Conciliación y referentes: claves y retos del liderazgo femenino

El liderazgo femenino en la empresa ya no es una aspiración lejana, sino una transformación que avanza en múltiples ámbitos del tejido productivo. Directivas, emprendedoras, investigadoras y creadoras de contenido comparten hoy espacios de decisión donde hace apenas unas décadas su presencia era minoritaria. Sobre esa evolución y sobre los desafíos que todavía persisten giró la mesa de expertas ‘Mujer, Empresa y Liderazgo’, organizada por La Opinión en colaboración con CaixaBank, un encuentro que reunió a seis profesionales con trayectorias diversas para analizar desde sus propias experiencias cuestiones como el acceso a puestos directivos, el emprendimiento, la conciliación o la construcción de referentes.

El encuentro, moderado por la periodista de La Opinión Ana García, arrancó con la intervención de Loles Petit, directora comercial de CaixaBank en la Región de Murcia, quien abordó la evolución de la presencia femenina en el sector financiero, tradicionalmente marcado por una mayor presencia masculina en los niveles de dirección.

Petit explicó que en los últimos años se han producido avances visibles en la composición de los equipos directivos. «El sector financiero es un sector que ha estado muy masculinizado, pero es verdad que estamos viendo cambios importantes», señaló. Como ejemplo, citó los datos internos de la entidad: «Terminamos 2021 con un 39,9% de los puestos directivos cubiertos por mujeres. Ya a final de 2025 hemos avanzado hasta el 43,4% y tenemos una aspiración, que va a ser una realidad, de terminar 2027 con un 45%».

Queremos que en 2027 el 45% de los puestos directivos estén ocupados por mujeres Loles Petit — directora comercial de CaixaBank en la Región de Murcia

Loles Petit, directora comercial de CaixaBank en la Región. / Juan Carlos Caval

Entre las iniciativas llevadas a cabo por la entidad mencionó el programa Wengage, centrado en promover la diversidad dentro de la compañía. «Es un proyecto de diversidad, pero no solo la diversidad de género, también la diversidad generacional, cultural, funcional y LGTBI», explicó. La directiva también aludió a otros proyectos impulsados por la entidad, como el programa OneNote, desarrollado junto a Microsoft para fomentar vocaciones femeninas en disciplinas STEM.

Emprendimiento digital

El debate se desplazó después hacia el ámbito del emprendimiento digital con la intervención de María Sánchez, creadora de contenido, maquilladora profesional y asesora de belleza. «Durante muchos años he trabajado en el ámbito de la belleza tradicional y decidí trasladar toda esa experiencia al mundo digital», recordó.

Para ella, el éxito de un proyecto en redes sociales no depende únicamente del número de seguidores. «La visibilidad en redes se convierte en un negocio sostenible cuando existe una propuesta real», afirmó. En ese sentido, insistió en que el elemento central es la «confianza» generada con la comunidad.

La visibilidad en redes se convierte en un negocio sostenible cuando existe confianza María Sánchez — Creadora de contenido y maquilladora profesional

María Sánchez, creadora de contenido y maquilladora profesional. / Juan Carlos Caval

Su proyecto se dirige especialmente a mujeres mayores de cuarenta años, un público que, según explicó, ha tenido menor representación en el sector de la belleza. A su juicio, esa representación tiene también un impacto social. «Cuando una mujer se ve representada mejora su autoestima y se siente parte de la conversación», señaló, al tiempo que añadió que esa confianza genera relaciones duraderas con marcas y colaboradores.

Perspectiva académica

La perspectiva académica llegó con la intervención de Ana Jiménez, asesora especialista en igualdad y responsabilidad social corporativa de la Universidad de Murcia, quien centró su análisis en el papel de las empresas en la promoción de la igualdad.

Jiménez explicó que una parte del debate público suele centrarse exclusivamente en los planes de igualdad obligatorios, cuando la cuestión es más amplia. «El plan de igualdad es una obligación legal dentro del ámbito del derecho laboral», recordó, aunque subrayó que la responsabilidad empresarial puede ir más allá de esa exigencia normativa.

Las empresas pueden impulsar la igualdad más allá del plan obligatorio Ana Jiménez — Asesora especialista en igualdad desde el punto de vista de la RSC, UMU

Ana Jiménez, asesora especialista en igualdad desde el punto de vista de la RSC, UMU / Juan Carlos Caval

«Como política de responsabilidad social corporativa, el tejido empresarial no solo tiene como herramienta los planes de igualdad», afirmó. En su opinión, las empresas pueden desarrollar otras estrategias, como políticas de comunicación o acciones internas que refuercen la igualdad de oportunidades.

Ámbito empresarial

Desde el ámbito empresarial, Esther Cerdán, CEO de la firma de moda Laura Bernal, aportó una visión centrada en la realidad actual de las organizaciones. A pesar de los avances, recordó que las desigualdades persisten. «Los estudios demuestran que la mujer tiene un 27% menos de probabilidad de ascender todavía a día de hoy en igualdad de condiciones», indicó.

La mujer tiene un 27% menos de probabilidad de ascender en igualdad de condiciones Esther Cerdán — CEO de Laura Bernal

Esther Cerdán, CEO de Laura Bernal. / Juan Carlos Caval

Para Cerdán, el objetivo final es alcanzar una representación equilibrada en los puestos de responsabilidad. «Tenemos que seguir impulsando eso hasta que lleguemos a una paridad real y tengamos un mundo 50-50», afirmó.

La conversación continuó con la intervención de Marian Vicente, consejera de Saeco, quien centró su análisis en el funcionamiento de los consejos de administración. Vicente explicó que las empresas están incorporando cada vez más perfiles diversos en sus órganos de gobierno. «Los consejos de administración ya están cambiando y se ha demostrado que la diversidad es más rentable y más necesaria», señaló. «Diferentes puntos de vista, diferentes formaciones y diferentes culturas aportan un pensamiento mucho más divergente», explicó.

La diversidad en los consejos de administración mejora la rentabilidad Marian Vicente — Consejera de la empresa Saeco

Marian Vicente, consejera de la empresa Saeco. / Juan Carlos Caval

A pesar de los avances, Vicente recordó que la presencia femenina en los niveles más altos sigue siendo limitada. «Hay muchas más mujeres en los consejos de administración, pero no tienen puestos de presidentes ni vicepresidentes», apuntó.

Emprendimiento joven

El emprendimiento joven fue otro de los ejes del debate a través de la intervención de Almudena Abellán, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE), quien habló de las barreras que todavía encuentran muchas mujeres cuando deciden poner en marcha su propio proyecto.

Abellán señaló que, aunque la presencia femenina en la educación superior es elevada, la situación cambia al llegar al mundo empresarial. «En las universidades encontramos más mujeres que hombres, pero cuando llegamos a la empresa o al emprendimiento las cosas cambian», explicó.

Muchas mujeres emprenden mientras forman una familia, lo que puede suponer una barrera Almudena Abellán — Presidenta de AJE Región de Murcia

Almudena Abellán, presidenta de AJE Región de Murcia. / Juan Carlos Caval

En su opinión, una de las principales «barreras» sigue siendo la conciliación. Según relató, los primeros años de desarrollo profesional coinciden con momentos vitales clave. «Cuando consolidamos un proyecto también estamos en la etapa de formar una familia y todo ocurre al mismo tiempo», explicó.

Además de esa dificultad estructural, Abellán reivindicó la importancia de contar con referentes visibles. «Cada vez somos más mujeres las que nos sumamos a cargos directivos y a proyectos empresariales», señaló. En ese sentido, defendió que las propias empresarias deben convertirse en ejemplo para las generaciones futuras.

Conciliación

La cuestión de la conciliación dio pie a una reflexión compartida por varias de las participantes sobre la corresponsabilidad dentro del ámbito familiar.

Esther Cerdán subrayó que la igualdad real requiere un reparto equilibrado de responsabilidades en el hogar. «La única forma en la que yo he podido ejercer mi carrera es teniendo una pareja corresponsable», explicó. Para Cerdán, la clave para arraigar esta forma de pensar se construye principalmente a través de la educación.

En la misma línea se expresó Almudena Abellán. «La educación empieza en casa», afirmó. La presidenta de AJE explicó que muchas de sus decisiones profesionales están vinculadas precisamente a ese ejemplo que quiere transmitir a sus hijos. «Cuando uno tiene ganas de aportar, también es educación para tus hijos», señaló.