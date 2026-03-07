Equimur coloca a la Región de Murcia en el centro del mundo del caballo en su 30 aniversario

La cuenta atrás ha terminado. La feria Equimur–Salón Internacional de Caballos de Razas Puras de la Región de Murcia celebra este año su 30 aniversario y todo está preparado para que, desde el próximo jueves 12 de marzo, el Palacio de Ferias y Exposiciones Ifepa vuelva a convertirse en el gran punto de encuentro del mundo del caballo.

Tres décadas después de su primera edición, Equimur se ha consolidado como una de las citas ecuestres más importantes del panorama mundial. Profesionales del sector, ganaderos, criadores, empresas especializadas y aficionados se darán cita durante cuatro días en una feria que combina competición, espectáculo, formación y negocio.

Con motivo de este aniversario tan especial, la organización ha preparado un programa conmemorativo que incluirá invitados destacados y la entrega de reconocimientos a personas y entidades que han contribuido al crecimiento y consolidación de la feria desde sus inicios.

El evento, que se celebrará del 12 al 15 de marzo, ocupará casi el total de las instalaciones de Ifepa , con una importante infraestructura. Equimur contará con cuatro pistas: dos de competición —entre ellas la principal, con 1.750 metros cuadrados—, una pista de venta y exhibiciones y otra de calentamiento. En total participarán alrededor de 300 caballos, que se alojarán en 200 boxes y 100 corraletas.

Un referente del caballo de Pura Raza Española

Junto a Sicab, final del Campeonato del Mundo del Caballo de Pura Raza Española, Equimur está considerada una de las ferias ecuestres más importantes de España por la relevancia de las ganaderías participantes y la calidad de los ejemplares que compiten, y ostenta la categoría de tres estrellas.

El Concurso Morfológico de Pura Raza Española, eje central de la muestra, reunirá cerca de un centenar de ejemplares procedentes de distintos puntos de España e incluso de países como México. El certamen comenzará el jueves y concluirá el domingo con la entrega de premios especiales como Mejor Ganadería, Campeón y Campeona del concurso, Funcionalidad o Mejores Movimientos, tras ser evaluados por jueces internacionales.

Un programa multidisciplinar

Más allá del morfológico, Equimur destaca por su amplio programa multidisciplinar, que incluye varios concursos nacionales como el Concurso Nacional de Doma Vaquera CVN, Nacional de Doma Clásica CDN, competiciones territoriales, exhibiciones de Alta Escuela y el Maratón Indoor de Enganches.

Espectáculos para todos los públicos

Uno de los grandes atractivos de la feria volverán a ser sus espectáculos ecuestres. Entre ellos destaca la participación de Santi Serra, considerado uno de los mejores domadores del mundo en doma natural. El público podrá disfrutar además de ejercicios de volteo, doma vaquera, baile con caballos, paso a dos y otras sorprendentes propuestas.

El espectáculo contará también con la participación del rejoneador burgalés Óscar Borjas, una de las figuras destacadas del programa, que aportará al público la espectacularidad y la tradición del rejoneo dentro de esta gran puesta en escena ecuestre.

Este año, además, Equimur contará nuevamente con la presencia de la Unidad de Caballería de la Policía Nacional, cuya participación se enmarca en los actos conmemorativos de su 200º aniversario.

Homenajes en un año especial

El 30 aniversario será también momento para el reconocimiento. La organización rendirá homenaje a diversas personas e instituciones que han acompañado al certamen desde sus inicios. Estos actos se celebrarán el viernes, coincidiendo con la inauguración oficial, y el sábado durante los espectáculos.

El evento contará en esta edición tan especial, con la presencia de Cayetano Martínez de Irujo, Duque de Arjona y Conde de Salvatierra, quien será nombrado Padrino de Honor de Equimur, y se le reconocerá su trayectoria deportiva.

Igualmente, Gloria Camila Ortega, hija del famoso torero José Ortega Cano y de la inolvidable Rocío Jurado, será nombrada Madrina del 30º Aniversario de Equimur. El reconocimiento le será entregado el sábado 14 de marzo durante el espectáculo nocturno, en uno de los momentos más especiales de esta edición conmemorativa.

Más de 60 empresas en la galería comercial

La feria se completará con una amplia galería comercial con más de 60 empresas, donde los visitantes podrán encontrar desde guarnicionería, ropa y calzado hípico, hasta carruajes, remolques, nutrición equina, laboratorios, equipamiento ganadero o seguros especializados.

El 'tardeo' también llega a Equimur

Como novedad de los últimos años, Equimur apuesta también por el ambiente de tardeo, una propuesta que permitirá disfrutar de la feria más allá de la actividad ecuestre. Al caer la tarde, el espacio se transformará en un punto de encuentro con música y copas para compartir entre amigos. El certamen contará además con zona para ganaderos y área VIP.

Formación y divulgación

Equimur también promueve el conocimiento del mundo ecuestre con diversas charlas y jornadas divulgativas que abordarán temas de actualidad del sector, con la participación de entidades como la Federación Hípica de la Región de Murcia, la Fundación Cavalli o el Hospital Universitario de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Además, el jueves está prevista la visita de varios centros educativos de la Región para conocer de cerca la exposición de caballos y asistir a actividades formativas.

Toda la información y la compra de entradas está disponible en la web: https://ifepa.es/feria-equimur/