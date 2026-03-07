Un convenio entre la Comunidad y CaixaBank Dualiza busca mejorar la empleabilidad en el sector agroalimentario murciano

La Comunidad ha suscrito un nuevo convenio con la Fundación CaixaBank Dualiza, entidad dedicada íntegramente a la promoción de la Formación Profesional y la FP Dual en España, con el objetivo de impulsar de manera intensiva este modelo formativo en los sectores agrario, ganadero, pesquero y medioambiental.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Olga García Saz, han firmado este lunes el acuerdo que articula la colaboración con el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica (SFTT) y la red de Centros Integrados de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEAs), y que permitirá seguir reforzando la adaptación del sistema formativo a las necesidades reales del tejido productivo regional.

Rubira explicó que “este acuerdo supone un paso más en la promoción de la Formación Profesional Dual en los centros agrarios de la Región, un modelo que combina la formación en el aula con la formación práctica en empresas del sector, favoreciendo una cualificación más ajustada a la realidad del sector, que sigue creciendo y profesionalizándose”.

El 75 por ciento de los alumnos de estos ciclos formativos se integra en el mercado laboral al finalizar sus estudios, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Y el 25 por ciento restante opta por continuar sus estudios en la universidad, ya que quienes finalizan un ciclo superior tienen esa opción.

“Se trata de una opción formativa que tiene muchas posibilidades de transformarse en un puesto de trabajo. Los datos de cursos anteriores dejan patente que es una apuesta por una formación de calidad enfocada al mercado laboral”, destacó Rubira.

“Los CIFEAs de la Región de Murcia afrontan una transición inminente hacia el modelo de FP Dual, lo que permitirá una mayor implicación de las empresas en el proceso formativo y una preparación más especializada y competitiva del alumnado”, detalló la consejera.

Mejorar la cualificación y facilitar el acceso al empleo

Según los datos del Observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza, el sector agroalimentario español generará casi 310.000 oportunidades de empleo por reemplazo hasta 2035. Sin embargo, el 64,8 por ciento de los trabajadores del campo no supera la Educación Secundaria Obligatoria y solo el 17,2 por ciento cuenta con titulación de Formación Profesional.

“En un territorio como la Región de Murcia, donde el sector agroalimentario es estratégico para la economía y el empleo, mejorar la cualificación de la mano de obra es clave para reforzar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad del sistema productivo regional”, subrayó la consejera.

Entre las actuaciones previstas, se incluyen la identificación conjunta de perfiles profesionales demandados por el sector; la promoción de proyectos de innovación aplicada; la organización de jornadas técnicas y encuentros entre centros formativos y empresas, así como el impulso de la orientación profesional y la inserción laboral del alumnado.

Asimismo, el protocolo permitirá ampliar la oferta y el alcance de las actuaciones formativas dirigidas al sector agroalimentario de la Región. Todo ello mediante la definición conjunta de nuevas iniciativas de formación y transferencia tecnológica alineadas con los estudios sobre necesidades de cualificación del sector agrario elaborados por CaixaBank.

También se contempla la participación de los CIFEAs en proyectos de innovación promovidos por la entidad financiera; el apoyo de CaixaBank a proyectos, jornadas y eventos específicos impulsados por el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica y los propios centros, así como la identificación y canalización de casos de éxito desarrollados en otros territorios para su posible implantación y adaptación al sector agroalimentario regional.

“Gracias a este nuevo protocolo, el Gobierno regional refuerza su compromiso con un modelo de Formación Profesional más conectado con la empresa, capaz de anticipar las necesidades del sector agroalimentario, mejorar la empleabilidad de los jóvenes y contribuir al desarrollo sostenible del medio rural de la Región de Murcia”, concluyó Rubira.