La guerra en Irán pasará factura al precio de la vivienda en la Región: así afectará el conflicto a la construcción en Murcia

La guerra en Irán y el consecuente conflicto internacional que han abierto Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo le darán una estocada más al incontenible precio de la vivienda en la Región de Murcia.

A la subida del petróleo en los últimos días por la progresiva escalada de tensión en el Estrecho de Ormuz se suma también el del comercio de metales y materias primas metálicas, como el aluminio, que utiliza el sector de la construcción para levantar más viviendas.

Así lo afirma el presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), José Hernández: "Ante este tipo de situaciones de incertidumbre, una de las primeras consecuencias suele ser el incremento del coste de las materias primas y, por extensión, la especulación con el precio de los materiales".

Desde el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo y clave para el transporte de aluminio desde Oriente Medio hacia Europa y otros mercados internacionales, salen los cargamentos producidos en países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Baréin o Qatar, que cuentan con grandes fundiciones gracias a su energía barata.

"La situación internacional actual impacta en la estabilidad de los mercados. Es lógico, ya que la incertidumbre dificulta la planificación de proyectos a todos los niveles, también desde el punto de vista financiero, y más en este contexto inflacionista en el que ya se encuentra nuestra economía", apunta Hernández.

El sector, en vilo

Desde Frecom aseguran que harán un seguimiento al conflicto, ya que todavía es "complejo aventurar" hasta dónde va a llegar o cuánto va a durar, para poder analizar el impacto directo en la construcción regional.

Lo que sí queda fuera de toda duda es que cualquier tensión geopolítica, bloqueo o problema de seguridad en esta vía como el que está sucediendo estos días podría afectar directamente al comercio mundial de metales, encarecer los costes logísticos y provocar retrasos en el suministro de aluminio a la industria europea, que depende en gran medida de las importaciones.

Los retrasos logísticos afectan ya al suministro para edificios inteligentes, como placas solares, aerotermia o sistemas de domótica

Frecom apunta que ya en el informe de Euroconstruct, publicado a finales de 2025, se afirmó que la inestabilidad en Oriente Medio y las tensiones geopolíticas globales impactan al sector de la construcción porque los constructores también instalan tecnología.

Según destaca el informe, "la incertidumbre macroeconómica y los cuellos de botella en la cadena de suministro global siguen frenando la inversión". Esto se traduce en que, en el día a día de las obras, el sobrecoste y los retrasos de los fletes marítimos bloquean la llegada de placas solares, equipos de aerotermia, domótica y componentes electrónicos. "Construimos edificios inteligentes, y si la logística global falla, la tecnología de nuestras viviendas se encarece", advierte Hernández.