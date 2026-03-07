La Fremm recuerda a Vox la importancia del Centro de Capacitación de Cartagena

La Federación Regional de Empresarios del Metal en Murcia (Fremm) emitió un comunicado para reivindicar la importancia de la construcción del futuro Centro de Capacitación de Cartagena. Esta infraestructura señalan que "facilitará la creación de más de 300 empleos y formará a más de 2.500 trabajadores".

Asimismo defienden que su construcción es "fruto de un amplio apoyo institucional, empresarial y social para frenar el desfase existente entre las necesidades de la economía y la formación disponible, y que lleva reclamándose por la ciudadanía desde hace más de dos décadas".

Este comunicado llega tras las declaraciones de Vox en su cruzada contra el expresidente del partido en la Región, José Ángel Antelo, en las que esta formación lo acusaban a Antelo de haber propiciado la construcción del futuro Centro de Capacitación con una subvención de seis millones, cuando "resulta ser un chiringuito de la CEOE que promovió un amigo íntimo de Antelo", una afirmación que la Fremm rechaza tajantemente.

La puesta en marcha de este centro indican que "permitirá mejorar la situación laboral de los trabajadores o adaptarse a la nueva realidad económica derivada de la revolución tecnológica en ciernes". Por este motivo, defienden que "ha sido una de las pocas iniciativas en España que se votó por unanimidad, tanto en el Ayuntamiento de Cartagena en el año 2020, como en la Asamblea Regional en 2021".

Invitación a Los Camachos

En el mismo escrito que la Fremm ha ofrecido tras las palabras de Vox, "invitan a políticos y entidades a conocer el proyecto formativo en Los Camachos, caso de éxito de inversión público-privada".

Además, explican que "desconocer la falta de empleo cualificado actual, se puede interpretar como signo de vivir ajeno a las necesidades reales de la economía regional". Para ejemplificar esta situación la Fremm señala a "las empresas del Valle de Escombreras, uno de los epicentros de desarrollo industrial del Sureste y enclave estratégico energético nacional y del Mediterráneo, y las pymes auxiliares que tienen que contratar cientos de trabajadores procedentes de fuera de nuestra región para cubrir su necesidad de personal especializado".

Por último, defienden que "solo trabajando desde la unidad y desde el análisis riguroso de las problemáticas estructurales regionales será posible avanzar hacia soluciones que mejoren la economía regional".