en este tipo de atención los que ponen sus medios.

En otros casos, los profesionales pueden aprovechar los momentos de menos actividad para cultivar la confianza, la cercanía, esa faceta humana que también debe tener todo médico. Así lo hizo hace algún tiempo Jesús Abenza, quien recuerda como junto a sus compañeros visitaba durante la madrugada a una familia que se retiró a vivir a una zona rural porque su hijo de 9 años se encontraba en fase terminal. "Sabíamos que pasaban la noche sin dormir, en vela, y nos acercábamos sobre la una de la mañana a visitarlos y tomar un café con ellos", esos momentos que se agradecen toda la vida.

María del Rosario Martínez, del centro de salud de Ceutí, explicaba este viernes algunos casos que ha vivido con llamadas a deshoras en las que tenían que salir corriendo por caminos rurales con la ambulancia siguiendo la única indicación de: "es al girar, en el taller de Toni".

Medicina rural de excelencia

Pero fue José Antonio Pascual, quien ha pasado trece de sus veinte años de vida laboral atendiendo a la población de una pequeña pedanía de 600 habitantes de Calasparra, quien abrió los ojos a muchos de los asistentes sobre el potencial de la medicina rural.

"Cuando cambias un centro de salud urbano por uno rural, con condiciones estresantes, guardias y atención 24 horas, tienes dos opciones: resignarte o hacer cosas para lograr un cambio", y esa segunda vía es la que eligió este médico murciano.

Pascual tenía claro que no quería hacer solo asistencia, quería investigar, y ha llevado adelante varios proyectos sobre derivaciones a urgencias hospitalarias o los efectos del copago de medicamentos en la adherencia a los tratamientos de los enfermos crónicos.

De la investigación pasó a la docencia y solicitaron la acreditación postgrado. "Comenzamos a recibir residentes de Medicina de Familia y contagiamos el entusiasmo a enfermería, hasta el punto que ellos hicieron lo mismo con los EIR -enfermeros internos residentes-", explica. "Esto cambió el panorama del centro de salud y el perfil profesional. Pasamos de ser un sitio del que la gente quería marcharse a que nos eligieran como destino". A lo que siguió el proyecto de cirugía menor.

Este médico de familia tiene muy claro que "en el medio rural también se puede hacer medicina de verdad y podemos buscar la excelencia, aunque hallamos llegado a pasar consulta en la calle con cuatro vecinas sentadas en sillas".