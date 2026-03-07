La guerra de Irán ya golpea al campo murciano: el gasóleo agrícola se dispara un 100% en una semana

La escalada bélica en Oriente Medio tras los ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán ha encendido las alarmas en el campo español. Aunque el conflicto se desarrolla a miles de kilómetros, el sector agroalimentario teme que sus consecuencias se dejen sentir con rapidez en los costes de producción, en el comercio internacional y en la competitividad de las explotaciones. En la Región de Murcia, una de las principales potencias agrícolas del país, organizaciones agrarias y productores observan con inquietud cómo la inestabilidad geopolítica vuelve a situar al campo en el centro de las repercusiones económicas.

La incertidumbre internacional ya empieza a trasladarse al campo murciano. La posibilidad de sanciones comerciales, el encarecimiento de la energía y el aumento del precio de materias primas esenciales amenazan con agravar la delicada situación que arrastra el sector agroalimentario desde hace años. Así lo advierte el presidente de Asaja Murcia, Juan de Dios Hernández, quien considera que el conflicto puede tener efectos "perniciosos" para agricultores y ganaderos de la región.

Según explica, el temor principal es que las tensiones se prolonguen en el tiempo y desencadenen un nuevo episodio de subida de costes y pérdida de mercados exteriores, algo que el sector ya experimentó durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Hernández recuerda que entonces muchas empresas tuvieron que hacer frente a un incremento repentino de gastos y a restricciones comerciales que afectaron a sus exportaciones.

El dirigente agrario advierte de que el campo murciano podría verse perjudicado por diferentes frentes. No solo por la energía o el combustible, sino también por el impacto indirecto en múltiples productos agroalimentarios. "Ya no hablamos solo de un cultivo concreto. Estamos hablando de la carne, del vino y de muchos otros productos que pueden verse afectados", señala.

A su juicio, la preocupación no es únicamente económica, sino también estructural. Si el conflicto deriva en nuevas restricciones comerciales o sanciones, las empresas agroalimentarias podrían perder mercados internacionales en los que llevan años posicionándose. "Seguimos perdiendo mercados cuando lo que necesitamos es justo lo contrario: abrir nuevos destinos para nuestros productos", lamenta.

En ese escenario, el presidente de Asaja Murcia teme que algunas explotaciones no puedan resistir la presión de costes y la caída de ingresos. "Si no hay compensaciones que ayuden a sostener al sector hasta que la situación se normalice, habrá empresas que no podrán aguantar", advierte.

El peso del transporte y la energía

Uno de los factores que más inquieta al sector es el encarecimiento de la energía y del transporte internacional. La inestabilidad en zonas clave del comercio mundial, como el estrecho de Ormuz, ya ha generado tensiones en los mercados energéticos y ha reactivado la especulación en algunos suministros.

Las organizaciones agrarias alertan de que, incluso antes de que exista un problema real de suministro, los precios empiezan a subir en los mercados.

En este sentido, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Murcia, Marcos Alarcón, asegura también que el sector ya está detectando efectos similares a los que se vivieron tras el estallido de la guerra de Ucrania. Según explica, en distintas zonas de España y también en la Región de Murcia se está produciendo una subida muy rápida del gasóleo agrícola que, a su juicio, responde a comportamientos especulativos.

Alarcón afirma que se han registrado incrementos de hasta el cien por cien en apenas una semana, con precios que han pasado de menos de 0,90 euros por litro a cerca de 1,88 euros. "Es un disparate", resume. Además, señala que algunos distribuidores advierten ya de posibles problemas de suministro en las próximas semanas. "Te dicen que este es el precio ahora, pero que no saben si podrán garantizar el suministro a partir de la semana que viene", explica.

Hernández considera que este aumento puede tener consecuencias directas sobre la competitividad del sector. "Se empieza a notar la especulación incluso antes de que llegue el problema real", explica. Según sus cálculos, algunos insumos podrían experimentar incrementos de entre el 25% y el 40%, una subida que califica de "inasumible" para muchas explotaciones.

La logística internacional también podría encarecerse si se intensifican las tensiones en las rutas marítimas. Para una región tan exportadora como Murcia, donde gran parte de la producción hortofrutícola se destina a mercados exteriores, cualquier aumento en el transporte repercute directamente en los márgenes de los productores.

Fertilizantes y una llamada al Gobierno de España

El conflicto también amenaza con alterar el suministro de fertilizantes y otros productos necesarios para la agricultura. Parte de las materias primas utilizadas en su fabricación procede de zonas cercanas a Oriente Medio o depende del gas natural, cuyo precio suele dispararse en contextos de inestabilidad geopolítica.

Ante esta situación, Alarcón considera imprescindible que las administraciones vigilen el funcionamiento del mercado para evitar abusos. Según señala, ya se han producido episodios recientes en los que determinados operadores aprovecharon situaciones de crisis para incrementar precios de forma inmediata. Por ello, reclama al Gobierno que supervise estos comportamientos y, si es necesario, adopte medidas regulatorias que impidan prácticas especulativas que agraven aún más la situación del campo.