Casi el 40% del precio de la vivienda en la Región de Murcia ya se va en impuestos y 'papeleo'

El precio final de una vivienda en la Región de Murcia no depende únicamente del coste de construirla. De hecho, tan solo el 43% del coste total corresponde realmente a la obra y a los materiales empleados, por lo que más de la mitad (57%) ya no está relacionado directamente con la construcción, sino con factores externos que van progresivamente al alza como impuestos, costes administrativos o el valor del suelo. La vivienda es el producto que más intervenido está por las administraciones públicas en España.

En un escenario actual tan delicado como el que atraviesa el sector de la construcción inmobiliaria, con viviendas a un precio desorbitado y más encarecidas debido a la alta demanda y la escasez de oferta existente (que desde hace tiempo vienen alertando tanto los potenciales clientes como el propio sector) cada vez tienen más peso los impuestos que se le aplican y el 'papeleo' que hay que mover para levantar nuevas edificaciones.

Así lo alertan los contructores murcianos a través de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom). "La vivienda es el producto que más intervenido está por las administraciones públicas en España", sostiene. En concreto, los impuestos representan el 30% del precio final, convirtiéndose en el segundo componente más elevado del coste de una vivienda y que acaban impactando directamente "tanto en la empresa constructora y promotora, como en el ciudadano".

El valor del suelo ya puede suponer hasta un 18% del precio final de la construcción

De ese 30%, un 10% corresponde al IVA que asume el comprador, y el 20% restante lo asume la construcción, incluyendo además "el incremento voraz en costes de mano de obra o materias primas", dice el representante de Frecom. A esta carga fiscal se suma un 9% asociado a la burocracia y trámites administrativos, lo que sitúa en casi el 40% el peso de los costes vinculados a la administración. Por otro lado, Frecom ya advierte que el suelo supone el 18% del precio total, una cifra que varía en función de la disponibilidad de terrenos urbanizables y de la presión del mercado inmobiliario en cada zona.

Estructura de cómo se dividen ya los costes del precio final de la vivienda. / Frecom

Las empresas de construcción se enfrentan hoy, apuntan, a una "rentabilidad inéditamente baja". A pesar de una alta actividad, los márgenes "se erosionan" por la conjunción de múltiples presiones: inflación persistente, aumento de impuestos, subida de costes laborales... "El volumen no compensa los márgenes estrechos", asume Hernández.

"No nos beneficiamos; dejan fuera a nuestros clientes"

Desde el sector de la construcción de la Región vienen advirtiendo de que la actual estructura de costes tampoco ayuda a la hora de tratar de reducir del precio de la vivienda.

Los constructores señalan que, aunque se optimicen los procesos constructivos, el impacto en el precio final es limitado si no se agilizan ni se reducen la carga fiscal, los trámites administrativos o la escasez de suelo.

"No nos beneficiamos de que suba el precio de la vivienda, porque lo que se consigue es dejar fuera a jóvenes y clase media, que son nuestros futuros clientes", decía hace unos días la propia patronal regional de la construcción lamentando la "asfixia fiscal" que soportan.

"El precio no bajará si seguimos asumiendo costes y obligaciones fiscales" José Hernández — Presidente de Frecom

Este encarecimiento progresivo de la vivienda, "que tan difícil se lo está poniendo a tantas familias, no tiene nada que ver con las empresas constructoras y promotoras. Es importante que la sociedad lo sepa. No es burbuja, es falta de oferta de vivienda", reitera.

Y lo más grave, sostiene, es que el sector ya avisó durante más de una década del problema de la vivienda: "No se nos escuchó y hoy estamos ante una de las crisis más graves que hemos vivido. Ahora volvemos a avisar: si seguimos cargando costes y obligaciones fiscales a las empresas sin equilibrio, el precio de la vivienda no bajará".

"No les interesa rebajarlos"

Cabe recordar que la vivienda ya supone el primer problema para los ciudadanos tanto de la Región de Murcia como en España, pero "ninguna administración ha anunciado que va a bajar los impuestos asociados a ella. Recaudan mucho, no les interesa rebajarlos, que es lo que deberían haber hecho ya".

Además, el sector insiste en que el aumento de impuestos y los retrasos burocráticos también ralentizan la puesta en marcha de nuevos proyectos, lo que limita la oferta de vivienda en el mercado y puede contribuir a mantener los precios en niveles elevados.

En la Región de Murcia, insiste Hernández, se venden casi diez casas por cada una que se termina. Esta brecha estructural está provocando una "presión alcista" en los precios y confirma la urgencia de desbloquear administrativamente el suelo y agilizar las licencias para que los nuevos visados (que ya crecen al 30%) se transformen cuanto antes en llaves en mano para las familias murcianas.