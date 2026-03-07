8M: Tres periodistas deportivas que rompen el fuera de juego

No son pocas las veces que habrán escuchado eso de que las mujeres no saben ni lo que es un fuera de juego. De hecho, es uno de los insultos más habituales para deslegitimar la presencia de la mujer en el fútbol, un deporte históricamente exclusivo para los hombres. Ni la llegada de cada vez más féminas a este mundo, ya sea como futbolistas, como árbitras, como periodistas o como simples aficionadas, ha conseguido que desaparezca ese tufo machista dentro de los campos de fútbol. Pero, desde hace décadas, como ocurre en el periodismo deportivo murciano, hay mujeres que se han rebelado para demostrar que sí saben lo que es un fuera de juego y que no están dispuestas a que nadie deje sus voces en fuera de juego.

Por ello peleó durante muchos años María José Alarcón, la primera mujer en poner voz a un gol del Real Murcia; por ello batalló Eva Franco tanto en la prensa como en la televisión, y por ello lucha cada día Ángela Moreno, que desde hace 20 años analiza la actualidad del equipo grana en La Opinión. Ellas tres han situado a la mujer en lo más alto del periodismo deportivo de la Región, y pese a todo lo que han conseguido, a día de hoy consideran que el fútbol sigue siendo un entorno profundamente masculino.

María José Alarcón lo describe con perspectiva histórica. "En los años ochenta ni siquiera se hablaba de machismo. Lo que notabas era que era un mundo de hombres. Yo era la única mujer cuando iba a los entrenamientos", dice, recordando que "incluso salió un artículo en la prensa porque se me ocurrió entrar al vestuario durante un ascenso para hablar con los protagonistas. Como si yo tuviera algún interés en ver a aquellos señores en calzoncillos".

Eva Franco identifica otro tipo de problema: la dificultad para aceptar que una mujer analice el fútbol. "Mientras seas una mujer que va a leer un informativo o dar el resultado de un partido, no hay problema. El problema es cuando haces análisis. Cuando una mujer dice si un director deportivo ha acertado o no, o critica la gestión de un club, entonces ya no gusta tanto".

Muchos años después de dejar el periodismo deportivo para asumir otras tareas comunicativas, la periodista sigue recordando situaciones muy reveladoras. "En ruedas de prensa me han dicho: '¿Pero tú qué entiendes de esto?'. Y yo llevaba cinco años trabajando. A mi compañero de al lado, que llevaba dos meses, jamás se lo preguntaron".

Ángela Moreno, por su parte, señala que en su generación el problema se ha trasladado muchas veces a las redes sociales, "donde los cobardes aprovechan el anonimato para lincharte, y más si eres mujer. Por eso, para cuidar mi salud mental, nunca he tenido Twitter".

Pero el episodio más duro que ha vivido no tuvo nada que ver con las redes sociales: "Durante muchos meses, cada vez que llegaba a Nueva Condomina, tenía a tres personas esperándome, para seguirme e insultarme. Me gritaban todo tipo de barbaridades. Y lo más sorprendente es que eran mujeres". "Nunca le he dado importancia a situaciones así, pero que fueran mujeres las que atentaban contra otra mujer solo por hacer su trabajo, me dolía especialmente", recuerda, añadiendo que "al final lo mejor es contar hasta tres y seguir adelante haciendo tu trabajo como siempre".

Momentos inolvidables

A pesar de las dificultades, las tres coinciden en que el periodismo deportivo también les ha regalado momentos irrepetibles. Para María José, uno de los más especiales fue el ascenso del Real Murcia con Vicente Carlos Campillo. "El equipo venía del campo del Elche y cuando llegó a Santomera lo entraron a hombros por la autovía. Poder contarlo desde el autobús del club fue algo inolvidable".

También recuerda otra experiencia única en el ciclismo: "Seguí la contrarreloj de Cartagena detrás de Miguel Induráin dentro del coche en su primera vuelta profesional en la Región de Murcia".

Eva Franco, por su parte, se queda también con los ascensos, pero sobre todo se queda con el recuerdo especial que guarda de las personas que conoció. "He tenido la suerte de tratar a gente extraordinaria, como el doctor Ripoll o Pardo Cano. Personas de una talla humana increíble".

Ángela Moreno, en cambio, ha vivido más momentos difíciles que alegres en estos últimos años informando del Real Murcia. Aun así, destaca la fuerza de la afición.

El futuro

Al mirar hacia adelante, las tres coinciden en la importancia de recuperar la esencia del periodismo: informar con rigor y mantener una actitud crítica. Eva Franco lo resume con claridad. "Me gustaría subir uno o dos grados el nivel de exigencia y de crítica cuando se informa del Real Murcia", afirma. "Si durante treinta años las cosas han ido mal, algo tendremos que cambiar también los demás, no solo el club, también el entorno y ahí meto la prensa". Para ella, el Real Murcia es como un hijo para la ciudad. "Hay que quererlo, pero también hay que ponerle límites".

María José también lanza un mensaje claro al periodismo actual. "Hay que olvidarse de los cantos de sirena y empezar a informar, exigir, criticar y opinar". En ese contexto, señala directamente a quien hoy considera una referencia. "Ángela ahora mismo es el referente en el periodismo actual. Si alguien quiere estar informado y no anestesiado, que la lea".

Ángela, por su parte, tiene dos deseos. El primero, que los periodistas jóvenes "miren menos Twitter y se preocupen más por dar noticias y contar la verdad". El segundo es más ambicioso: "Ojalá dentro de cinco o seis años podamos volver a reunirnos y haya muchas más mujeres aquí".

Cuarenta años separan las primeras retransmisiones de María José Alarcón de las crónicas actuales de Ángela Moreno. Entre medias está la generación de Eva Franco. Tres etapas distintas, tres formas de ejercer el periodismo, pero un mismo espíritu: rigor, valentía y compromiso con la información y con la verdad. Porque el fútbol se juega en el campo, pero también se cuenta. Y en Murcia, desde hace décadas, esa historia también tiene voz y pluma de mujer. n

Las tres pertenecen a generaciones diferentes, pero comparten un mismo hilo conductor: la pasión por informar y la convicción de que el periodismo no consiste en animar ni en agradar, sino en contar lo que sucede. Su historia conjunta dibuja una evolución del oficio, pero también pone de relieve que el camino ha sido más difícil para ellas. No solo por el peso de una profesión históricamente masculina, sino también por la necesidad constante de demostrar que sabían hacer su trabajo.

María José Alarcón: la primera en revolucionar la radio Cuando se habla de mujeres en el periodismo deportivo murciano, su nombre aparece siempre primero. Durante décadas en la radio, María José Alarcón fue la primera voz femenina que se sentó frente al micrófono para analizar el fútbol en un entorno que, como ella misma recuerda, estaba prácticamente vetado para las mujeres. Aun así, rechaza el término 'referente' con cierta naturalidad. "Yo creo que es por una cuestión de tiempo, no por otra razón", explica. "Cuando te toca ser alguien que hace algo por primera vez, pues al final los que vienen detrás saben que ahí hubo alguien que hizo eso". Su llegada al deporte no fue un plan preconcebido, sino una oportunidad inesperada en la radio. En aquella época trabajaba en Radio Murcia Cadena SER haciendo todo tipo de tareas. El deporte, sin embargo, era otro mundo. "Estaba absolutamente vetado. Eso era cosa de hombres", afirma con claridad. La oportunidad le llegó casi por casualidad al haber un hueco inesperado, y el director de la emisora no dudó en tomar una decisión arriesgada: poner a una mujer al frente del programa. "Se le ocurrió que una chica por primera vez. Y esa chica fui yo", cuenta. Aceptó el desafío con responsabilidad. "Me lo tomé como un reto. Estaba aterrada, porque no puedo decir otra cosa. Sobre todo cuando entra la sintonía y se hace ese silencio antes de empezar. Sabía que todo el mundo estaba escuchando a ver qué decía esa tía". Con el tiempo, aquel experimento radiofónico se convirtió en un éxito. "El programa se oía muchísimo. Fue un pelotazo", recuerda orgullosa.

Eva Franco y la generación siguiente Años después llegó otra generación de periodistas que crecieron escuchando y leyendo a quienes habían abierto el camino. Entre ellas, Eva Franco, que durante años fue una de las voces más reconocibles del periodismo deportivo regional y una de las periodistas que siguió con mayor intensidad la actualidad del Real Murcia. Curiosamente, su formación inicial no fue periodística. "Soy licenciada en Derecho", explica. "Pero yo siempre quise ser periodista. Me gustaba mucho el deporte y el periodismo deportivo me parecía la parte más bonita de esta profesión". Para Eva, el fútbol tenía algo especial que iba más allá del juego. "El fútbol une a la persona más elevada en formación o en cultura con la persona más humilde. No tiene distinción. Y eso hace que el ambiente que se vive alrededor sea único". El trabajo también tenía un lado exigente que la marcó profundamente. "El fútbol te hace aprender muy rápido. La gestión del fútbol es diferente a cualquier empresa del mundo real. Nada tiene que ver con lo que ocurre en otras profesiones". En ese camino, reconoce que el apoyo de los hombres, mayoría en este mundo, fue fundamental. "Creo que detrás de cada mujer que llega a un puesto que en teoría no está reservado para su condición femenina siempre ha habido un hombre que le ha dado la oportunidad", reflexiona Franco, que comenzó en La Opinión. "En mi caso, como en el de Ángela, fue José Ponce el que nos enseñó esta profesión". Con el paso del tiempo, el fútbol se convirtió para ella en una escuela. "Yo soy quien soy también gracias a esa etapa. Me dio carácter, me enseñó a trabajar y a enfrentarme a situaciones muy difíciles".